نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خدمات الجيل الخامس وخبر سار بإعلان هيئة الاتصالات تغطية 44 محافظة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن ارتفاع نسبة الطلب على خدمة الجيل الخامس وانتشارها في الفترة الأخيرة في المملكة العربية السعودية، وذلك خلال الربع الثالث من عام 2020 بعد امتداد انتشارها إلى 44 محافظة في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض خريطة الجيل الخامس 5G.

خريطة الجيل الخامس :

ومن الجدير بالذكر أنه توجد تقارير سنوية تضم مؤشرات سرعة الإنترنت، وقد كشفت الهيئة في البيان الأخير لها حول التقرير الربعي كنوع “مقياس” سرعة الانترنت وسرعة الوصول للمحتوى الرقمي في المملكة العربية السعودية في مختلف الأرجاء، حيث أصدرت شركة زين قائمة تضم عدداً من المحافظات التي تستخدم سرعة الإنترنت بخدمة 5G، جاءت بعدها شركة موبايلي ب 16 محافظة وأخيراً شركة الاتصالات السعودية STC بعد قيامها بنشر خدمة الجيل الخامس في 7 محافظات، كما كشف تقرير “مقياس” عن خارطة انتشار خدمات 5G في المملكة حيث تم نشر خدمة 5G في مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم إضافة للمنطقة الشرقية من قبل شركات : زين – موبايلي – الاتصالات السعودية STC، فيما تم نشر شبكة الجيل الخامس في منطقتي حائل والباحة من قبل شركتي زين وموبايلي، بينما انفردت شركة زين بتقديم خدمات الجيل الخامس في مناطق: الحدود الشمالية والجوف وتبوك وعسير ونجران وجازان.

متوسط سرعات التحميل :

علماً بأن جاء تقرير نهاية الربع الثالث من هذا العام 2020 من قبل هيئة الاتصالات حيث يضم زيادة في متوسط سرعات التحميل في مختلف الشركات التي تستخدم خدمة الجيل الخامس المتنقل في المملكة، بعد أن وصلت إلى 467.72 ميجابت في الثانية، بالإضافة إلى أن التقرير قام بكشف عن تسجيل شركة الاتصالات السعودية STC لأعلى متوسط سرعة تحميل للإنترنت المتنقل خدمة 5G بعد تسجيل متوسط سرعة يصل إلى 495.70 ميجابت / ثانية وفي المركزين الثاني والثالث على التوالي شركتي موبايلي بمتوسط سرعة 429.7، وشركة زين بمتوسط تحميل للإنترنت المتنقل تصل إلى 427.77 ميجابت/الثانية، ويأتي تقرير “مقياس” في إطار عمل “هيئة الاتصالات” على تعزيز التنافسية بين المشغلين لتقديم أفضل الخدمات للمستخدمين عبر رفع مستوى الشفافية في السوق من خلال نشر نتائج البيانات والمؤشرات وتمكين المستثمرين والمهتمين من الإطلاع على مؤشرات أداء السوق في المملكة