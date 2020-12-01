نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هواوي ميت 40 برو الجديد شكلاً ومواصفات وتقنية وألوانه المميزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة لماذا هواوي ميت 40 برو المميز كلياً بمواصفاته الجديدة هو الأعلى في معدلات البحث عنه حيث أنه يتميز بأكثر من أربعة ألوان مميزه فى جاذبيته التى ستنال إعجابك من الوهلة الأولى وفي هذه المقالة سوف نتعرف أكثر على مواصفات الهاتف بالتفصيل وأيضاً مميزاته بشكل كافي حتى يكون لك الحرية فى اختيار الهاتف حسب المواصفات واللون .

هواوي ميت 40 برو مواصفات :-

الهاتف يدعم تقنية الاتصال قريب المدى المعروف بأسم N F C . يتميز الهاتف بأبعاد 162.9 *75.5 *9.1 ملم ووزن الهاتف 212 جرام . يدعم الهاتف شريحتين أتصال وهو من نوع NANO SIM . يتميز الهاتف بأنه يدعم أنواع شبكات اتصال مختلفة حيث يدعم الجيل الثاني 2G والثالث 3G والرابع 4G و الخامس 5G كما يتميز الهاتف بالمتانة وجودة الخامات المستخدمة في تصنيعه وتأتى من الزجاج بالإضافة لأطار من معدن الألومنيوم . خاصية مقاومة الهاتف للماء والغبار شهادة IP68 . الشاشة تظهر شكلها بالأنحناء الشديد فى أطرافها بشكل الثقب المزدوج من نوع OLED بمساحة 6.76 INCH ودقة 1344*2772 بيكسل بمعدل كثافة بيكسل 456 لكل INCH وتدعم الشاشة وضع HDR .

يتوفر هواوي ميت 40 برو بإصدارين من الذاكرة وهما :-

الذاكرة العشوائية والذاكرة الصلبة على النحو التالى :-

الأصدار الأول :- يأتي الإصدار الأول بالذاكرة الصلبة بمساحة 256GB مع الذاكرة العشوائية بمساحة 8GB .

الأصدار الثانى :- يأتي الإصدار الثاني بالذاكرة الصلبة بمساحة 512GB مع الذاكرة العشوائية بمساحة 8GB .

يدعم الهاتف خاصية زيادة المساحة التخزينية بمحتوى ميمورى كارد 256GB .

يحتوى على معالج من إنتاج الشركة نفسها من نوع KIRIN 9000 بتكنولوجيا 5 نانو .

مواصفات الكاميرا الأمامية لهاتف هواوي ميت 40 برو :-

الكاميرا الأمامية كاميرا مزدوجه ، الكاميرا الأولى بدقة 13 ميجا بيكسل بفتحة F/2.4 بخاصية دعم التصوير الواسع ، الكاميرا الثانية وهى عبارة عن TOF 3D وهى الخاصة بعمل العزل وعمل البورتريه وفتح FACE UNLOCK .

تدعم الكاميرا الأماميه تصوير الفيديوهات بجودة دقتها تصل إلى 4K ودقتها تصل إلى 2160 بيكسل بمعدلات التقاط 240،60،30 إطار في الثانية .

مواصفات الكاميرا الخلفية لهاتف هواوي ميت 40 برو :-

بارزة قليلاً عن ظهر الهاتف وتأتى ثلاثية الكاميرا الأولى دقتها 50 ميجا بيكسل وهى الكاميرا الأساسية وتدعم المثبت البصري ، والثانية تأتي بدقة 12 ميجا بيكسل وهى خاصة بالتدعيم البصري OIS بخاصية الزوم حتى خمسة مرات،

والكاميرا الثالثة دقتها 20 ميجا بيكسل وهى خاصة بالتصوير الواسع مع فلاش ليد أحادى تدعم الكاميرا الخلفية لهاتف هواوي ميت 40 برو التصوير بجودة 4K بدقة 2160 بيكسل ومعدل التقاط 60،30 اطار في الثانية .

مواصفات السماعات للهاتف :-

تدعم السماعات الخارجية للهاتف خاصية الاستريو وذلك لتقديم التجربة الصوتية المميزة .

مواصفات وسائل الأمان والحماية الموجودة بالهاتف :-

يأتي أسفل الشاشة مستشعر البصمة كما يدعم أيضاً خاصية FACE UNLOCK ويعمل بالأشعة فوق الحمراء ويعمل فى الأضاءة المظلمة بشكل دقيق وسريع ويدعم الهاتف معظم المستشعرات مثل القرب البوصلة و التسارع والجيروسكوب وحساسية الألوان والضغط الجوى .

مواصفات البطارية للهاتف :-

تأتي البطارية بسعة 4400 مللى أمبير كما تدعم خاصية الشحن السريع بقوة 66 وات وأيضاً الشحن اللاسلكى بقوة 50 وات والشحن اللاسلكي العكسي بقوة 5 وات .

ألوان الهاتف :-

هناك خمسة ألوان مختلفة للهاتف وهى اللون الفضي ، واللون الأبيض ، واللون الأسود ، واللون الأخضر ، واللون الأصفر .هواوي ميت 40 برو سعر محدد بناءً على المواصفات واللون وحسب مساحات التخزين المتاحة والتى يتحدد بناءً عليه سعر الهاتف ، متاح هاتف هواوي ميت 40 برو جرير بألوانه المميزة كما أشرنا إليه سابقاً .

مميزات الهاتف :-

خامات ممتازة و تصميم فريد كما هو معتاد من شركة هواوي . تعمل بطارية الهاتف لفترة طويلة خلال اليوم مع المعالج الموفر للطاقة . سرعة الشحن أصبحت ممتازة جداً حيث يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي والشحن السريع . هذا الهاتف هو أحد أقوى الهواتف حيث يتوفر بأداء قادر على تشغيل أى شئ بفضل المعالج الرائد .

تمتع بالهاتف الأحدث من شركة هواوي حيث اهتمت الشركة بتغيير لغة التصميم لتصبح بشاشة أكبر وبشكل الثقب الأحدث واستخدام المعالج الأقوى وتطوير الكاميرا بشكل ممتاز ومواصفات الهاتف التي تحدثنا عنها تجعلك تقرر بدون تردد أن تقتنى هذا الهاتف المميز فى تصميمه وألوانه .