نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وسعر Oppo A73 5G الجديد ومميزات وعيوب الهاتف في المقال التالي

عمر شويل - جدة Oppo A73 5G ، هو أحدث هواتف الشركة العالمية اوبو، وكانت الشركة قد أعلنت خلال الفترة الماضية عن استعدادها لطرح العديد من الهواتف الذكية بالأسواق، وتشمل هاتف Oppo Reno 5 5G، وجوال Oppo Reno 5 Pro، وهاتف Oppo Reno 5 Pro Plus، وتتميز هواتف شركة اوبو بمتانة التصميم وانخفاض السعر بالمقارنة ببقية الهواتف الذكية الأخرى الموجودة بالأسواق، وحققت الشركة نجاحات كبيرة في الوطن العربي وخاصة في مصر، حيث أننا نجد الكثيرين يقبلون على شراء هواتفها، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على مواصفات وسعر ومميزات وعيوب هاتف اوبو A73 5G. مواصفات Oppo A73 5G يحتوي جوال اوبو A73 5G الجديد على الكثير من الإمكانيات والمواصفات الرائعة وهى كالآتي:- يأتي الهاتف مصنوع من البلاستيك بالألوان الفضي والأزرق. تبلغ أبعاد الموبايل 159.8*72.9*7.5 ملم، ووزن الهاتف يبلغ 163 جرام. الجوال يدعم تركيب عدد 2 شريحة اتصال من نوع Nano SIM. التليفون يأتي مدعوم بمنفذ 3.5 ملم خاص بالسماعات الخارجية. الهاتف يدعم تركيب ميموري كارت. يدعم تشغيل راديو FM، ويدعم تقنية الـ OTG. يدعم تقنية الـ Face Unlock، ويدعم تقنية البصمة التي تأتي مدمجة مع الشاشة. يدعم مستشعرات التقارب والتسارع، والضوء والبوصلة، ومستشعر G، والجيرو سكوب. يدعم البلوتوث والواي فاي بترددات a/b/g/n/ac، ويدعم الـ hotspot، والـ Wi-Fi Direct. يدعم تقنية الـ GPS الخاصة بتحديد المواقع الجغرافية. يحتوي على ميكرفون ثانوي لعزل الضوضاء والضجيج أثناء التصوير والتسجيل والتحدث. لا يحتوي الموبايل على لمبة الإشعارات، ولا يدعم تقنية IR التي تستخدم في التحكم بالأجهزة الكهربائية. لا يدعم الجوال تقنية الـ NFC. يأتي الهاتف بمعالج من شركة كوالكوم من نوع Snapdragon 662، رباعي النواة. دقة تصنيع المعالج 11 نانو ميتر. يأتي بمعالج رسومي من نوع Adreno 610، وهو نفس معالج هاتف Realme 7i. يعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 10، ويحتوي على واجهة مستخدم من نوع Color OS 7.2. الجوال يأتي بذاكرة من نوع UFS 2.1 مساحتها 128 جيجابايت، والذاكرة العشوائية من نوع LPDDR4X مساحتها 6 جيجابايت بطارية التليفون تأتي من نوع ليثيوم بوليمر، قوتها 4015 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 30 وات. يتم شحن الهاتف 100% في 53 دقيقة. مواصفات الشاشة شاشة هاتف Oppo A73 5G تحتوي على مزايا ومواصفات كبيرة رغم رخص ثمنه وهى كما يلي:- حجم الشاشة يبلغ 6.44 بوصة وهو حجم كبير يساعدنا في مشاهدات الفيديوهات التي يتم تصويرها بوضوح.

الهاتف يدعم أبعاد العرض الجديد 20:9 بجودة FHD+.

دقة شاشة الهاتف 1080*2400 بكسل، بكثافة بكسلات 409 بكسل.

شاشة التليفون تحتل 90.7 من واجهة الجوال الأمامية.

معدل التحديث في الشاشة 60Hz.

تدعم شاشة الجوال خاصية الـ Always On Display.

تحتوي على طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass من الجيل الثالث. مواصفات كاميرات Oppo A73 5G يأتي الجوال بخمسة كاميرات ممتازة، ثلاثة كاميرات خلفية، وكاميرا واحدة أمامية مواصفاتهم كالآتي:- الكاميرا الخلفية ثلاثية، دقة الأولى 16 ميجا بكسل، بفتحة عدسة 2.2/F، وهى كاميرا عريضة، وتحتوي على مستشعر OV16A10، والكاميرا الثانية دقتها 8 ميجا بكسل، بفتحة عدسة قطرها 2.2/F وهى عريضة جداً، والثالثة دقتها 2 ميجا بكسل وفتحة عدسة 2.4/F وهى كاميرا ماكرو، والرابعة دقتها 2 ميجا بكسل، بفتحة عدسة 2.4/F، وتستخدم في العمق. تحتوي الكاميرات الخلفية على فلاش LED أحادي. تدعم الكاميرات الخلفية التثبيت الإلكتروني الـ EIS. تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 1080 بكل لكل 30 إطار في الثانية، وتدعم التصوير بجودة 720 بكسل لكل 30 إطار في الثانية، وتدعم التصوير بجودة 720 لكل 120 إطار في الثانية. كاميرا الجوال الأمامية دقتها 16 ميجا بكسل، بفتحة عدسة 2.0/F. مميزات الهاتف يحتوي هاتف Oppo A73 5G على العديد من المزايا وهى كما يلي:- الهاتف يدعم تركيب عدد 2 شريحة اتصال، وتركيب كارت ميموري في منفذ خاص.

تأتي البصمة في الموبايل مدمجة مع شاشة التليفون المحمول.

شاشة الهاتف من النوع الـ AMOLED، وتقدم أداء عالي جدًا، وألوان ممتازة.

الكاميرا الخاصة بالسلفي ممتازة من حيث الدقة، مع احتوائها على مستشعر من سوني. عيوب Oppo A73 5G هناك بعض العيوب التي يجب أن تقوم شركة اوبو بتعديلها في الإصدارات القادمة وهى كالآتي:- يأتي الجوال بتصميم من مادة البلاستيك. لا يحتوي الموبايل على لمبة خاصة بالإشعارات، وتم علاج ذلك من خلال خاصية الـ Always On Display. كاميرا الهاتف الخلفية ليست الأقوى فهناك هواتف تحتوي على كاميرات أقوى وفي نفس الفئة السعرية. لا يدعم جوال اوبو الجديد التصوير بجودة الـ 4K. لا يدعم الجوال تقنية الـ NFC. معالج الهاتف ليس الأقوى في نفس الفئة السعرية. سعر Oppo A73 5G يبلغ سعر الهاتف في جمهورية مصر العربية 4300 جنيه مصري، وسعر الجوال بالدولار الأمريكي النسخة 128 جيجا بايت 270 دولار أمريكي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواصفات وسعر Oppo A73 5G الجديد ومميزات وعيوب الهاتف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.