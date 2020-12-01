نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر iphone 12 pro الهاتف الأقوى فى سلسلة الهواتف الحديثة في المقال التالي

عمر شويل - جدة iphone 12 pro هو الأحدث التي أعلنت عنه شركة ابل وهو الهاتف الأقوى من ناحية المواصفات العالية في الهواتف كما هو معروف عن شركة ابل من أفضل الشركات التي تهتم بالمواصفات الخاصة بالهواتف من حيث التقنية والخامات المكون منها الهاتف العالية الجودة وأيضاً مع الاهتمام الخاص بأداء بالكاميرات وهذه أفضل أحدى المميزات التي تهتم بها الشركة وسوف نتعرف أكثر عن هذا الهاتف في هذه المقالة من مواصفات كثيراً وأيضاً المميزات التي تميز هذا الهاتف الجذاب .

مواصفات الهاتف iphone 12 pro :-

الهاتف يدعم تقنية الاتصال القريب المدى بخاصية NFC . أبعاد الهاتف في قياسه هي 160.8 * 78.1 * 7.8 ملم مما يجعله مميز فى سماكته مع وزن 226 جرام . الهاتف مقاوم للماء والغبار وذلك بشهادة IP-68 ومقاومته للماء تصل حتى عمق 6 متر تحت الماء ولمدة نصف ساعة . الخامات المستخدمة في الجهاز مكونة من الزجاج وأطلقت عليه الشركة مسمى CERAMIC SHIELD ولها قدرة تحمل مرات في حالة سقوط الهاتف مع إطار معدني من مادة ستانلس ستيل . الهاتف يدعم شريحتين أتصال وهما من نوع NANO SIM ، ونوع E-SIM . الهاتف يدعم جميع أنواع الشبكات من أجيال الجيل الثاني 2G ، والجيل الثالث 3G ، والجيل الرابع 4G ، والجيل الخامس 5G . الشاشة تأتي من النوع الكبير بشكل NOTES من نوع SUPER RETINA XDR OLED بمساحة 6.7 INCH بدقة 1284*2778 بكسل ومعدل كثافة بكسلات 458 بكسل لكل أنش مع خاصية HDR 10 بالإضافة إلى طبقة حماية من نوع OLEOPHOBIC COATING وطبقة حماية ضد الخدش .

iphone 12 pro يتوفر بإصدارات مختلفة من الذاكرة الصلبة والذاكرة العشوائية فيما يلي :-

الإصدار الأول يأتي بالذاكرة الصلبة بسعة 128GB من نوع NVME مع رامات 6 جيجا بايت . الإصدار الثاني يأتي بالذاكرة الصلبة بسعة 256GB من نوع NVME مع رامات 6 جيجا بايت . الإصدار الثالث يأتي بالذاكرة الصلبة بسعة 512GB من نوع NVME مع رامات 6 جيجا بايت .

أداء الهاتف iphone 12 pro :-

أداء الهاتف يأتي بأداء المعالج الرائد من شركة أبل من نوع APPLE A 14 BIONIC بالتكنولوجيا 5 نانو مع المعالج الرسومي من نوع APPLE GPU 4-CORE GRAPHICS ويعتبر المعالج بمثابة الجيل الجديد من الذكاء الاصطناعي وهو NEURAL ENGINE وذلك لتقديم الأداء الأسرع والسهل بشكل ممتاز وهو نفس معالج أيفون 12 برو ، أيفون 12 ميني .

مواصفات الكاميرا الأمامية لهاتف iphone 12 pro :-

الكاميرا الأمامية تأتي بكاميرا مزدوجة :-

الكاميرا الأولى تأتي بدقة 12 ميجا بكسل تحتوي على فتحة عدسة F /2.2 . الكاميرا الثانية تأتي بتقنية SL-3D وذلك لخاصية العزل ويتم فتح الهاتف عن طريق خاصية FACE ID .

مواصفات الكاميرا الخلفية لهاتف iphone 12 pro :-

تأتي الكاميرا الخلفية رباعية حيث تأتي الكاميرا الأولي بدقة 12 ميجا بيكسل وفتحة العدسة بها بحجم F-1.6 ، وحجم المستشعر كبير جداً 1.7 ملم وتدعم خاصية المثبت البصري OIS وهي تدعم خاصية التثبيت من خلال التثبيت للمستشعر في الكاميرا نفسه وليس بكامل العدسة لكي يعطي الأفضلية في خاصية الثبات للكاميرا الأساسية . الكاميرا الثانية تأتي بدقة 12 ميجا بيكسل بفتحة العدسة F-2.2 وهى الخاصة بعمل التقريب مع خاصية التدعيم البصري OIS والزوم حتى 2.5 مرات وعدم فقد جودة التصوير مع حجم العدسة الذى يصل إلى 65 ملم . الكاميرا الثالثة تأتي بدقة 12 ميجا بيكسل وفتحة العدسة F-2.4 والتي تدعم خاصية التصوير الواسع ، أما عن الكاميرا الرابعة تعمل على العزل والبورتريه بخاصية TOF 3D LIDAR بالأخص في الإضاءة الخافتة والتي أطلقت عليها شركة ابل نمط الليل وقالت عنها بأنها تقدم تجربة مميزة في الإضاءة الخافتة كما تسرع أيضاً من خاصية AUTO FOCUS مع فلاش رباعي من نوع ليد فلاش .

المواصفات التي يدعمها أيضاً هاتف iphone 12 pro :-

يدعم الهاتف الميكروفون الثانوي والذي يعمل على عزل الضوضاء والضجيج أثناء استخدام الهاتف بصفة عامة ،كما يدعم الهاتف أيضاً تصوير الفيديوهات بجودة 4K بدقة تصل إلى 216 بكسل بمعدل ألتقاط 60،30،24 إطار في الثانية الواحدة كما يدعم أيضاً التصوير FHD بدقة 1080 بيكسل بمعدل التقاط 60،30 إطار في الثانية الواحدة .

كما يدعم الهاتف التصوير بخاصية SLOW MOTION بجودة FHD بدقة تصل إلى 1080 بكسل بمعدل ألتقاط 240،220 إطار في الثانية الواحدة ،وتأتي السماعات الخارجية بصوت ستيريو .

وسائل الأمان والحماية لهاتف iphone 12 pro :-

يدعم الهاتف خاصية FACE ID والتي تعمل بشكل موثوق ،كما يدعم الهاتف معظم المستشعرات الأخرى مثل البوصلة و القرب و التسارع والجيروسكوب والخاص نظارات الواقع الافتراضي VR والضغط الجوي ويحتوي علي منفذ USB يأتي من النوع LIGHTNING .

بطارية الهاتف حجمها 3687 امبير ولها قدرة على العمل لمدة 20 ساعة في حالة تشغيل فيديوهات من خلال الهاتف وقدرة على العمل لمدة تصل إلي 12 ساعة وذلك إذا تم تشغيل فيديوهات من الأنترنت ولها قدرة على العمل لتشغيل الصوت أو الموسيقى لوقت يصل إلى 80 ساعة .

يدعم الهاتف خاصية الشحن السريع بقوة 20 وات وأيضاً يدعم خاصية الشحن اللاسلكي بقوة 15 وات عن طريق MAGSAFE

يدعم الشحن اللاسلكي مع شاحن QI وتصل قدرة الشحن إلى 7.5 وات .

ألوان الهاتف iphone 12 pro :-

متوفر هاتف أيفون 12 برو بألوانه الأربعة باللون الأزرق المحيطي واللون الذهبي واللون الرصاصي الداكن واللون الفضي .

وفى النهاية بعد تحدثنا عن مواصفات الهاتف ومميزاته الرائعة حتماً ستصل في النهاية أنك سوف تسعى لامتلاك هذا الهاتف المميز حيث أن الهاتف بقدرة تحمله الصدمات عند سقوطه يفوق هواتف آخري بفضل المادة التي تم تصنيع الهاتف منها وأيضاً أنظمة التشغيل التي تميزه في مواصفات الكاميرا وخصائص الهاتف المميزة فى سعة التخزين التي تأتي بأكثر من أختيار في السعة وذلك يسمح لك أن تختار المساحة التي تناسبك .