نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة شحن جواهر فري فاير مجانا 2020 و كيفية الحصول علي الجواهر بطريقة شرعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة شحن جواهر فري فاير مجانا تعتبر لعبة جواهر فري فاير free fire من أشهر الألعاب التي تم شهرتها في عام 2019 وأصبحت من أكثر الألعاب الشعبية انتشاراً، وخاصة في ظل هذه الظروف الصعبة التي يعيشها الجميع من ملل وزهق وعدم راحة نفسية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، فيحاولون إيجاد حلول لتعويض هذا الملل الذي يمر به الجميع غير أنها نالت إعجاب شديد من قبل شباب جيل 2020 في جميع أنحاء العالم كله، والجديد أننا نقوم فيها شحن لعبة جواهر فري فاير بالمجان دون دفع أي دولارات نهائياً، وسوف نتعرف في مقالنا هذا على شحن جواهر فري فاير مجانا.

طريقة شحن جواهر فري فاير مجانا 2020

لعبة فري فاير أصبحت الشغل الشاغل الذي يشغل بال معظم الأشخاص ويريدون تحميلfree fire مجانا وبعدها يمكنك شحن جواهر فري فاير عن طريق ID أو يمكنك شحنها بالطريقة التي سنقوم بذكرها، ولكن يجب علينا:

أولاً: تحويل المتجر إلى حساب أمريكي لكي نحصل على النقاط ونجمعها، وبعد ذلك نبدأ في جمع هذه النقاط من التطبيقات ومراعاة تجميع أكبر عدد من النقاط، واستبدال النقاط المجمعة برصيد على جوجل بلاي بالدولار فكل مائة نقطة تقدر بحوالي واحد دولار أمريكي، وبعد ذلك نقوم بتحويل النقاط إلى رصيد ببطاقة جوجل بلاي، ومن ثم نقوم بفتح عروض جواهر فري فاير وبالتالي نحصل على الجوائز من خلال رصيدك في جوجل بلاي دون تعب نهائياً.

طريقة تحويل المتجر الخاص بك إلى متجر أمريكي

لكي نقوم بتحويل المتجر إلى متجر أمريكي للعمل على شحن لعبة جواهر فري فاير الأول علينا ان نقوم تحميل لعبه فري فاير مجانا ثم نتبع الآتي:

ندخل على علامة ثلاث نقاط في متجر جوجل بلاي Garena free fire .

. نقوم بالدخول على طرق الدفع.

نقوم بالدخول على إعدادات الدفع الأخرى، واختيار علامة جوجل كروم.

نقوم بالدخول علي علامة ثلاثة شرط، وبعد ذلك الإعدادات.

نقوم بتغيير البلد إلى الولايات المتحدة الأمريكية في حساب الدفعات، ومن ثم كتابة العنوان والوصف لأي عنوان أمريكي.

في النهاية نقوم بحفظ جميع البيانات، وبهذا أصبح المتجر أمريكي.