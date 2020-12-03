اليابان تخطط لوقف بيع سيارات البنزين الجديدة

تخطط اليابان لوقف بيع السيارات الجديدة التي تعمل بمحرك البنزين في منتصف الثلاثينيات من القرن الحالي (2030)، وتقوم وزارة الاقتصاد والصناعة والتجارة بالاستعداد لهذه الخطوة.
ووفقا لما ذكرته وكالة "كيودو" اليابانية فإن جميع السيارات الجديدة المسموح بيعها في التاريخ المذكور يجب أن يكون لها محرك هجين أو كهربائي أو هيدروجيني.
والدافع من وراء ذلك هو إعلان رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجي عن نية اليابان خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى الصفر بحلول عام 2050.
ومن المتوقع أن تدفع الخطوة الشركات المصنعة للسيارات في اليابان للعمل بنشاط في مجال تطوير المحركات الكهربائية للسيارات.
كذلك من المتوقع أن يتم تحديد الاتجاهات الرئيسية لهذا الهدف بحلول نهاية العام الجاري.
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