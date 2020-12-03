نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات هاتف أيفون 12 برو ماكس وأهم مميزاته iphone 12 Pro Max في المقال التالي

عمر شويل - جدة كل ما تريد معرفته عن هاتف أيفون 12 برو ماكس وأهم مميزاته وعيوبه والمواصفات الخاصة للجهاز، بالإضافة إلى أسعار الهاتف في الأسواق، وسعر الجهاز على مواقع البيع الإلكتروني، وموعد نزول الجهاز السوق، ومادة صنع الجهاز، بالإضافة لنظام التشغيل، والذاكرة الداخلية، والمعالج، وعدد الشرائح التي يستوعبها الجهاز، وحجم الشاشة بالنسبة للجهاز، ودقة الشاشة وأبعادها، ونظام الحماية للجهاز والشاشة، وجودة الكاميرات، وعددها، والألوان المتاحة للجهاز، بالإضافة لنوع البطارية وسعتها، وطريقة فتحها، بالإضافة للأجهزة المنافسة من نفس الفئة. المواصفات العامة لجهاز أيفون 12 برو ماكس iphone 12 pro max: النوع: Smart iphone.

موديل الجهاز: iphone 12 Pro Max.

أعلن عنه: أعلنت شركة أبل عن الجهاز في 13 أكتوبر 2020.

الحالة: متاح في للبيع في الأسواق.

المعالج: جاء المعالج سداسي النواة Apple A14 Bionic بتكنولوجيا 5 نانو.

التخزين: جاء الجهاز بمساحة تخزين كبيرة وفريدة 512 / 256 / 128 جيجا.

الرام: جاء الهاتف مع 6 جيجا رام.

الكاميرا: جاء الجهاز مع كاميرا خلفية رباعية 12 + 12 + 12 Tof / كما جاء بكاميرا أمامية 12 + SL 3D.

الشاشة: 6,7 بوصة بدقة 2778 × 1284 بها نوتش كبير.

نظام التشغيل: ios 14.

البطارية: 3687 مللي أمبير.

الشبكة: يدعم الجهاز شبكات 2G / 3G / 4G / 5G.

نوع الشريحة: Nano SIM.

عدد الشرائح: يستوعب الجهاز شريحتين.

خصائص أخري: تأتي الشريحة الأولي بنوع Nano-SIM والشريحة الثانية تأتي من نوع esim. تصميم الجهاز: الأبعاد: 7,4 × 78,1 × 160,8 ملم.

الوزن: 228 جرام.

مادة صنع ظهر الجهاز: مصنوع من زجاج مع إطار من معدن الاستانلس ستيل.

الألوان المتاحة للجهاز: أزرق – رصاصي – فضي – ذهبي.

مقاومة الجهاز للماء: الجهاز مقاوم للماء بشدة كبيرة. الشاشة: نوع الشاشة: Super Retina XDR OLED.

المقاس: 6,7 بوصة بها نوتش كبير.

الدقة: 2778 × 1284.

ألوان الشاشة: 16 مليون لون.

كثافة البيكسلز: 458.

حماية الشاشة: Scratch – resistant glass , Oleophobic coating. مواصفات الكاميرا في أيفون 12 برو ماكس: الكاميرا الخلفية: جاء الجهاز مع كاميرا خلفية رباعية 12 + 12 + 12 Tof.

الكاميرا الأمامية: كما جاء بكاميرا أمامية 12 + SL 3D

خصائص الكاميرا: HDR, OIS.

فلاش خلفي: رباعي LED. هارد وير: المعالج: سداسي النواة Apple A14 Bionic بتكنولوجيا 5 نانو.

معالج الرسوميات: Apple GPU 4_core graphics.

الرامات: جاء الهاتف مع 6 جيجا رام.

المساحة الداخلية: جاء الجهاز بمساحة تخزين كبيرة 512 / 256 / 128 جيجا.

مدخل الذاكرة: لا يدعم.

بصمة الأصبع لا يدعم.

المستشعرات: بصمة الوجه، التسارع، القرب، الضغط الجوي، البوصلة، الجيروسكوب. سوفت وير: نظام التشغيل: ios 14. البطارية: السعة: 3687 مللي أمبير.

المكان: غير قابلة للإزالة.

تدعم الشحن السريع. سعر جهاز أيفون 12 برو ماكس في الأسواق: السعر العالمي: 1099 دولار للنسخة 128 جيجا، و1199 دولار للنسخة 256 جيجا، و1399 دولار للنسخة 512 جيجا.

السعر في مصر: 28000 جنية مصري تقريباً للنسخة 128 جيجا، وحوالى 30500 للنسخة 256 جيجا.

السعر في مكتبة جرير بالمملكة العربية السعودية: 5199 ريال سعودي للنسخة 128 جيجا بايت.

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