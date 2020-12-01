نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات هاتف Oppo Reno 4 Pro وأهم مميزاته وسعره في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة Oppo Reno 4 pro, حيث قامت شركة أوبو بالإعلان عن أحدث هاتف لها في الأسواق بعد النجاحات التي حققها هاتف Oppo Reno 3، وهاتف Oppo Reno 3 Pro، حيث حققت الشركة سلسلة كبيرة من النجاحات للهواتف في الوطن العربي، ونالت إقبال كبير من ناحية المستهلكين في الوطن العربي، وأهم ما يميز هاتف Oppo Reno 4 pro أنه يأتي بطارية سعتها التخزينية 4015 مللي مع دعمها للشحن السريع بقوة 30 واط, وسوف نتعرف متابعينا على أهم مواصفات ومميزات هاتف oppo reno 4 pro وسعره في السعودية والدول العربية. مواصفات هاتف Oppo Reno 4 Pro سوف نتعرف مشاهدينا على أهم مواصفات هاتف oppo reno 4 pro كالتالي:- يدعم الهاتف معالج من شركة كوالكوم من نوع snapdragon 750G، بتكنولوجيا 8 نانو، مع دعمه أيضاً بمعالج رسومي. تأتي الكاميرا الأمامية للهاتف بدقة 32 ميجا بكسل وبفتحة عدسة F/2.4، وتدعم الكاميرا أيضاً التصوير بوضع ultra night selfie mode. تأتي الكاميرا الخلفية للهاتف رباعية، حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 48 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.7، وتأتي الكاميرا الثانية بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي الكاميرا خاصة بالتصوير الواسع، وتأتي الكاميرا الثالثة بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي خاصة بالتصوير الماكرو، وتأتي الكاميرا الرابعة بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي الكاميرا خاصة بالعزل، ويأتي مع الكاميرات فلاش ليد أحادي. يأتي الهاتف بذاكرة تخزين داخلية صلبة 256 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين عشوائية بسعة 8 جيجابايت، ويدعم أيضاً الهاتف تركيب ذاكرة تخزين إضافية (كارت ميموري) حتى 256 جيجا في منفذ مخصص له. تأتي بطارية الهاتف بسعة 4015 مللي أمبير وتدعم الشحن السريع بقوة 30 واط. يدعم الهاتف تركيب شريحتين اتصال من نوع نانو, ويدعم الهاتف أيضاً شبكات الاتصال من الجيل الثاني والجيل الثالث والجيل الرابع والجيل الخامس. تأتي شاشة الهاتف بمساحة 6.4 بوصة بجودة FHD+ بدقة 1080×2400 بكسل. يأتي الهاتف بواجهة اوبو ColorOs 7.2، ويأتي أيضاً بنظام التشغيل أندرويد 10. الهاتف يدعم منفذ 3.5 ملم الخاص بسماعات الأذن، ويدعم أيضاً خاصية Dolby Atoms لتقديم تجربة صوت أفضل. يتوفر من الهاتف ثلاث ألوان اللون الأزرق واللون الأسود، واللون الأبيض. مميزات هاتف Oppo Reno 4 pro سوف نتعرف على مميزات هاتف Oppo Reno 4 pro كالتالي:- يقدم الهاتف أداء مميز وممتاز جداً.

تدعم كاميرا الهاتف تصوير فيديوهات بجودة 4K.

يأتي الهاتف بتصميم شيك وخفيف وتصميم عصري وممتاز.

يدعم الهاتف تشغيل شريحتين وكارت ميموري في وقت واحد.

تأتي شاشة الهاتف من نوع Super Amoled ويكون بها ثقب مزدوج لتقدمة تجربة رائعة وممتازة. سعر هاتف Oppo Reno 4 Pro سوف نتعرف متابعينا على أسعار هاتف Oppo Reno 4 pro كالتالي:- سعر الهاتف في مصر 8400 جنيه مصري.

سعر الجوال في السعودية 1750 ريال سعودي.

سعر الهاتف في الإمارات 1849 درهم إماراتي.

سعر الهاتف في الكويت 150 دينار كويتي.

سعر الهاتف في قطر 1897 ريال قطري.

سعر الهاتف في عمان 194 ريال عماني.

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