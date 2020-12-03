متطورة وفاخرة.. جاغوار تعلن عن أحدث سياراتها الكروس أوفر

استعرضت شركة جاغوار أحدث سيارة F-Pace، بمواصفات تجعلها من بين أكثر سيارات الكروس أوفر تطورا وفخامة في العالم.
ويتميز النموذج المعدل الجديد Special Vehicle Operations من هذه السيارة بهيكل بتصميم يمنحه روح الرياضية والقوة، إذ جهز غطاء المحرك فيه بفتحات هوائية مميزة، كما حصلت الواجهة الأمامية على شبك عريض يبرد المحرك بشكل ممتاز ويقلل من مقاومة الهواء على السرعات العالية.
أما من الداخل فجهزت السيارة بمقاعد رياضية مكسوة بأفخم أنواع الجلود، وتزينت مقصورتها بعناصر من الجلد والخشب والكروم وألياف الكربون، وجهزت واجهة القيادة فيها بشاشة عملاقة تعمل باللمس، وشاشة أخرى قبالة السائق تعمل كلوحة عدادات رقمية.
وحصلت هذه المركبة على أحدث أنظمة المولتيميديا والتكييف، وعلى أنظمة كهربائية للتحكم بحركة وحرارة المقاعد، وأنظمة أمان متطورة لتفادي الحوادث على الطرقات، وجهزت بأنظمة النقطة العمياء على المرايا، وبكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وحساسات للضوء والمطر، ونظامي دفع أمامي وخلفي، وعدة أنظمة قيادة تتناسب مع مختلف أنواع الطرقات.
وتتميز F-Pace بمحرك جبار بـ 8 أسطوانات بعزم 550 حصانا، قادر على زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 3.6 ثانية، والوصول بها إلى سرعة 314 كلم/سا.
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