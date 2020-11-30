نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات ومميزات وعيوب Huawei Mate 40 RS Porsche Design في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد شركة هواوى شركة اتصالات متقدمة عالمية قدرت في فترة وجيزة بامتلاك شعبية كبيرة في سوف الاتصالات في تغطيه الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية والأجهزة القابلة للارتداء وجهاز النطاق العريض للأجهزة المحمولة والأجهزة العائلية والخدمات السحابية للأجهزة، كما أصبحت هواتف هواوى الاختيار المناسب لبعض الشباب من جهة الهواتف الذكية الحديثة التي تواكب التطور التكنولوجي،كما انها تناسب جميع فئات المجتمع من حيث سعر الهواتف ومواصفات اللي تتناسب مع الكبير والصغير ولذلك تعد هواتف هواوى احتلت مكانة ليس سهلة وترتيبا في الأسواق المحلية والعالمية.

مواصفات Huawei Mate 40 RS Porsche Design

مصنع من خامات الزجاج في الأمام والخلف مع إطار من الألومنيوم. نظام التشغيل أندرويد 10. المستشعرات تكون بالبصمة وبصمة الوجه وحساسية الألوان. بطارية الهاتف بسعة 4400 مللي أمبير. ألوان هواوي الأسود والأبيض. كاميرا رئيسية 50 ميحا بيكسل بحجم مستشعر 1/1.28 بوصة. كاميرا خلفية تقريب 12 ميحا بيكسل وكاميرا تقريب 8 ميحا بيكسل وكاميرا واسعة 20 ميحا بيكسل . 13 ميحا بيكسل وتدعم الكاميرا الأمامية تصوير فيديو بدقة 4K. يحتوي على خمسة كاميرات خلفية. الهاتف مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68. المؤقتة 12جيحا الصلبة: 512 جيحا ، يدعم الذاكرة الخارجية حتى 256 .

ومميزات Huawei Mate 40 RS Porsche Design

يدعم الشحن السريع بقوة 66 واط. الهاتف مقاوم للماء والغبار. يتوفر بسعات تخزين كبيرة وممتاز. السماعات الخارجية تأتي بصوت ستيريو. يدعم الشحن اللاسلكي العكسي بقوة 5 واط. فتح الهاتف ببصمة الوجه وبصمة الأصابع. يدعم اكثر من أصدار لنظام تحديد المواقع أل GPS . يدعم شبكات الجيل الخامس والرابع. يدعم البلوتوث والواى فاي.

وعيوب Huawei Mate 40 RS Porsche Design

لا يوجد بالشاشة طبقة حماية. لا يدعم راديو FM. لا توجد فتحه مخصصه للسماعه السلكية. لا يمكن تغير البطارية بواسطه المستخدم. الاستغناء عن شريحة الاتصال الثانية في حالة تركيب ميمورى.

ويعد هاتف Huawei Mate 40 RS Porsche Design هاتف مميز جدا وجديد تم أصدارة في أكتوبر 2020 بمواصفات ومميزات تخدم متطلبات كثير من الشباب ومع تتطور التكنولوجي السريع ذلك تعمل شركة هواوى على كل ماهو جديد فى عالم الاتصالات مما جعلها من الشركات الرائدة في مجال الهواتف المحمولة وغيرها من أصدارات الشركة لتلبية كافة تتطورات التكنولوجيا