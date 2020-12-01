نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح جوال سامسونج جالاكسى الجديد كلياً بألوان ومساحات مختلفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة هل تبحث عن جوال سامسونج جالاكسى وترغب في التميز بتقنية عالية فى تصميم الهاتف حيث طرحت شركة سامسونج جالاكسى جوال A12 الجديد في خصائصه وقوة الكاميرا وسعة التخزين الداخلية التي تصل إلى ثلاثة مساحات مختلفه وأيضاً جوال سامسونج بألوان ثلاثة مميزه التي تتيح لك حرية الاختيار.

مواصفات جوال سامسونج A12 :-

وزن جوال سامسونج 205 جرام . يحتوى فى الطبقة الخارجية على مادة البولي كاربونيت التي تتكون من البلاستيك . يحتوى على MEMORY CARD الذي يصل حجمه إلى 1 تير ومخصص له منفذ . كما يدعم الهاتف تقنية شبكات 4G . تأتي شاشة الهاتف كامله مع خاصية السيلفي المعالج مع بيكسل بكثافة 264 . نظام التشغيل الأندرويد تشغيله يعتمد على نظام تشغيل ONE IU .

مساحات تخزين جوال سامسونج A12 الداخليه :-

مساحة تخزين داخلية بحجم GB 32 مع رامات 3 GB . مساحة تخزين داخلية بحجم 64GB مع رامات 4 GB . مساحة تخزين داخلية بحجم 128GB مع رامات 6 GB .

كما يحتوى على ذاكرة تدعم تصوير الفيديوهات التى تصل جودتها إلى 1080 ميجا بيكسل ودقة الكاميرا الواحدة تصل إلى 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة عالية الجودة F2.4 .

تأتى جوالات سامسونج جالاكسى بكاميرا آخرى للتصوير العريض وكاميرا رباعية خلفية بدقة 48 ميجا بيكسل وتدعم تصوير الفيديوهات التى تصل ايضاً بدقة 1080 ميجا بيكسل كما تتميز الكاميرا بنظام التصوير PANORAMA-HDR-FLASH LED .

تأتي جوالات سامسونج جالاكسى بزر الباور فى الهاتف والذى يحتوى على بصمة الإصبع كما يدعم الجوال أيضاً خاصية FACE UNLOCK المخصصة لنسبة الأمان العالية .

يحتوى جوال سامسونج أيضاً على بطارية تأتى بحجم قوى والذى يصل إلى 500 مللى أمبير وقوة الشحن التى تصل إلى 15 وات

الوان جوال سامسونج جالاكسى :-

تم طرح الوان ثلاثة من الجوال وهي اللون الأسود واللون الأزرق واللون الأبيض. تتيح لك الشركة بأختيار اللون المفضل لديك وتتغير اسعار موبايل سامسونج جالاكسى حسب المساحات المختلفة المطروحة وأيضاً الوانه الثلاثه وذلك يتحدد بناءاً على الأختيار المحدد حسب المواصفات التى يتم أختيارها وبناءً عليه يكون السعر المحدد وحتماً سوف يجذبك الجوال بأشكاله المميزه .