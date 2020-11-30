نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “مليون دولار” سناب شات يضيف ميزة جديدة للربح من مقاطع الفيديو في المقال التالي

عمر شويل - جدة سناب شات Snapchat أحد التطبيقات التي ظهرت على الهواتف الذكية بصورة أساسية في بدايتها، بعدها نجح التطبيق في ان يتحول إلى أحد منصات التواصل الاجتماعي الشهيرة عالمياً، لتضيف بعدها إدارة سناب شات العديد من المزايا والفلاتر لجذب شرائح جديدة من المستخدمين، حيث يتم استخدام فلاتر سناب شات في صنع محتوى ترفيهي فيديو وينشر على الحساب الشخصي الخاص بالمستخدم، وتقدم العديد من المنصات مقابل مادي نظير الحصول على المشاهدات.

ميزة جديدة تصل إلى تطبيق سناب شات

أطلقت شركة سناب شات ميزة جديدة في تطبيقها الرسمي التابع لها، وقد أطلقت الشركة عليها مسمى سبوت لايت Spotlight، وهذه الميزة الجديدة تم إطلاقها بصورة أساسية لتنافس الميزات المتواجدة في تطبيقي تيك توك وانستقرام الشهرين عالمياً.

وقد ذكرت تقارير صحفية أن ميزة سبوت لايت في Snapchat الجديدة مهمتها الأساسية أن تسمح لمستخدمي التطبيق بمشاهدة المحتوى الذي يتم نشره من قبل الأشخاص الناشطين على التطبيق سواء كانوا من المشاهير أو المستخدمين العاديين والتي يصل حجمهم عالمياً إلى نحو 250 مليون مستخدم لسناب شات، وتأتي هذه الميزة بصورة مشابهه للمتواجدة في تطبيق TikTok.

ميزة الربح من فيديوهات Snapchat

تهدف شركة سناب شات إلى الحفاظ على مستخدميها وجذب شريحة جديدة من العملاء ودفعهم للتفاعل مع التطبيق ونشر المزيد من المحتوى الترفيهي عليها، لذلك أعلنت الشركة عن تقديمها العديد من الجوائز اليومية للمستخدمين النشطين، وتزيد قيمة تلك الجوائز المالية عن المليون دولار أمريكي يومياً، وهذه الفكرة متواجدة في تطبيقات آخرى مثل تيك توك وخدمة Reels المتواجدة في تطبيق انستجرام الشهير التابع لشركة فيسبوك العالمية.

وهذا كله من أجل دفع الأشخاص الماهرين في إنشاء المحتوى للمشاركة عبر منصة Snapchat، على أن يتم تقييم مقاطع الفيديو والأشخاص الفائزين بتلك الجوائز المالية من تطبيق سناب شات وفق عدد المشاهدات المسجلة لهذا الفيديو، وقد تم إتاحة إمكانية الربح من هذه المقاطع في Snapchat بصورة تجريبية في هذه الدول (الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وأستراليا، ونيوزيلندا، والنرويج، والمملكة المتحدة، وإيرلندا، والسويد، والدانمارك، وألمانيا، وفرنسا)، على أن يتم إتاحتها في أسواق أخرى عالمياً في وقت لاحق.