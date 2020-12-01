ميزات مهمة قد تحصل عليها حواسب iPad القادمة

تسربت إلى بعض مواقع وصفحات الإنترنت معلومات تكشف عن بعض الميزات التي ستأتي في حواسب iPad Pro التي ستطلقها آبل العام القادم.

وتبعا للتسريبات فإن أجهزة iPad Pro ستكون أولى الحواسب التي تطرحها آبل لتعمل مع شبكات 5G، كما يفترض أن تأتي بمعالجات A14X المتطورة التي ستجعل أداءها أسرع بشكل ملحوظ مقارنة بأجهزة iPad الحالية.

والأمر المهم الآخر في هذه الأجهزة تبعا للتوقعات هو أنها ستحصل على شاشات OLED جديدة من إنتاج شركتي سامسونغ وإل جي، تستخدم تقنية mini-LED في إضاءتها الخلفية، ما يمنحها سطوعا كبيرا ودقة في عرض الصور والفيديوهات.

وكان موقع DigiTimes المختص بشؤون التقنية والإلكترونيات قد أشار منذ مدة إلى أن شركة آبل تعمل على تطوير تقنيات جديدة ستسمح لحواسب iPad بالعمل مع شبكات الجيل الخامس الخلوية، وتعتمد هذه التقنيات AiP التي تدعم الترددات الفائقة السرعة mmWave، لتشبه في آلية عملها التقنيات المتوفرة في هواتف آيفون الأخيرة.

ومن المتقع أن يحصل نموذج واحد على الأقل من نماذج iPad القادمة على قلم ذكي يسمح بالكتابة والرسم على الشاشة، وأن تجهز كاميراته بميزة التعرف على الوجوه لفك قفل الشاشة وحماية البيانات.