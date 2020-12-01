نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة شحن جواهر فري فاير مجانا 2020 Free fire بعده طرق شرعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة شحن جواهر فري فاير مجانا 2020 إن شحن جواهر فري فاير أصبح من أكثر الأشياء التي يبحث عنها الجميع، وذلك في معظم مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت، وأيضاً يريدون معرفة الطرق الحديثة والصحيحة لشحنها دون خسائر ولا نصب ولا تجسس، لما لها من إمتاع وإثارة شديدة في لعبها، للعمل على تعويض الملل الذي يمر به الجميع في ظل هذه الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

فمن الممكن شحن جواهر فري فاير عن طريق بطاقة بنكية فيزا أو ماستر كارد، ولكن هذه الطريقة غير متاحة في جميع الدول، فهى متوفرة في دولة المغرب، وإليكم بعض طرق شحن جواهر فري فاير بالمجان.

طريقة شحن جواهر فري فاير مجانا 2020 Free Fire

سوف نقدم لكم من خلال الأسطر القليلة القادمة طريقة شحن جواهر فري فاير 2020 مجاناً، ولكن يجب مراعاة الالتزام بهذه الخطوات واتباعها بدقة شديدة وهي كالآتي:

أولاً: نقوم بالدخول على بعض المواقع على متجر جوجل بلاي المتخصصة في شحن جواهر فري فاير الموجود على كل هاتف.

الموجود على كل هاتف. ثانياً: نحول المتجر إلى حساب أمريكي لكي نحصل على تجميع النقاط، لأن نقاط التشغيل لن تظهر إلا عند تحويل المتجر إلى أمريكي.

لكي نحصل على تجميع النقاط، لأن نقاط التشغيل لن تظهر إلا عند تحويل المتجر إلى أمريكي. ثالثاً: نقوم بالبدأ في جمع النقاط من التطبيقات التي تقوم بمنح المستخدم نقاط بعد كل عملية تحويل، وعند الدخول على التثبيت نضغط بإلغاء التثبيت لأنه بهذا يتم حسب النقاط وجمع أكبر عدد من النقاط، لأنه متوفر استبدال كل النقاط المجمعة برصيد جوجل بلاى فكل مائة نقطة بمبلغ واحد دولار، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن نكون أفدناكم كيفية شحن جواهر فري فاير بالمجان.

طريقة تحويل المتجر إلى متجر أمريكي لشحن جواهر فري فاير Free Fire 2020 بالمجان

إلى كل عشاق لعبة جواهر فري فاير، إليكم كيفية تحويل المتجر الخاص بك إلى متجر أمريكي للعمل على شحن جواهر فري فاير بالمجان Garena free fire، وكل ما عليك فعله هو الإتباع والالتزام بهذه الخطوات بشكل صحيح وهى كالآتي:

أولاً: نقوم بالدخول على علامة الثلاث نقاط الموجودة أعلى متجر جوجل بلاي.

ثانياً: نقوم بالدخول على طرق الدفع.

ثالثاً: نقوم بالضغط على إعدادات الدفع الأخرى، واختيار علامة جوجل كروم.

رابعاً: ندخل على علامة الثلاث شرط.

خامساً: نقوم بالدخول على الإعدادات.

سادساً: نقوم بتغيير البلد المكتوبة وكتابتها الولايات المتحدة الأمريكية في حساب الدفعات.

سابعاً: كل ما علينا فعله هو كتابة العنوان والوصف لأي عنوان أمريكي.

في النهاية: نضغط على حفظ جميع البيانات التي قمنا بكتابتها، وبهذا نكون قد قمنا تحويل المتجر إلى أمريكي لشحن جواهر فري فاير بالمجان بكل سهولة ودون غرامة أي أموال نهائيا.

كيفية شحن جواهر فري فاير Free Fire بالمجان بطريقة شرعية

لقد حصلت لعبة جواهر فري فاير على إقبال شديد من جميع الأشخاص، والبحث كثيرا عن طريقة شحن جواهر فري فاير عن طريق id مجانا 2020 سواء كانوا كباراً أو صغاراً مثل باقي الألعاب المشهورة، لأنها لعبة تحتاج إلى تفكير وتركيز شديد، لذا ازدادت عمليات البحث عن كيفية شحن جواهر فري فاير مجاناً بطريقة شرعية وبسيطة، وفي نفس الوقت سهلة فكل ما علينا فعله، هو إتباع هذه الخطوات بشكل صحيح، للعمل على شحن جواهر فري فاير مجاناً، وهي كالآتي:

تحويل حساب متجر جوجل بلاي إلى حساب أمريكي كما قمنا بكتابته لكم خلال الأسطر الماضية.

كما قمنا بكتابته لكم خلال الأسطر الماضية. نقوم بتجميع النقاط في التطبيق عن طريق تثبيت جميع التطبيقات ذات العروض القوية التي تظهر أمامك.

نقوم بتحويل النقاط إلى رصيد عبر بطاقة جوجل بلاي.

نقوم بفتح عروض جواهر من فري فاير.

في النهاية نحصل على الجواهر من خلال الرصيد في جوجل بلاي بصورة بسيطة وليست معقدة نهائياً.

ولكن نوصي أولياء الأمور دائما بتقنين الوقت الذي يمضيه الأطفال في الألعاب الإلكترونية، سواء كانت هذه اللعبة أو غيرها، لما لها من آثار سلبية على ذكائهم العلمي، وكذلك سلوكهم الاجتماعي، خاصة من هم دون 18 عام، حتى لا يتحول الأمر إلى إدمان، وينتج عنه مشكلات كبيرة تؤثر على شخصيتهم ونشأتهم السوية على المدى البعيد ونتمني لك ولأولدكم وافر الصحة الجسدية و العقلي والتوفيق الدائم.