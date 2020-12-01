كيفية حذف صورك من جوجل دون حذف الصور من هاتفك الجوال بالخطوات

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عمر شويل - جدة كيفية حذف صورك من جوجل مع الاحتفاظ بنسخة منها على هاتفك، يتساءل الكثير ين من مستخدمي تطبيق جوجل صور كيف احذف الصور من قوقل الذي أحد أفضل تطبيقات الصور، حيث يتميز بمزايا غير موجودة في معظم التطبيقات الأُخرى، فمن خلاله تستطيع الاحتفاظ بنسخة احتياطية لجميع الصور والفيديوهات الخاصة بك، وكل ما هو موجود في استوديو هاتفك في حسابك على جيميل Gmail، ولكن تلك الميزة قد تتسبب في العديد من مشاكل الخصوصية لذا فسوف نتناول اليوم كيفية حذف صورك من جوجل دون حذف الصور من هاتفك.

كيفية حذف صورك من جوجل

إذا قمت بحذف الصور من حساب جوجل مباشرة فسوف تختفي من على هاتفك على الفور، وعلى العكس إذا قمت بحذف الصور من هاتفك فسوف تبقى في حساب جوجل ولن تختفي، ولكن ماذا إذا كنت تريد الاحتفاظ بالصور على هاتفك دون أن يكون لها نسخة مخبأة في جوجل ؟، عليك إذن أن تعرف كيفية حذف صورك من جوجل دون حذفها من الهاتف.

حذف الصور من جوجل هام للغاية كأبسط مبادئ الخصوصية والأمان حيث تبقى الصور في حساب جوجل حتى إذا قمت بحذفها من الهاتف، وهناك طريقة فعالة واحدة تستطيع من خلالها حذف صورك من جوجل مع الاحتفاظ بنسخة منها على الهاتف، فإذا رغبت في بيع هاتفك قم فقط بحذف الصور من الهاتف ولن تكون موجودة على الإطلاق سواء في الهاتف أو حساب جوجل.

طريقة حذف الصور من قوقل

تستطيع حذف صورك من جوجل مع الاحتفاظ بنسخة من الصور على الهاتف عبر اتباع الخطوات التالية بشكل صحيح:

قم بالضغط على ضبط الجهاز ثم قم باختيار أيقونة حسابات. قم بالضغط على حساب Google، ثم اضغط على البريد الإلكتروني الخاص بك. بعد ذلك يجب أن تقوم بإيقاف نسخ للصور مستقبلا داخل Google، وذلك عن طريق إزالة الموافقة على المزامنات الخاصة بخدمات جوجل.

بعد الضغط على البريد الإلكتروني الخاص بك تلاحظ ظهور مجموعة من المزامنات وهذا يعني النسخ الاحتياطي، كل ما عليك هو |إزالة علامة الموافقة من مزامنة Drive، مزامنة Google +، مزامنة Gmail، مزامنة ألبومات الويب Picasa، مزامنة موسيقى Google Play، مزامنة Google + التحميل، مزامنة بيانات Google Fit، مزامنة صور Google +، كل ما يهمنا هو صور Google + ولكن بقية المزامنات يتم إيقافها للحفاظ على الخصوصية.

خطوات حذف صورك السابقة من Google

ما هي كيفية حذف صورك السابقة من جوجل بعد أن قمت بإيقاف المزامنة ؟، فقط قم باتباع الخطوات التالية:

يجب التأكد من تواجد الصور داخل Google + أولا، حيث يتم الدخول على جوجل والضغط على sign in.

يتم إدخال الإيميل والرقم السري والضغط على متابعة، ثم يتم الدخول على الصور للإطلاع على الصور الموجودة داخل الحساب.

حتى تتمكن من حذف صورك في جوجل يتم الضغط على الذر الموجود على هيئة ثلاث نقاط، ثم يتم تحديد الصور المُراد حذفها من Google.

يتم الضغط على الذر الموجود على هيئة ثلاث نقاط، ثم يتم تحديد الصور المُراد حذفها من Google. سوف يتم إظهار رسالة وهي أن العناصر التي يتم نقلها إلى المهملات من مكتبة صورك تتم إزالتها أيضا من جميع أجهزة الجوال التي تمت مزامنتها، والأماكن التي تمت المشاركة عليها في Google وGoogle Drive.

تتم إزالة الصور بالفعل من جوجل صور، ثم لاسترجاعها على الهاتف يتم الضغط على سلة المحذوفات، ويتم إفراغها وحذف العناصر من سلة المهملات، وبذلك تكون قد تعرفت على كيفية حذف صورك من جوجل بكل بساطة مع الاحتفاظ بنسخة منها على جوالك.