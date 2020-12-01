نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وسعر هاتف آيفون iPhone 13 الجديد القادم تكشفها التسريبات في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد النجاح الكبير الذي حققته شركة آبل خلال الفترة الأخيرة بعد إصدارها سلسلة آيفون 12 التي لاقت انتشارًا واسعًا في الأسواق الخليجية والسعودية، تستعد الشركة الأمريكية الرائدة في صناعة الجوالات الذكية من الكشف عن مفاجأة جديدة بشأن سلسلتها المقبلة آيفون 13 بمشتقاتها المختلفة (13 mini، و13 Pro، و13 Pro Max)، والتي تريد الشركة من خلالها تحقيق نسب مبيعات كبيرة، وتفادي بعض المشكلات الفنية التي ظهرت في النسخة الأخيرة، لذا كشفت أحدث التسريبات والتقارير الأجنبية عن مواصفات وسعر هاتف آيفون iPhone 13.

مواصفات وسعر هاتف آيفون iPhone 13

أما عن أبرز المواصفات المتوقع أن يحملها هاتف هاتف آيفون 13 الجديد المقرر طرحه بالأسواق والكشف عنه رسميًا مطلع العام المقبل الجديد 2021، فأشارت التقارير الأجنبية المهتمة بتغطية أخبار الشركة نقلاً عن مصادرها، إلى أن آبل تعتزم طرح 4 نماذج السابق ذكرها، وتخطط لإحداث ثورة تكنولوجية في الكاميرات الخاصة بتلك الهاتف من أجل الارتفاع بقدرة التصوير إلى أعلى مستوى، لذا سيحتوي على عدسات مخصصة للتصوير الفائق العرض بفتحات مقاس f/2.4 على غرار هاتف سامسونج a32، الأمر الذي يجعل من الصور أكثر وضوحًا، لاسيما خاصية التصوير الليلي أو في الإضاءة الخافتة.

وشاشة عالية الدقة

وعن مواصفات وسعر هاتف آيفون iPhone 13 أيضًا، فسيمتلك الهاتف الجديد على شاشة AMOLED عالية الدقة ترددها يعادل 120 هيرتز على غرار هاتف شاومي مي 11 برو، كما يأتي بلا منافذ شحن أو سماعات ذات تصميم أكثر نحافة، مع تعويضه بشاشة أكبر وبطارية ضخمة بقوة 5000 ملي أمبير تدعم الشحن السريع تدوم طويلاً، مزودًا أيضًا بكافة المستشعرات الأساسية مثل البلوتوث والسماعات ومكبرات الصوت وغيرها،ومن المتوقع أن يأتي بالألوان المعروفة في هواتف الآيفون، وقد يتم طرح نسخة أخرى قابلة للطي، لاسيما وأن الشركة لم تطرح حتى الآن أي هاتف من هذا النوع.

أما عن السعر المتوقع لهاتف آيفون 13 الجديد، فتشير بعض التقارير أنه قد يأتي بما يعادل 500 دولار أمريكي للنسخة العادية، أو قد يزيد أو يقل بسيطًا، مع اختلاف بسيط للنسخات الأخرى الماكس والبرو، ومن المتوقع أن يتم طرحه في يناير المقبل على أقصى تقدير.