نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الربح من مقاطع فيديو سناب شات حتي مليون دولار ميزة جديدة يضفها التطبيق في المقال التالي

عمر شويل - جدة الربح من مقاطع فيديو سناب شات؛ حيث يعتبر ذلك الأمر من أحد أهم الأمور التي يبحث عنها متابعي التطبيقات الحديثة علي الإنترنت، كما يعد تطبيق السناب شات Snapchat بشكل عام من أهم التطبيقات الحديثة والتي يبحث عنها الشباب والمراهقين ومن أكثر التطبيقات التي تم تحميلها بأعداد هائلة منذ أن تم إطلاقه عام 2011 م حتي عامنا هذا 2020 م، وقد يبلغ عدد مستخدمي تطبيق السناب شات Snapchat الي حوالي 100 مليون شخص يومياً، وهو تطبيق مُصور في الأساس ويمكن لأي شخص بث مقطع فيديو من خلاله، وقد يتم تطوير البرنامج بشكل مستمر ودعم الكاميرات والفلاتر الموجودة به دائما، وقد يتم تحميل التطبيق علي الهواتف الذكية وهواتف الاندرويد بشكل مجاني تماماً، وقد يتم نشر الكثير من مقاطع الفيديو علي الصفحة الرئيسية الخاصة بالتطبيق بعد صنع الفيديو بصورة ترفيهية، وتقدم عدد من المنصات قيمة مالية مقابل الحصول علي مشاهدات علي الفيديو الخاص بك.

الربح من مقاطع فيديو سناب شات Snapchat

دائماً ما تسعي شركة سناب شات الي جذب عدد كبير من مستخدميي التطبيق والحفاظ علي وجوديهم داخل التطبيق لأطول فترة ممكنة والتفاعل معه ونشر محتوي بهدف الترفيه عن النفس وأيضاً الترفية للغير وجذب عدد كبير من مشاهدين الفيديو، لذا دائماّ نجد تطبيق سناب شات يتجدد ويتطور بمزايا جديدة ومختلفة سواء بجودة الكاميرا أو بفلاتر مختلفة ومميزة ومناسبة للمناسبة التي نعيشها يومياً كفلاتر التي تُليق بشهر رمضان الكريم، أو فلاتر الأعياد المباركة “عيد الفطر، عيد الأضحى”، كما تضيف فلاتر تناسب رأس السنة والمناسبات الأخري الموجودة دائماً والمواكبة لأيامنا.

أعلنت شركة سناب شات عن وضعها لجوائز مالية يومياً قد تصل قيمتها الي مليون دولار، وذلك للمستخدمين النشطين فقط علي التطبيق باستمرار، كما تتواجد تلك الميزة في العديد من التطبيقات الأخري كالتيك توك، وأيضاً تطبيق انستجرام وفيس بوك وأيضاً خدمة ريلس، وذلك عبر إنشاء المحتوي عبر السناب شات وهو عبارة عن مقطع فيديو ترفيهي ومشاركته علي الحساب الخاص بالمستخدم، ويتم تقيم المحتوى من خلال عدد مشاهدات هذا الفيديو ويمكن الربح من خلال هذه الفيديوهات يتم تحديدها بعدد المشاهدين له.