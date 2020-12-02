نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف امسح سجل البحث في قوقل من الجوال تعلم كيفية حذف بحث جوجل بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيف امسح سجل البحث في قوقل من الجوال ؟ حفاظاً على خصوصيتك وعلى بيانات هاتفك الجوال يجب عليك مسح بحث قوقل بين الحين والآخر، فعند الدخول في أي موقع بغرض البحث فإن معلومات البحث يتم الاحتفاظ بها في السجل، لذا فسوف نتناول اليوم الطريقة الصحيحة لحذف سجل البحث في متصفح قوقل من الجوال، وفي حالة قمت ببيع هاتفك أو استخدمه شخص آخر لظرف ما، لا يستطيع معرفة صفحات الويب التي قمت بالبحث عنها باستخدام متصفح قوقل، وسوف يتم محو سجل التصفح من كافة الأجهزة التي قمت بتفعيل مزامنة جوجل عليها، لذا دعونا نتابع إجابة تساؤل اليوم وهو كيف امسح سجل البحث في قوقل من الجوال.

كيف امسح سجل البحث في قوقل من الجوال

يجب أن تعلم أن صفحة السجل تُظهر لك مواقع الويب التي قمت بزيارتها على متصفح قوقل خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، في نفس الوقت وإذا قمت بتفعيل مزامنة جوجل فإن صفحة السجل تُظهر بحث الويب على كافة الأجهزة، وإذا كنت ترغب في عدم احتفاظ السجل بمواقع الويب التي قمت بزيارتها، يمكنك بكل بساطة استخدام وضع التصفح المتخفي لتصفح صفحات الويب بخصوصية كاملة.

مسح بحث جوجل من الجوال بالخطوات

تستطيع معرفة إجابة سؤالنا اليوم كيف امسح سجل البحث في قوقل من الجوال ؟ وتستطيع تطبيقها بكل سهولة من خلال السطور التالية، حيث يمكنك محو سجل بحث قوقل بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات البسيطة التالية:

قم بالدخول على متصفح قوقل ثم اضغط على الثلاث نقاط الخاصة بالإعدادات المتواجدة دائما في أعلى الشاشة. يتم اختيار السجل ثم سنلاحظ ظهور جميع عمليات البحث والمواقع التي تم البحث عنها مُسبقا. يتم الضغط على علامة حذف لمسح سجل موقع معين أو عملية بحث معينة، والمتواجدة بجانب كل عملية بحث داخل السجل. في حالة إذا كنت تريد حذف فئة معينة يتم الضغط على محو بيانات التصفُح. يتم تحديد الفئة التي تريد حذفها من الإعدادات الأساسية والتي تشمل سجل التصفح، ملفات تعريف الارتباط وبيانات المواقع، الصور والملفات المخزنة مؤقتا، كلمات المرور المحفوظة، الملء التلقائي للبيانات، إعدادات المواقع. قم باختيار توقيت التصفح من قائمة الإعدادات المتقدمة بين التصفح أخر ساعة، أخر 24 ساعة، أخر 7 أيام، الأسابيع ال 4 الأخيرة، أو جميع الأوقات. يتم التحديد حسب الاختيار من حيث الإعدادات الأساسية وكذلك الإعدادات المتقدمة التي تتعلق بتوقيت الحذف. يتم الضغط على محو البيانات وسنلاحظ ظهور رسالة هل تريد محو مساحة تخزين الموقع؟ سيؤدي هذا إلى محو بيانات جميع المواقع بما في ذلك facebook وgoogle. يتم الضغط على محو ثم يتم الدخول مرة أُخرى على متصفح الإنترنت، وعند الضغط على خيارات سنلاحظ أن السجل أصبح فارغ تماما.

لمحو البيانات أيضا عبر الإنترنت يتم الضغط على الإعدادات ثم يتم اختيار أيقونة الخصوصية والحماية، وبعد ذلك يتم الضغط على حذف بيانات التصفح، وسنلاحظ ظهور قائمة تتضمن محفوظات الاستعراض، الذاكرة المؤقتة، ملفات تعريف الارتباط، كلمات المرور، ملء البيانات تلقائيا، بيانات الوصول إلى الموقع، يمكنك تحديد ما تريد حذفه حسب الرغبة ثم يتم الضغط على حذف، وبذلك نكون قد أجبنا بالخطوات الدقيقة عن سؤال كيف امسح سجل البحث في قوقل من الجوال.