نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وسعر ايفون 12 برو ماكس أقوي هاتف محمول بالعالم وعيوبه في المقال التالي

عمر شويل - جدة ايفون 12 برو ماكس ، هو أقوى هواتف شركة آبل الأمريكية وأغلاها ثمناً، وهو واحد من سلسلة هواتف ايفون الجديدة، والتي تشمل iPhone 12 Mini، وجوال iPhone 12، وموبايل iPhone 12 Pro، ويعتبر هاتف iPhone 12 Pro Max، أقوى هذه الهواتف جميعاً، ويدعم هذا الهاتف تشغيل شبكات الجيل الخامس، كما يحتوي على أقوى كاميرات التصوير في العالم، لأنها تشتمل على مواصفات رائعة ودقة عالية، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على مواصفات وعيوب وسعر الجوال في مصر والسعودية والدول العربية.

مواصفات ايفون 12 برو ماكس الجديد

يضم الهاتف العديد من الإمكانيات الكبيرة التي تجعله من أغلى وأحسن الهواتف الذكية في العالم وهى كالآتي:-

أبعاد الجوال 160.8 الطول، والعرض 78.1، والسمك 7.4 ملم. يبلغ وزن الموبايل 226 جرام. الهاتف مصنوع من الزجاج وتطلق عليه شركة آبل اسم Ceramic Shield، وهذا النوع أقوى 4 مرات من زجاج الإصدارات السابقة، ويحتوي الهاتف على إطار من مادة الاستانلس ستيل. يأتي تليفون iPhone 12 Pro Max بألوان عديدة الذهبي، والأزرق، والرصاصي، والفضي. الموبايل يأتي مقاوم للغبار والماء حتى 6 متر تحت الماء لمدة نصف ساعة بمعيار IP68. سماعات التليفون الخارجية تأتي بصوت ستيريو، حيث تحتوي على خاصية الـ Dolby Atmos. الهاتف يدعم البلوتوث بأحدث الإصدارات، ويدعم خاصية الـ A2DP، وخاصية الـ LE. يدعم الجوال تركيب عدد 2 شريحة اتصال واحدة من نوع Nano SIM والثانية من نوع eSIM. الهاتف يدعم التعرف على الوجه من خلال تقنية الـ Face ID. يحتوي التليفون على العديد من المستشعرات، الجيرو سكوب وهو المستشعر الخاص بنظارات الواقع الافتراضي، ومستشعر القرب والتسارع، ومستشعر البوصلة، والضغط الجوي. يدعم الواي فاي بترددات a/b/g/n/ac/ax، ويدعم الـ Hot Spot، والـ Dual – Band. يدعم خاصية الـ GPS لمعرفة المواقع الجغرافية، ونظم الملاحة العالمية. هاتف ايفون 12 برو ماكس يحتوي على معالج من أقوى المعالجات الموجودة في العالم، وهو من شركة آبل ويطلق علية اسم Apple A14 Bionic، ويدعم الـ 5G. نظام تشغيل الجوال iOS 14.1، ومعالج الجوال يأتي بدقة تصنيع 5 نانو متر، ويحتوي على معالج رسومي من نوع Apple GPU 4-Core. الهاتف يأتي بثلاثة إصدارات من حيث سعة الذاكرة الداخلية، الأول يأتي بسعة 128 جيجابايت، والثاني يأتي بسعة 256 جيجابايت، والثالث يأتي بسعة 512 جيجابايت. يبلغ حجم بطارية الهاتف 3687 مللي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقوة 20 وات، وتدعم الشحن اللاسلكي بقوة 15 وات.

مواصفات كاميرات iPhone 12 Pro Max

يحتوي تليفون ايفون 12 برو ماكس على ستة كاميرات، 4 كاميرات خلفية، وعدد 2 كاميرا أمامية مواصفاتهم كالآتي:-

الكاميرا الخلفية تحتوي على 4 عدسات، دقة العدسة الأول 12 ميجا بكسل، وفتحة عدسة 1.6/F، وهى كاميرا واسعة وهى الكاميرا الأساسية في الجوال، وتدعم المثبت البصري، والعدسة الثانية دقتها 12 ميجا بكسل، وفتحة عدسة قطرها 2.4/F، وتستخدم في التصوير بزاوية عريضة، والعدسة الثالثة دقتها 12 ميجا بكسل، وفتحة عدسة 2.2/F، وهى خاصة بالتقريب، والعدسة الرابعة من نوع TOF 3D LiDER، وتستخدم في عمل العزل والبور تريه.

تدعم العدسات الخلفية تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4K.

تدعم تصوير الفيديو بدقة 1080 بكسل، والتصوير بدقة 720 بكسل.

الكاميرات الأمامية ثنائية، دقة العدسة الأولى 12 ميجا بكسل، وفتحة عدسة 2.2/F.

الكاميرا الثانية الأمامية من نوع SL 3D، وتستخدم في عمل العزل، وفتح الجوال من خلال خاصية الـ Face ID.

تدعم العدسات الأمامية التصوير بجودة الـ 4K، والتصوير بجودة 1080 بكسل.

مواصفات شاشة ايفون 12 برو ماكس

شاشة الهاتف تحتوي على إمكانيات جبارة وهى كبيرة الحجم ومواصفاتها كما يلي:-

الشاشة من نوع Super Retina XDR OLED. حجم الشاشة يبلغ 6.7 بوصة، وتدعم أبعاد العرض الجديد 19.5:9 بجودة FHD +. دقة الشاشة 1284*2778 بكسل، بكثافة بكسلات 458 بكسل لكل بوصة. تستحوذ الشاشة على 87.4% من الواجهة الأمامية للجوال. تدعم شاشة iPhone 12 Pro Max خاصية الـ HDR. تحتوي على تكنولوجيا True Tone. يبلغ سطوع الشاشة حوالي 800 شمعة لكل متر مربع. تحتوي على طلاء مقاوم للزيوت. نستطيع فتح الهاتف من خلال الوجه باستخدام كاميرا السلفي الموجودة في الشاشة. معدل تحديث الشاشة 60Hz.

عيوب جوال iPhone 12 Pro Max

يحتوي الهاتف على بعض العيوب التي يجب أن تقوم شركة آبل بمعالجتها في الإصدارات القادمة وهى كالآتي:-

وزن الجوال ثقيل عند حمله في اليد.

شريحة الاتصال من نوع eSIM غير متوفرة في مصر.

تصميم الهاتف لا يختلف عن التصميم السابق، إلا من ناحية الحواف التي أصبحت دائرية، والفريم الذي أصبح مصنوع من الاستانلس ستيل.

معدل تحديث الشاشة 60Hz، وهو أقل من هواتف أخرى موجودة بالأسواق.

حجم البطارية أصبح أصغر من الإصدار السابق.

الشحن السريع أقل من المتوقع في هذا الجوال العملاق.

علبة الموبايل تأتي بدون الشاحن وسماعات الأذن، ويتم شرائهم منفصلين عن الهاتف.

سعر ايفون 12 برو ماكس

سوف نتعرف على سعر iPhone 12 Pro Max في السعودية ومصر والدول العربية وهى كما يلي:-

سعر الموبايل في مصر النسخة 128 جيجابايت 27 ألف جنيه مصري، وسعر النسخة 256 جيجابايت 29 ألف جنيه مصري. سعر الجوال بالسعودية النسخة 128 جيجابايت 5499 ريال سعودي، وسعر النسخة 256 جيجابايت 6300 ريال سعودي، وسعر النسخة 512 جيجابايت 7899 ريال سعودي. سعر الهاتف في الإمارات النسخة 128 جيجابايت 5000 درهم إماراتي، وسعر النسخة 256 جيجابايت 5400 درهم إماراتي، وسعر النسخة 512 جيجابايت 5900 درهم إماراتي. سعر الجوال بالدولار الأمريكي النسخة 128 جيجابايت 1399 دولار أمريكي.