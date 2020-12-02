نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات هاتف Realme 7 Pro وأهم مميزاته وسعره في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة Realme 7 Pro حيث قامت شركة ريلمي بالإعلان عن هاتفها الأحدث في الفئة المتوسطة بعد النجاح الذي حققته هواتف ريلمي الـ Realme 6 والـ Realme 6 Pro في الأسواق, فقد حان الوقت الآن ليتم الإعلان عن هاتف الـ Realme 7 Pro وليكون النسخة المطورة والمحسنة من الإصدار السابق, حيث تم تطوير الكاميرا الأمامية بشكل قوي لتقدم تجربة فريدة من نوعها فمن النادر أن تجد كاميرا أمامية بتلك الدقة بمثل هذا السعر مع الاتجاه لاستخدام شاشة الـ Super AMOLED بدلاً من الـ IPS, وسوف نتعرف متابعينا على مواصفات وأهم مميزات هاتف Realme 7 Pro وسعره في السعودية والدول العربية.

مواصفات هاتف Realme 7 Pro

يحتوي هاتف Realme 7 Pro على العديد من المواصفات كالتالي:-

يأتي الهاتف بأبعاد 160.9×74.3×8.7 ملم مع وزن 182 جرام . يدعم الهاتف شريحتين اتصال من نوع Nano Sim. يدعم الهاتف شبكات الاتصال الجيل الثاني والجيل الثالث والجيل الرابع. الشاشة تأتي بشكل الثقب وتأتي من نوع Super AMOLED بمساحة 6.4 إنش مع جودة الـ FHD بدقة 1080×2400 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 411 بكسل لكل إنش مع معدل تحديث 60Hz مع وجود طبقة حماية على شاشة الهاتف من نوع Corning Gorilla Glass الجيل الثالث. يأتي الذاكرة الصلبة للهاتف بسعة 128 جيجا بايت وتأتي من نوع UFS 2.1 مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت وتأتي من نوع LPDDR4x. الهاتف يدعم إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق كارت ميموري في منفذ منفصل. يأتي الأداء في الهاتف بمعالج كوالكوم حيث يأتي من نوع Snapdragon 720G بتكنولوجيا الـ 8 نانو مع معالج رسومي من نوع Adreno 618. تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.5. تأتي الكاميرا الأمامية للهاتف بتصوير الفيديوهات بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 و120 إطار في الثانية. تأتي الكاميرا الخلفية للهاتف بارزة قليلاً عن ظهر الهاتف وتكون بكاميرا رباعية حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 64 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 بمستشعر من نوع Sony IMX682 وهي الكاميرا الأساسية , وتأتي الكاميرا الثانية بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.3 وهي الخاصة بالتصوير الواسع, وتأتي الكاميرا الثالثة بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي الخاصة بالتصوير الماكرو, وتأتي الكاميرا الرابعة بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي B&W بالإضافة لوجود فلاش خلفي أحادي من نوع ليد. الهاتف يدعم الميكروفون الثانوي الخاص بعزل الضوضاء والضجيج أثناء استخدام الهاتف بصفة عامه. تأتي الكاميرا الخلفية للهاتف تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4K بدقة 2160 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية كما يدعم التصوير بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 في الثانية كما يدعم التصوير الـ HD بدقة 720 بكسل. تأتي السماعات الخارجية للهاتف بصوت ستيريو. يدعم الهاتف وسائل الأمان والحماية الموجودة بالهاتف, ويدعم الهاتف مستشعر البصمة وتأتي البصمة مدمجة بالشاشة كما يدعم خاصية الـ Face Unlock. يدعم الهاتف معظم المستشعرات مثل التسارع والقرب البوصلة والجيروسكوب الخاص بتشغيل نظارات الواقع الافتراضي الـ VR. يأتي الواي فاي بترددات الـ a/b/g/n/ac بالإضافة لدعمه إلى الـ Dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot . يأتي بلوتوث الهاتف بإصدار 5.0 مع دعمه لخاصيتي الـ A2DP, LE. الهاتف يدعم تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS كما يدعم أيضاً أنظمة الملاحة الأخرى مثل الـ A-GPS, GLONASS, BDS, NavIC. الهاتف يدعم منفذ الـ 3.5 ملم الخاص بسماعات الأذن. يدعم الهاتف منفذ الـ USB فيأتي من النوع الأحدث الـ Type C كما يدعم أيضاً خاصية الـ OTG. تأتي بطارية الهاتف بسعة 4500 مللي أمبير وتدعم أيضاً الشحن السريع بقوة 65 واط بتكنولوجيا الـ SuperDart Charge. يأتي الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 10 مع واجهة ريلمي الـ Realme UI. يتوفر من الهاتف اللون الأزرق واللون الفضي.

مميزات هاتف Realme 7 Pro

سوف نتعرف متابعينا على أهم مميزات هاتف Realme 7 Pro وهي كالأتي:-

الهاتف يدعم تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4K الكاميرا الخلفية.

تقدم الكاميرات أداء جيد سواء خلفية أو أمامية.

يدعم الهاتف استخدام شريحتين وكارت ميموري في وقت واحد.

بطارية الهاتف ما زالت تقدم أداء جيد وتعمل لفترة طويلة خلال اليوم.

السماعات الخارجية للهاتف تدعم الصوت الاستريو لتقدم تجربة صوتية أفضل. ولكن بعد التجربة في درجة علو الصوت من الـ 6 برو.

عدم وجود معدل التردد الـ 90Hz ومع ذلك إلا أن الشاشة الـ Super AMOLED تقدم أداء ممتاز بصفة عامة وسطوع عالي بألوان ممتازة.

البصمة في الهاتف مدمجة بالشاشة وتكون سريعة جدا كعادة هواتف ريلمي.

وزن الهاتف مناسب وأبعاده عند مسكه ممتازة للاستخدام بيد واحدة على عكس كل سلسلة هواتف ريلمي.

سعر هاتف Realme 7 Pro

سوف نتعرف على أسعار الهاتف كالتالي:-

سعر الهاتف في مصر 3450 جنيه مصري للنسخة 8 جيجابايت رام، وذاكرة تخزين داخلية 128 جيجابايت.

سعر الجوال في المملكة العربية السعودية 935 ريال سعودي.

سعر الهاتف في دولة الإمارات العربية المتحدة 935 درهم إماراتي.

سعر هاتف في أمريكا 250 دولار أمريكي.