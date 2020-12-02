نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف شركة آبل الشاغرة في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف شركة آبل الشاغرة بالسعودية، شركة آبل العالمية لصاحبها ستيف جوبز وهو المؤسس لها، والمتخصصة في إنشاء الحديث في عالم التكنولوجيا فلا شركة تقنية تنافس شركة آبل وأجهزة آبل، من فترة لأخرى تقوم آبل بالإعلان عن بعض الوظائف الشاغرة لديها، وتلقى تلك الوظائف انتباه كبير لدى جميع المهتمين بمجال التكنولوجيا والتقنية، والتعيين بشركة آبل لهو إنجاز كبير لدى البعض نظرًا لسمعة الشركة والخبرة التي سيكتسبها الفرد من عمله بشركة آبل، والآن تطلب الشركة عدد من الموظفين للمهام الشاغرة لديها بالمملكة العربية السعودية، وسنوضح تلك المهام فيما يلي وعلى جميع اللائقين سرعة التوجه للتقديم بالوظائف المناسبة لهم.

وظائف شركة آبل الحالية

تعلن شركة آبل Apple حاليًا عن وظائف فارغة في مجالات البيع المختلفة بمقرها بالمملكة العربية السعودية وذلك في أربع مدن بالمملكة مختلفة وهي:

قائد المنطقة، تجار التجزئة

وتلك الوظيفة بمتاحة بمدينة جدة، ويتطلب التقديم في وظيفة قائد المنطقة بشركة آبل:

طلاقة في التحدث والكتابة باللغة الإنجليزية وإجادتها بشكل ممتاز. الخبرة يجب أن تكون مدتها خمس سنوات بحد أدنى وذلك بمجال إدارة المبيعات الإقليمية أو بمجال تجارة التجزئة.

مدير مبيعات إقليمية

وظيفة مدير مبيعات إقليمية متاحة في مدينة الرياض، وتتطلب التالي:

الإجادة التامة للتحدث والكتابة باللغة الإنجليزية. خبرة المتقدم لا تقل عن ثماني سنوات وذلك بمجال إدارة المبيعات الإقليمية، ومجال قيادة قطاع التجزئة.

مستشار حلول آبل

ووظيفة مستشار حلول آبل متاحة بمدينة الخرج بمنطقة الجبيل، وتتطلب من المتقدم الآتي:

الإجادة التامة الممتازة للغة الإنجليزية تحدثًا وكتابةً. أن يكون لدى خبرة في العمل ببيئة نشطة وديناميكية وذلك بمجال تطوير ولاء العمل وبمجال المبيعات. على المتقدم أن يكون ذا قدرة على التفاوض والتعامل والتأثير بإدارة المتجر وكذلك مع الموظفين، وتحقيق أهداف مبيعات مرتفعة استراتيجية لشركة آبل. أن يمتلك لحلول جديدة استثنائية معتمدة على مهاراته في العرض والبيع والتدريب.