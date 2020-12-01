نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بلايستيشن 5 شركة سوني تطلقه وتكشف عن مواصفاته في المقال التالي

عمر شويل - جدة بلايستيشن 5 أصدرت شركة سوني أحدث أصداراتها وذلك بعد فترة قليلة من الشهور وتم بذلك الكشف عن تفاصيل صغيرة ومميزات الإصدار المقبل من جهاز الألعاب الممتع بخصائصه المميزة ومن المتوقع أن يتوفر الجهاز للشراء في الربع الأخير من العام الحالي 2020 كما أفصحت شركة سوني عبر موقعها أنها على علم بأن المستخدمين متحمسين لمعرفة المزيد عن الجهاز

مواصفات بلايستيشن 5 المكشوف عنها من شركة سوني :-

المعالج ثماني النواة بتقنية AMD ZEN 2 وتردد متغير يصل إلى 3.5 GIGA HERTZ . معالج الرسوميات أداؤه يصل إلى 10.3 تيرا فلوبس بتقنية AMD RADEON – RDNA 2 . ذاكرة الوصول العشوائى للجهاز Gddr6 بسعة تصل إلى 16GB بمعدل نقل البيانات حتى 448 جيجا بايت فى الثانية الواحدة . المساحة التخزينية SSD سعتها تصل إلى 825 جيجا بايت وسرعتها تصل إلى 5.5 جيجا بايت فى الثانية الواحدة . الفيديو يدعم خاصية التوصيل بالشاشات بدقة تصل إلى 4K وتردد يصل حتى 120 هرتز بالإضافة إلى دعم التوصيل بالتليفزيونات بدقة 8K .

مدى توافق playstation ps 5 مع ألعاب playstation 4 :-

أكدت شركة سونى اليابانية على أن جهاز sony ps5 يتوافق مع أفضل مائة لعبة متوفرة الآن مع أجهزة playstation 4 وهذه الألعاب التى تم تصنيفها من شركة سونى اليابانية وفقاً لوقت اللعب ولكنها قالت أيضاً أنها تتوقع أن يتم دعم معظم ألعاب playstation 4 والتي تبلغ أكثر من 4000 لعبة للجيل الجديد من ps5 8k وذلك عند إطلاق الجهاز رسمياً .

ذراع التحكم الخاص بجهاز sony ps5 :-

شركة سونى اليابانية قد كشفت في وقت سابق عن ذراع التحكم الجديد الخاص بألعاب بلايستيشن 5 وقالت عنه أن هدفه هو تعميق شعور الأندماج للاعب أثناء اللعب وذلك من خلال ابتكارين جديدين يشمل الاعتماد على خاصية محرك الأهتزازات HAPTIC FEEDBACK وذلك يقدم للمستخدم مجموعة من ردود الأفعال الواسعة .

ويختلف ذلك مثلاً عند رد الفعل عندما تصطدم السيارة فى أحدى الألعاب أذا ما قارنا مع ملعب كرة القدم ، وذلك مع أبتكار آخر تطلق شركة سونى عنه أسم ADAPTIVE TRIGGER المدمجة ضمن زري L2-R2 حيث يمكن للمطورين برمجة يتوفر من خلالها الإحساس الملموس فى أسراع المركبة في الطرق الغير ممهدة على سبيل المثال .

يدعم جهاز sony ps5 الإمكانية في زيادة المساحة التخزينية او الأقراص التخزين وذلك من خلال منفذ USB وربما تكون أبطأ في الاستخدام لأنها مصممة لأجهزة playstation 4 المتوافقة ، كما يحمل الجيل الجديد من أجهزة بلاي ستيشن 5 محرك الأقراص 4K BLU-RAY وذلك يدعم خاصية تشغيل الأقراص بسعة تصل حتى 100GB .

الكشف رسمياً عن تصميم بلايستيشن 5 :-

كشفت شركة سونى اليابانية فى وقت سابق رسمياً عن التصميم الخاص بجهاز الألعاب وذلك بعدما تم بسلسلة من الأعلانات السابقة والتى كشفت عنها بالمواصفات الخاصة بالجهاز .

ألوان جهاز الألعاب الجديد المعلن عنه يأتى باللون الأبيض وأيضاً اللون الأسود وذلك ليتناسب مع التصميم الجديد للتحكم بالذراع الذى يأتى مع الجهاز .

تصميم الجهاز بلايستيشن 5 :-

تم تصميم الجهاز بالشكل العمودي وذلك على غرار جهاز مايكروسوفت الجديد XBOX SERIES X ومتاح أيضاً للأستخدام بشكل أفقى ويتوفر من الجهاز نسختين ، النسخة الأولى تأتى بمحرك أقراص BLU-RAY 4K ، وإصدار آخر رقمي فقط ويمكن المستخدم من تخزين الألعاب من خلال القرص الصلب .

من المتوقع أن يكون الأصدار الجديد سعره أقل من الأصدار الآخر والذى يتضمن محرك الأقراص ، ودعمت شركة سونى التصميم الذي يظهر بشكل مميز بحامل يتيح أستخدام الجهاز أو وضعه فى كلا الاتجاهين راسى أو أفقى مع وجود فتحة لتبديد الحرارة ، وأيضاً يوجد منافذ USB-C ، USB-A من الأمام .

ملحقات جهاز الألعاب ps5 8k :-

وحدة ليتم بها شحن ذراع التحكم الخاص بالجهاز . كاميرا بتقنية HD جديدة . سماعة لاسلكية ويأتي تصميمها المتناسق مع تصميم الجهاز وتحمل أسم PULSE 3D . ريموت كنترول أو وحدة للتحكم عن بعد الخاص بالوسائط .

المحتويات الخاصة بجهاز بلايستيشن 5 :-

جهاز sony ps5 سواء كان الإصدار الرقمى أو الأصدار التقليدى . ذراع التحكم الخاص باللعب او الذراع اللاسلكى DUALSENSE . كابل للشحن USB من نوع C إلى النوع A وذلك ليتم شحن ذراع التحكم DUALSENSE . كابل متوافق مع السرعة الفائقة المحددة HDMI بواسطة HDMI-V2.1 . أيضاً كابل للطاقة . قاعدة للتحكم في توجيه الجهاز بشكل عمودي أو أفقى . دليل البدء السريع والأمان .

وفى النهاية حتماً سوف يكون لهذا الجهاز الرواج الشديد على مستوى العالم حيث هناك الكثيرين حول العالم من عشاق هذا الجهاز والمتابعين منذ فترة وفى حالة الأنتظار لطرح هذا الجهاز الممتع بتقنيات عالية الجودة وتقنية جديدة كلياً مع شكل انسيابي للجهاز وجذاب والتحكم فى طريقة وضعه سواء بالشكل الافقى او الرأسى .