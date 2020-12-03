مانسكو تزيح الستار عن الجيل الثاني من بيجو 2008 في مصر

أزاحت شركة مانسكو الوكيل الحصري للعلامة الفرنسية بيجو في مصر، الستار عن الجيل الثاني من أيقونتها 2008 التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات تحت المدمجة.

وأوضحت الشركة أن الجيل الثاني من بيجو 2008 أصبح متوفراً في السوق المصري من ثلاث فئات هي " Active" بسعر 339,990 جنيه "Allure" بسعر 369,990 جنيه والفئة الأعلى تجهيزا "GT Line" سعرها 399,990 جنيه.

منحت بيجو 2008 الجديدة تصميماً خارجياً هجومياً مع خطوط متوازنة وجمالية الخاصة بسيارات الدفع الرباعي، مع غطاء محرك صمم بشكل أفقي وعريض يخلق جسمًا قويًا، مدمج مع أكتافًا متناسقة مع باقي الخطوط القوية وشبكة أمامية أصبحت أكثر استقامة منحوته للداخل تعطي انطباعا هجوميا واضح.

في نطاق قوة الدفع تعتمد بيجو 2008 على محرك بنزين من ثلاث أسطوانات سعة 1.2 لتر تيربو يولد قوة 130 حصان وعزن دوران 230 نيوتن.متر متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات يجعل السيارة تنطلق من السكون إلى 100 كلم في الساعة في غضون 9.3 ثانية.

تم بناء الجيل الثاني من بيجو 2008، على قاعدة جديدة، مشتركة مع طرازات بيجو وسيتروين وأوبل المدمجة، منحتها أبعاد اكبر من سابقتها ليصبح الطول 4300 مم والعرض 1770 مم والارتفاع 1550 مم وزادات قاعدة العجلات بمقدار 67 ملم ليصبح 2660 مم، في محاولة لتحسين مساحة المقصورة ومساحة تخزين وصلت لـ 434 لتر.

جميع فئات بيجو 2008 تتميز بوجود نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP ووسائد هواء أمامية للسائق والراكب الأمامي وحساس ركن خلفي.

بينما تتميز فئتي "Allure" و "GT Line" بوجود مستشعرات ركن أمامي وكاميرا ركن خلفية ونظام التحكم بوضعية القيادة، أما طراز "GT Line" فينفرد بوجود وسائد هواء جانبية مدمجة بالكراسي وكذلك نظام تنبيه النقاط العمياء ومصابيح Full LED- نظام التحكم بوضعية القيادة(Advanced Grip Control) .

تتميز باقة تجهيزات الراحة بمحدد ومثبت سرعة بتحكم من عجلة القيادة – كمبيوتر رحلات – مسند يد امامي من الجلد مع وحدة تخزين – مرايا جانبية كهربائية - جنوط رياضية مقاس 17 بوصة - فتحة سقف بانوراما تعمل بالكهرباء– شاحن لاسلكي- نظام إضاءة LED كامل أمامي - مرايا خارجية قابلة للطي- إضاءة "LED" داخلية ٨ ألوان – شاشة 7 بوصة تعمل باللمس بخاصية Apple Carplay و Android Auto " حيث تختلف تلك المواصفات بين الفئات الثلاثة.

يعد نظام بيجو" I-COCKPIT 3D " شاشة العدادات ثلاثية الأبعاد، من المميزات المتفردة غير المسبوقة في هذه الفئة، وهي ببساطة تعمل على توفير قمة الراحة والتحكم والاستمتاع لقائد السيارة. إذ يمكنه من خلال الشاشة ثلاثية الأبعاد بمقاس 10 بوصة متابعة كل ما يحدث بالسيارة بدقة ووضوح، ليتمكن من اتخاذ القرار الصحيح في الوقت المناسب، وينعم بقيادة سلسة ومريحة.