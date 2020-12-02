نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرخص السيارات الحديثة في السعودية2020/2021 بالأسعار والمواصفات في المقال التالي

عمر شويل - جدة أرخص السيارات الحديثة في السعودية 2021 يبحث الكثير من الأشخاص بالمملكة العربية السعودية عن أفضل أحدث سيارات حديثة في السعودية 2021 بسعر رخيص أو مناسب له، ومع بداية العام الجديد تبدأ أحدث السيارات تظهر بإصدارات جديدة، ويشتهر سوق السيارات في السعودية بأشهر ماركات حديثة، ويبحثون الكثيرون عن أحدث سيارة بسعر رخيص ومناسبة له لعدم قدرته علي شراء سيارة أغلي، أو لاحتياجه سيارة للعمل أو خدمات توصيل، واليوم في هذا المقال سوف نعرض لكم أفضل وأقوي السيارات الحديثة لعام في السعودية 2021 ومن الممكن شراءها بسعر مناسب، فإذا كنت ترغب في شراء سياره بسعر مناسب فتابعوا معنا أرخص سيارات 2021 لأشهر الماركات في السعودية.

أرخص السيارات الحديثة في السعودية2020/2021

هناك العديد من أنواع السيارات بأسعار رخيصة للغاية في الأسواق السعودية، خصوصا بعد انخفاضها بشدة بسبب الأحداث التي مرت بها البلاد الفترة الأخيرة، إذا كنت ترغب في شراء سيارة مناسبة في الثمن فعليك متابعة هذا المقال سوف تجد ما تبحث عنه بأسعار مناسبة للجميع.

أسعار سيارات جيلي في السعودية

سيارة “جيلي جي سي2” 2021 قد يصل ثمنها حوالي31,000 ريال سعودي.

سيارة “جيلي LCباندا” من أرخص السيارات وقد يبدأ سعرها حوالي 20,000 ريال سعودي

يصل سعر سيارة “جيلي جي اس سبورت” 2020 حوالي 54,400 ريال سعودي.

أما عن سيارة “جيلي امجراند جي تي” 2020 يبد أسعرها حوالي69,000 ريال سعودي.

سيارات جيلي الصينية تعتبر من السيارات المشهورة في السعودية والتي جذبت الكثيرون بعد طرحها في السوق السعودي لأنها تتمتع بتصميمات مبهره ومصنوعة من مادة الكروم ومصابيح أمامية حديثة، وتصميم مميز وحديث أيضا من الداخل ويذكر بأن شركة جيلي تقدم أفضل السيارات في السعودية وفي السوق العالمي التي تتميز بالتكنولوجيا الحديثة.

أسعار سيارات كيا في السعودية

إذا كنت تبحث عن أفضل سيارة بأحد العلامات المميزة والمشهورة فيمكنك الاختيار بين سيارات كيا في السعودية:-

يوجد حاليا سيارة “كيا بيكانتو” قد يبدأ سعرها 42,620 ريال سعودي.

أما عن “كيا سول” سيارة هذا العام 2020 قد يبدأ سعرها 70,000 ريال سعودي.

سيارة “كيا سيراتو2000L قد يبلغ سعرها 49،900 إلي 50،000 ريال سعودي.

“كيا سبورتاج” حديثة أوتوماتيكي يصل سعرها إلي 68،500 ريال سعودي

سيارات كيا من أفضل السيارات المحببة للمواطنين لأنها تحتوي علي الكثير من المميزات التي يبحث عنها المواطن،يصل معدل الوقود في سيارات كيا إلي 400 كيلو متر، وبأقل استهلاك للوقود وتحتوي علي مشغل CD ومنفذ USBوAUX ويوجد مكبر صوت وعازل للصوت العالي، والكثير من المميزات الأخري المختلفة في سيارات كيا بالسعودية.

أسعار سيارات سوزوكي في السعودية

“سوزوكي ارتيجا” من السيارات الحديثة لعام2020 يبأ سعرها 45,500 ريال سعودي.

أما عن سيارة “سوزوكي ديزاير GL 2020 “يبدا سعرها 31,500 ريال سعودي.

“سوزوكى سويفت” 2020 أوتوماتيكي حديثة يبدأ سعراها بين 44,500 إلي 49,300 ريال سعودي>

سيارات سوزوكي من السيارات المحببة للكثيرون لأنها تتميز بمواصفات مناسبة وتعتبر الأرخص بين فئات السيارات وتتميز بشكلها الراقي، فهي تصميم يباني وتأتي بثلاث موديلات، تتميز بقوي 83 حصان وموتور ب15 صماما والكثير من المميزات الأخري.

وقد تواصلنا معكم إلي نهاية المقال حول أرخص وأفضل السيارات في السعودية لكل من يبحث عن السيارات الحديثة من حيث الأسعار والمواصفات انتظرونا دائما بكل جديد ومميز من خلال موقعنا ثقفني