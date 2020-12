نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر واتساب يوضح طريقة إنشاء قائمة المهام وإدارتها بطريقة صحيحة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة إنشاء قائمة مهام على الواتساب وإدارتها، قائمة المهام أو ما يعرف ب To Do List هي قائمة تسهل على الشخص إتمام مهامه اليومية من خلال تسجيله لما يريد أن يقوم به على مدار اليوم أو الفترة المحددة، كما أنها تساعد على تذكر المهام المطلوبة، وتتوفر تلك الخاصية بجميع الهواتف الذكية، ولكن وفقًا لموقع How to geek الخاص بأخبار التكنولوجيا، فإنه من خلال تطبيق Whatsapp يمكن إنشاء To do list بدلًا من قائمة مهام الهاتف، وأوضح كذلك طريقة إدارة تلك القائمة على الواتساب بكل سهولة.

إنشاء قائمة مهام على واتساب

أضاف موقع How to geek بأنه لا حاجة لمغادرة تطبيق الواتساب أثناء الاستخدام للوصول إلى قائمة المهام وتحديثها، بل أنه من خلال خاصية Any.Do فإن التطبيق سيذكرك بالمهام التالية التي ترغب في إتمامها، وذلك أثناء استخدام التطبيق دون مغادرته، ولكن تلك الخاصية ليست متاحة لجميع مستخدمي تطبيق الواتساب، فهي متاحة للمستخدمين المشتركين في الخطة المميزة للواتساب والموجودة بسعر 2.99 دولار أمريكي وذلك سعر الاشتراك الشهري.

إعداد قائمة مهام على تطبيق الواتساب

يمكن إنشاء أو إعداد قائمة إنجاز المهام على تطبيق Whatsapp من خلال اتباع الآتي:

من خلال صفحة الويب نقوم بفتح تطبيق Any.Do لتمكين خدمة قائمة المهام على الواتساب.

في الناحية العلوية تجاه اليمين هناك ترس واضح، يتم الضغط عليه.

تظهر قائمة منسدلة نختر منها Integrations ومنها نختر Whatsapp Reminder أو تذكيرات واتساب.

ومن ثم يتم تسجيل رقم الهاتف المسجل به الواتساب، بعدها ستظهر رسالة مصادقة قصيرة من خلال Any.Do يتم إدخال تلك الرسالة.

بعد ذلك ستجد رسالة تأكدي ستصل لرقم الهاتف بشكل فوري.

يمكن الآن فتح الواتساب من على جهاز المحمول، ومن ثم تسجيل المهم المراد إنجازها، ومن هنا يقوم التطبيق بتحويل تلك المهمة لنص بقائمة Any.Do الخاصة بك.

وكذلك يتم اختيار الميعاد المحدد لإتمام تلك المهمة.