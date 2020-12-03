تويوتا ايجيبت تطلق حملة حجز السيارات الجديدة أون لاين

أطلقت مجموعة شركات تويوتا ايجيبت، الخدمات الرقمية لحجز موديلات وفئات تويوتا الجديدة أون لاين من خلال موقعها الإلكتروني.

خدمة الحجز عبر الانترنت تقدم خدمة مميزة لمحبي وعشاق العلامة اليابانية حيث توفر:

• إمكانية الحجز على مدار 24 ساعة / 7 أيام في الأسبوع

• توفير الوقت والمجهود حيث يمكن الحجز من أي مكان وسداد قيمة السيارة بالكامل بتحويل بنكي أو إيداع في حساب الشركة.

• متابعة الاستلام والحضور الي الفرع الاقرب للعميل فقط لاستلام السيارة.

قامت مجموعه تويوتا ايجيبت خلال الشهرين الماضيين بإتمام أكثر من 100 عملية حجز لسيارات مختلفة اونلاين في محافظات عده مثل: القاهرة، الجيزة، الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، البحيرة، الغربية، الشرقية، المنوفية، القليوبية، الدقهلية، الفيوم، دمياط، المحلة الكبرى، سوهاج، أسيوط، المنيا، بني سويف، أسوان، قنا، الأقصر، شمال سيناء، البحر الأحمر والإسكندرية.

ويتم حجز السيارة أون لاين يأتي في 3 خطوات:

1. اختيار السيارة والفئة

2. ادخال بيانات مالك السيارة

3. دفع مبلغ 10,000 جنيه مصري للحجز.

يقوم مسئول المبيعات بالتواصل مع العميل في خلال 48 ساعه لتسهيل سداد باقي قيمة السيارة وشرح إجراءات استلام السيارة من أقرب فرع للعميل.

تسهيلا علي العملاء يقبل الموقع دفع المبلغ عن طريق بطاقة ائتمان أو عند باستخدام كروت "ميزة" (بطاقة الدفع الإلكتروني الجديدة التي قام البنك المركزي المصري بإصدارها مؤخراً).

وصرح أحمد منصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات تويوتا ايجيبت "ان الإحصائيات المبدئية تشير إلى مدى تغير أنماط الاستهلاك الرقمي وقوة وسرعة توجه المستهلكين نحو التجارة الإلكترونية والشراء عن بعد.

وأكد منصف أن إطلاق الخدمات الرقمية تعكس إستراتيجية المجموعة التي تهدف أولاً وقبل كل شئ إلى راحة العملاء والاستحواذ على رضاهم التام لأنهم هم ركيزة عمل ومحور اهتمام المجموعة الدائم.