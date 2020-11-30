نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات هاتف Oppo Reno 5 Pro 5G وأهم مميزاته وسعره في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة Oppo Reno 5 Pro 5G ، يعتبر الهاتف هو من أحدث الهواتف الذكية التي سوف تقوم شركة أوبو بطرحه في الأسواق الأيام المقبلة، وكانت من سلسلة هواتف Oppo Reno 4، و Oppo Reno 4 Pro قد حققت أرباح ومبيعات كبيرة في الأسواق، مما جعل الشركة تقوم بعمل تطوير وإصدار هواتف أحدث منها، ويأتي هاتف Oppo Reno 5 Pro 5G بإمكانيات كبيرة، حيث يأتي الهاتف بشاشة حجمها كبير تجعلنا نشاهد الفيديوهات بشكل أفضل وواضح وهى من نوع AMOLED، وسوف نتعرف متابعينا على أهم مواصفات ومميزات هاتف Oppo Reno 5 Pro 5G وسعره في السعودية وعالمياً.

مواصفات هاتف Oppo Reno 5 Pro 5G

يحتوي هاتف Oppo Reno 5 Pro 5G على العديد من المواصفات وهي كالتالي:-

تأتي أبعاد الهاتف 159.7*73.2*7.6 ملم، ويبلغ وزنه 172 جرام. يدعم الهاتف تركيب شريحتين اتصال من نوع Nano SIM. يأتي الهاتف مصنوع من الزجاج من الأمام والخلف، ويحتوي على طبقة حماية من Courting Gorilla من الجيل السادس، مع إطار جانبي مصنوع من معدن الألومنيوم. يدعم الهاتف تشغيل شبكة اتصال الجيل الرابع والجيل الخامس. تأتي دقة شاشة الهاتف1080*2340 بكسل، بكثافة بكسلات 393 بكسل لكل إنش، ويحتوي الهاتف أيضاً على 500 شمعة سطوع، ومعدل تحديث الشاشة 90Hz، ويدعم أيضاً خاصية الـ HDR10 +. يدعم الهاتف معالج قوي من نوع +1000 Mediatek Dimensity ثماني النواة، ومعالج رسوميات من نوع Mali –G77 MC9. يعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 11، وواجهة مستخدم من نوع Color OS 11. يأتي الهاتف بإصدارين، يأتي الإصدار الأول بذاكرة عشوائية 8 جيجابايت، وذاكرة صلبة سعتها 128 جيجابايت، ويأتي الاصدار الثاني بذاكرة داخلية صلبة مساحتها 256 جيجابايت، وذاكرة عشوائية سعتها 12 جيجابايت. يكون نوع ذاكرة الهاتف الداخلية الصلبة UFS 2.1. الهاتف لا يدعم تركيب كارت ميموري، لكن الذاكرة الداخلية كبيرة جداً وتسمح بتحميل أكبر عدد من الملفات. تكون بصمة الإصبع في الهاتف أسفل الشاشة، ويدعم الهاتف بصمة الوجه أيضاً. يأتي الهاتف بكثير من المستشعرات، وهي مستشعر التسارع والتقارب، والإضاءة الأوتوماتيكية، والبوصلة والجيروسكوب، والدوران. يدعم الهاتف الاتصال الشبكي من خلال الواي فاي بترددات a/b/g/n/ac، ويدعم أيضاً الهوت سبوت، ويدعم الـ Wi-Fi Direct. الهاتف يدعم البلوتوث من الاصدار الخامس 5.1. ويدعم أيضاً الـ A2DP، والـ LE. الهاتف يدعم تقنية تحديد المواقع الجغرافية من خلال الـ GPS. الهاتف لا يدعم راديو FM، ولا يدعم أيضاً منفذ 3.5 بوصة للسماعات الخارجية. يدعم الهاتف منفذ USB نوعه USB On-The Go- USB Type-C 2.0. يأتي بطارية الهاتف سعتها 4300 مللي أمبير. تدعم بطارية الهاتف الشحن السريع بقوة 65 وات. يتوفر من الهاتف اللون الأزرق، والأبيض، والأسود. تأتي الكاميرا الخلفية للهاتف رباعية، تأتي دقة الكاميرا الأولى للهاتف 64 ميجا بكسل، بفتحة عدسة 1.8/F، وهى عريضة وتدعم الـ PDAF، وتأتي الكاميرا الثانية للهاتف مساحتها 8 جيجابايت، بفتحة عدسة قطرها 2.2/F، وهى كاميرا عريضة جداً، وتأتي الكاميرا الثالثة للهاتف مساحتها 2 ميجا بكسل وتدعم العزل والبور تريه، وتأتي الكاميرا الرابعة دقتها 2 ميجا بكسل، بفتحة عدسة 2.4/F، وهى كاميرا ماكرو. تدعم الكاميرا الخلفية للهاتف تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4K، والتصوير بجودة 1080 بكسل. تأتي الكاميرا السلفي للهاتف أحادية، دقتها 32 ميجا بكسل، بفتحة عدسة 2.0/F.

مميزات هاتف Oppo Reno 5 Pro 5G

يحتوي هاتف Oppo Reno 5 Pro 5G على مميزات ممتازة وهي كالتالي:-

يحتوي الهاتف على شاشة ذات مواصفات كبيرة وممتازة معدل تحديثها 90Hz.

تحتوي شاشة الهاتف على طبقة حماية قوية من النوع السادس.

تكون مساحة تخزين الهاتف الداخلية كبيرة تصل إلى 256 جيجابايت، وذاكرة عشوائية كبيرة تصل إلى 12 جيجابايت.

تأتي الكاميرا الخلفية للهاتف ذات دقة كبيرة، وتدعم التصوير الـ 4K.

تأتي الكاميرا الأمامية للهاتف دقتها كبيرة للحصول على صور سلفي ممتازة.

الهاتف وزنه خفيف ومريح عند حمله واستخدامه.

يدعم الهاتف الشحن السريع بقوة 65 وات.

يحتوي الهاتف على بصمة الإصبع وبصمة الوجه.

يأتي الهاتف بأحدث إصدارات التشغيل وهو أند رويد 11.

يحتوي الهاتف على سماعات ستيريو مكبرة للصوت.

سعر هاتف Oppo Reno 5 Pro 5G

سوف نتعرف متابعينا على أسعار الهاتف كالتالي:-