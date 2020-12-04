نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار وحيل فري فاير Free Fire الجديدة للمحترفين لا تعرفها من قبل في المقال التالي

عمر شويل - جدة لعبة فري فاير أصبحت من اشهر وأقوى الألعاب التي تتميز بعدد كبير من اللاعبين وأصبحت تنافس لعبة ببجي موبايل بشدة، وبالتالي هناك العديد من محترفي لعبة فري فاير يستخدمون بعض الحيل الذكية والجديدة، والتي تمكنهم من التغلب وتحقيق الفوز، نتيجة عدم علم المنافسين لهم في لعبة فري فاير لهذه الخدع والحيل والاستراتيجيات الجديدة في اللعبة، وبالتالي نعرض جانب من هذه الأسرار والحيل في لعبة Free Fire المليئة بالتحديات والمغامرة، حيث أن اللاعبين الأكثر تركيزاً واستكشافاً هم الأكثر احترافاً للعبة، وهناك أيضاً من يستخدم طريقة شحن جواهر فري فاير مجاناً عن طريق ID اللاعب، كما أن هذه الحيل لا يعرفها الكثير، وبالتالي إذا تم استخدامها بشكل صحيح تحقق لك الفوز والاحتراف والتغلب على الخصوم بكل سهولة.

اكتشف ما وراء الجدار في لعبة فري فاير

يمكنك اكتشاف ما وراء الجدار وكشف الخصوم بكل سهولة وخاصة في ممرات اللعبة، لأن الظهور المفاجئ دفعة واحدة يعرضك للتصويب من قبل الخصوم، وبالتالي فإن كشف ما وراء الجدران يمنحك فرصة الاستطلاع للخصوم، وبالتالي يجعلك في موقف قوة، ويكون ذلك بالالتصاق في الجدار، وتحريك الرؤية من زوايا مختلفة ليتم كشف ما وراء الجدار في لعبة فري فاير حتى بدون نوافذ أو أبواب كما توضح الصورة التالية.

نزول منحدرات فري فاير بدون إصابة

في حالة نزولك للمنحدرات في لعبة فري فاير بشكل سريع فإن هذا يعرضك للإصابة وإنقاص قوتك، وهذا يعرضك للخسارة في اللعب وخاصة إذا قمت بمواجهة الأعداء أثناء نزولك مما يجعل فرصتك للإصابة والخروج من اللعبة اكثر، ولكن الطريقة الصحيحة لنزول منحدرات لعبة فري فاير بدون إصابة، هو أن تمسك السلاح في يدك أثناء النزول، وبالتالي لا تنقص من قوتك أثناء نزولك من هذه المنحدرات، مما يجعل النزول للوديان في الأسفل بكامل قوتك وتكون مستعداً حينها لأية مواجهات، حيث تعتبر هذه الطريقة الصحيحة لنزول المنحدرات والجبال في فري فاير بشكل سليم.

استخدام الدائرة الزرقاء في القفز

بعد التحديث الأخير للعبة فري فاير يمكنك القفز على صديقك في لعبة فري فاير بجانب المرتفع، لتخرج الدائرة الزرقاء في اسفل ارجل اللاعب، وهى بمثابة عجلة مطاطية وتستطيع بعدها القفز من اعلى الأماكن والمنحدرات دون التعرض لأي إصابة، حيث يستخدم العديد من اللاعبين هذه الحيلة للنزول الى المرتفعات الشاهقة والتصويب على الخصوم من خلالها، وبهذه الحيلة يستطيعون النزول من المرتفعات الشاهقة في فري فاير بكل سهولة وبدون إصابة