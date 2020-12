نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بلايستيشن 5 في عام 2020 أحدث أخبار جهاز PS5 مع السعر والمواصفات في المقال التالي

عمر شويل - جدة بلايستيشن 5 في عام 2020 دائما تتميز أجهزة بلايستيشن بخواص مبهرة ورائعة جدا وأداؤها الرائع من خلال استخدامها أقراص النوع DVD أو Blu-ray بدقة ال4K وهذه من الاضافات الخرافية و الرائعة التي قدمتها بلايستيشن منذ انطلاقه فمن المتوقع جدا أن تقدم أجهزة playstation 5 خصائص وإمكانيات فائقة ومتقدمة.كمثال على ذلك يدعم بلايستيشن 5 الوسائط البصرية الحديثة. ولكن ليس هذا فقط ما ينتظره كل عشاق اجهزة البلايستيشن عن وقت إصدار الجهاز الجديد وطرحة في الأسواق

ويتساءلون هل يدعم بلايستيشن 5 دقة أل 8k ، كما يتساءل كل عشاق الجهاز على أسعار ومواصفات PS5 الجديد. لذلك سنطرح لكم كل الاجابات على استفساراتكم من خلال هذا المقال على مواصفات بلايستيشن 5 واحدث أخبار جهاز PS5 مع السعر.

ومن المعلومات المبهر أن يدعم جهاز بلايستيشن 5 دقة عرض الفيديو بتقنية أل 8K وكذلك يدعم بطاقات من النوع AMD Ryzen كذلك يحتوي على معالج من سلسلة Radeon Navi وقرص تخزين SSD وليس ما سبق فقط بل يدعم PS5 لتقنية HDR وDolby Vision مثل أجهزة الاكس بوكس ، كما أن تستطيع شركة سوني اليابانية صناعة بلايستيشن كجهاز يدعم محرك الأقراص من النوع Blu-ray 4K.

يتساءل كثيرا عشاق ممارسة الألعاب على أجهزة البلايستيشن وبالفعل قد أجاب على كل التساؤلات اكبر مهندسي أجهزة Sony PlayStation مارك سيرني في مقابلة كما أعلن عن بعض المواصفات بشكل أساسي ورسمي في عام 2020 وهذا ما سنقدمها لكم.

مميزات بلايستشين 5

دقة 8K للإخراج

تكامل PlayStation®VR

متوافق مع جميع الإصدارات السابقة

يمكنك من ترقية ألعاب PS4 لألعاب PS5 الرقمية

يمكن اللعب بدقة 4K علي شاشة التلفزيون

هل يدعم بلايستيشن 5 الفيديو بدقة أل 8K ؟

أعلن المهندس مارك سيرني مؤكدا بان الجهاز يدعم الفيديوهات بتقنية أل 8K بالإضافة إلى بطاقات AMD Ryzen حيث تتخطى سعتها 7 نانو ميتر مع معالج GPU من سلسلة Radeon Navi كما أن الجهاز يدعم أقراص التخزين من نوع SSD.

كما تم وضع تنقية الـ HDR في أجهزة PlayStation 4 و PlayStation 4 PRO مع تنسيق HDR 10 كل هذا الإضافات الخرافية ستتوفر في بلايستيشن 5 دون أي تغيرات بل ومن المحتمل إصدار أجهزة أكثر تقدما من الإصدارات القديمة تدعم تقنيات HDR 10 وDolby Vision مثل أجهزة الاكس بوكس Xbox الحديثة التي تعمل بهذه التقنيات في وقتنا هذا.

جهاز بلايستيشن 5 يحتوي على محرك أقراص Blu-ray 4K ؟

سوف يحتوي الجهاز على محرك أقراص ضوئي ولكن لم يتم الكشف الكامل عن مواصفات وخصائص عن هذا المحرك الضوئي بشكل رسمي ، بالطبع نعلم أن جهاز PlayStation 4 كان لا يحتوي علي إمكانية محرك أقراص Blu-ray 4K لذلك يأمل محبي ألعاب بلايستيشن أن يدعم في الجهاز الجديد هذا المحرك ، كما يدعمه الاكس بوكس وجهاز One S محرك أقراص 4K.

playstation 5 سوف يدعم نظام Dolby Atmos الخاص بالصوت ؟

نظام Dolby Atmos هو عبارة عن نظام صوت يجعل الجهاز بصوت ذات دقة عالية وبشكل ثلاثي الأبعاد ، يتفوق جهاز الاكس بوكس على جهاز PlayStation 4 في قوة الصوت ، و توجد أجهزة مايكروسوفت تدعم نظام الصوت DTS X ونظام الصوت Dolby Atmos مع محرك أقراص Blu-ray 4K ، كما وعد المهندس مارك سيرني بأن جهاز سوف يأتي بمعيار قوي جديد في الصوت

وطالب محبي الألعاب بأن يتم تصميم الجهاز الجديد بمحرك صوت ثلاثي الأبعاد يوفر صوت اكثر دقة و يعمل ببساطة على سماعات التلفزيون وسماعات الرأس ولذلك نعتقد أن سوني سوف تتوافق مع تنسيق صوت Reality Audio ويدعم البلايستيشن نظام الصوت Dolby Atmos للألعاب والأفلام وجهاز استقبال AV متوافق و إعداد صوتي يتوافق مع نظام الصوت Dolby Atmos الحديث.

هل يتوافق جهاز بلايستيشن 5 VR مع PSVR ؟

لم يؤكد المهندس مارك سيرني أن سماعات الرأس من نوع أجهزة أل VR للواقع الافتراضي. أنه من الممكن استخدامه مع أجهزة البلايستيشن 5 وذلك لأن أجهزة الواقع الإفتراضي PSVR ليس بالمستوى التقني وليس بنفس دقة هذا الإصدار الحديث مثل سماعات الرأس السابقة كـ Oculus Rift أو HTC Vive وبالتالي من المنطقي أن يتم إطلاق سماعات رأس من الجيل الثاني وتكون قوية ومثيرة للإعجاب وتتوافق مع وحدات التحكم الجديدة .

ما هي ألعاب بلايستيشن 5 التي تم الإعلان عنها من شركة سوني ؟

أعلنت شركة سوني عن الألعاب التي سوف تقدمها الشركة ومنها لعبة Grand Theft Auto V. وسوف يمنح لمستخدمي خدمة PLUS على اللعبة مجانا بدون مقابل ، مع لعبة السباقات Gran Turismo 7 التي تصممها الشركة اليابانية بوليفوني ديجيتال ، وكما اعلنت عن ألعاب الزومبي Resident Evil Village وكانت تسمى Resident Evil 7 عند إطلاقها في عام 2017 و لعبة الخيال والمغامرة Oddworld oulstorm التي أعلن عنها هذا العام.

ويعتقد الكثيرون أن تضم لعبة فيفأ 2020 للألعاب المتواجدة في الإصدار الجديد من البلايستيشن، ولكن لم يتم الإعلان عن ذلك بشكل رسمي حتى الأن وأيضاً لم يعلن عن أسماء الألعاب الحديثة في هذا الجهاز من قبل شركة سوني ، ولكن هناك بعض المعلومات التي تلمح وجود عدد من الألعاب الرائعة والتي اعلن عنها مطورو الألعاب كمثال قد أكدت شركة CD Projekt Red عن تطويرها لعبة Cyberpunk 2077 القادمة.

ومن المؤكد أن هذه اللعبة سوف تتضمن جهاز البلايستيشن 5 الجديد ، كما أنه من المتوقع أن تكون هناك لعبة The Last of Us الجزء الثاني ولعبة Starfield وهى لعبة أر بي جي الفضائية وبالإضافة إلى القسم الثاني من لعبة بيثيسدا اللعبة الملحمية والخرافية و The Elder Scrolls 6 ، كما أن معظم المستخدمين يتوقون المجموعة الحديثة من الألعاب المشمولة في هذا الإصدار الجدي.

ألعاب بلايستيشن 5 الحديثة

تركز شركة سوني على منصة الألعاب السحابية PlayStation Now والتي تعتمد على أساس الاشتراك وممارسة اللعب عن بعد ، ولقد أعلنت شركة مايكروسوفت وشركة سوني علي العمل في تقنيات الحوسبة السحابية والذي يمنح دفعة قوية لـ PlayStation Now حيث كانت المنصة غير مكتملة كما وجد مشاكل في التأخير وانقطاع الاتصال.

وللعلم بأن شركة سوني قد قدمت براءة اختراع في عام 2014 وكانت بخصوص الخدمة التي يمكن من خلالها الحصول على بث ألعاب البلايستيشن على الأجهزة الأخرى للمستخدمين ونافست بهذا الإختراع منصات Google Stadia و Microsoft xCloud ، كما تطمح شركة سوني إلى تقنية G5 وذلك لتمكين اللاعبين بإمكانية اللعب عن بعد كما تتيح الخدمة حالياً للاعبين ببث الألعاب الخاصة بهم إلى الأجهزة الأخرى مثل الأجهزة اللوحية والهواتف المحمولة وأجهزة PS Vita المختلفة.

هل ألعاب بلايستيشن 5 تتوافق مع مواصفات الإصدارات السابقة لأجهزة بلايستيشن ؟

وصفت شركة سوني أن جهاز playstation 5 قوي بشكل كبير ومتوافق بشكل عكسي مع العاب الاصدارات السابقة لأجهزة البلايستيشن ،

ويمثل هذا أخبار سارة لأصحاب أجهزة البلايستيشن 5 و 4 الذين يطمحون للعب عبر الإنترنت مع أصدقائهم عن بعد ولكن الأمر غير موضح من حيث التوافق بينهم بشكل كامل أم يتوافق فقط مع بعض الأجزاء ولكن يعتقد ان ألعاب بلايستيشن 5 تتوافق بشكل كبير مع ألعاب جهاز بلايستيشن 4 كما أن الجهاز الجديد سيتمكن من العمل كجهاز محاكاة الإصدارات الأقدم من بلايستيشن 4 ،3 ،2 ولكن لم يتم الإعلان رسميا.

مواصفات بلايستيشن 5 الرسمية ؟

أعلنت الشركة سوني في منتصف شهر مارس عن بعض المواصفات لإصدار جهاز بلايستيشن عبر قناة اليوتيوب في بث مباشر لها عبارة عن عنوان الطريق إلى PS5 لتعلن لأول مرة بشكل صريح ورسمي عن إمكانيات جهاز بلايستيشن 5 المنتظر حيث كانت مواصفاته كالتالي :

قدرة سرعة نقل البيانات في الذاكرة بمعدل 448 جيجا بايت في الثانية. خاصية معالج AMD Zen 2 ذات نواة ثمانية وبسرعة 3.5 جيجا هرتز. يحتوي علي ذاكرة وصول عشوائية 256 بت و بسعة 16 جيجا بايت و من نوع GDDR6. الجهاز به هارد تخزين فائق السرعة بسعة 825 ميغابايت من النوع NVMe SSD كما يصل معدل نقل للبيانات ألي 5 جيجا بايت في الثانية الواحدة. يوجد بالجهاز محرك أقراص من نوع ليزر 4K Blu-ray. قدرة الجهاز الحديث على عرض ألعاب بدقة 8K وبسرعة 120 في الثانية الواحدة.

جهاز بلايستيشن 5 و DualSense جهاز التحكم :

أعلنت شركة سوني عن الذراع التحكم أثناء اللعب والذي يطلق عليه اسم DualSense وتابع للجيل الثاني لمنصة الألعاب الحديثة التابعة لسلسلة ألعاب بلايستيشن 5 ، وبالطبع شركة سوني اليابانية لم تعلن حتى الآن بشكل صريح عن شكل المنصة الجديدة ، ولكن بمفهوم عام هي عبارة عن ذراع تحكم بحجم أكبر عن ما تم تصنيعه سابقا من الشركة قبل 25 عام ، ونلاحظ أن التصميم الجديد يبدو مختلف حيث تم استبدال التقنية المستخدمة سابقا وهى تقنية Rumble بتقنية أكثر منطقية وواقعية بالإضافة إلى الأزرار المتواجدة والتي يمكنها التكيف بشكل أفضل مع الذراع ومع أمكانية ضبط مقاومة الأزرار لأي تأثير في اللعب أو أثناء ممارسة الألعاب على الجهاز .

يوجد بالذراع ميكروفون مدمج ويعتبر هذا من احدث الابتكارات التي تضعها شركة سوني في أذرع أجهزة البلايستيشن ويتيح هذا الميكروفون التواصل بين اللاعبين بالدردشة الصوتية مع الأصدقاء بدون الحاجة للسماعات أثناء ممارسة اللعبة ، كما يوجد بها منفذ USB-C وهذا المنفذ انتظره الكثير من اللاعبين بالإضافة إلى تعدد ألوان الأذرع بألوان جديده ورائعه ويكون هذا النظام ثنائي اللون و مماثل إلى نظام PSVR ، أما الشكل الخارجي وتصميم الأذرع فهو يعتبر مختلف وجديد كليا حيث يأتي بشكل مستدير من جانب المقابض والأزرار الأمامية للذراع ، وتجديد تسمية بعض الأزرار منها الـ Share واصبح اسمه زر أل Create، ويعمل هذا الزر على أضافه طرف جديد للاعبين حتى يستطيعوا من مشاركة الألعاب مع الآخرين في جميع أنحاء العالم في اسرع وقت ممكن وذلك من خلال التواصل الاجتماعي مثل تطبيق تويتر واليوتيوب .

كما أنه قامت الشركة باختبار الأذرع على الكثير من أحجام أيدي اللاعبين بهدف التعرف على أفضل مستوى من الراحة لايدي اللاعبين أثناء استخدام الذراع ولذلك قامت الشركة بتطويرها حتى تصبح وكأنها جزء من جسد اللاعب وليس مجرد أداء يمكنك من ممارسة الألعاب الحديثة.

سعر بلايستيشن 5 بحسب بعض التسريبات :

من المتوقع أن يكون سعره مقارب من سعر بلايستيشن 4 وذلك لان معظم أسعار الإصدارات من بلايستشين متقاربة نسبيا فمن المحتمل أن يكون السعر الرسمي للإصدار الجديد playstation 5 فيما يتراوح من سعر 500 دولار او أعلى بما يعادل تقريبا 8500 جنيه مصري أو أعلى ، وفي المملكة العربية السعودية يكون بسعر 2000 ريال، و أصدار PS5 Digital Edition المحتمل بسعر 400 دولار بما يساوي 7000 جنيه مصري ومن الممكن يأتي بسعر 1650 ريال في السعودية .

موعد إصدار بلايستيشن 5 :

بعدما تم التصريح عنه بشكل رسميا في مؤتمر PS5 Showcase في يوم 16 سبتمبر حيث تسال الكثير عن موعد ألإصدار لجهاز 5 playstation وهو طرحه في الأسواق خلال عطلة 2020 بتاريخ 12 نوفمبر القادم في اليابان و أمريكا وكندا واستراليا والمكسيك ، وبالنسبة للأسواق العالمية يكون متاح يوم 19 نوفمبر ، كان من المحتمل طرحه في أبريل الماضي من العام الحالي ولكن تم تأجيل الحدث بسبب أحداث وباء كورونا Covid-19 الذي اجتاح العالم بأكمله واثر علي العديد من المجالات المختلفة ولكن و بعد الانتظار الطويل تم طرحه رسمياً في حدث أونلاين علي شبكة الإنترنت.