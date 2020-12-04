نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات هاتف Xiaomi Mi 10T وأهم مميزاته وسعره في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة Xiaomi Mi 10T، قامت شركة شاومي بالإعلان عن هاتفها الجديد والاحدث الـ Xiaomi Mi 10T مع مواصفات رائدة ورائعة جداً كالعادة من شركة شاومي، مع الاهتمام بمواكبة المواصفات والتصميمات الحديثة والمتطورة ومن أهم ما يميز الهاتف أنه تأتي الشاشة بشكل الثقب وتم تقليله إلى أصغر درجة ممكنة مع الاهتمام بجعل الشاشة، وتدعم معدل التردد الأعلى الـ 144Hz لتقديم أفضل تجربة ممكنة وممتازة للشاشة، وسوف نتعرف متابعينا على أهم مواصفات ومميزات هاتف Xiaomi Mi 10T وسعره في السعودية وعالمياً.

مواصفات هاتف Xiaomi Mi 10T

يحتوي هاتف Xiaomi Mi 10T علي العديد من المواصفات وهي كالاتي:-

يدعم الهاتف الاتصال قريب المدى الـ NFC. الهاتف يأتي بأبعاد 165.1×76.4×9.33 ملم مع وزن 216 جرام. الهاتف يدعم شريحتين اتصال من نوع Nano Sim. يدعم الهاتف أربع شبكات اتصال من الجيل الثاني والجيل الثالث والجيل الرابع والجيل الخامس. يأتي الهاتف بخامات رائدة ظهر زجاجي وفريم الومنيوم مع طبقة حماية على الظهر من جوريلا جلاس 5. تأتي شاشة الهاتف بشكل الثقب وقد تم تقليله إلى أقل درجة ممكنة للحصول على شكل أفضل وتسميها شاومي الـ Dot Display وتأتي الشاشة من نوع IPS LCD بجودة الـ FHD+ بدقة 1080×2400 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 395 بكسل لكل إنش. يأتي الهاتف بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت من نوع UFS 3.1 مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت من نوع LPDDR5. يأتي الهاتف بمعالج كوالكوم الرائد الـ Snapdragon 865 بتكنولوجيا الـ 7 نانو مع معالج رسومي من نوع Adreno. تأتي الكاميرا الأمامية للهاتف بدقة 20 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 بمستشعر من نوع Samsung S5K3T2. تدعم الكاميرا الأمامية للهاتف تصوير الفيديوهات بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية كما تدعم أيضاً التصوير بجودة الـ HD بدقة 720 بكسل بمعدل التقاط 30 و 120 إطار في الثانية. تأتي الكاميرا الخلفية للهاتف بارزة عن ظهر الهاتف وتكون بكاميرا ثلاثية حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 64 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.9 بمستشعر من نوع Sony IMX682 وهي الكاميرا الأساسية وتأتي الكاميرا الثانية بدقة 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي الكاميرا الخاصة بالتصوير الواسع وتأتي الكاميرا الثالثة بدقة 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي الخاصة بالتصوير المايكرو بالإضافة إلى فلاش أحادي من نوع ليد. تدعم الكاميرا الخلفية للهاتف تصوير الفيديوهات بجودة الـ 8K بمعدل التقاط 24 و30 إطار في الثانية كما يدعم التصوير بجودة الـ 4K بدقة 2160 بكسل بمعدل التقاط 30 و60 إطار في الثانية. تدعم أيضاً التصوير الـ Slow Motion فالهاتف يدعم التصوير بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 120 و 240 و960 إطار في الثانية الواحدة كما يدعم أيضاً التصوير بجودة الـ HD بدقة 720 بكسل بمعدل التقاط 120 و 240 و960 إطار في الثانية الواحدة. تدعم السماعات الخارجية للهاتف الصوت الاستريو لتقديم تجربة صوتية ممتازة جداً. يأتي الواي فاي الهاتف بترددات الـ a/b/g/n/ac/ax بالإضافة إلى دعمه لخاصية الـ Dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot. يدعم الهاتف خاصية الـ IR Blaster الخاص بالتحكم في الأجهزة الكهربائية. يأتي بلوتوث الهاتف بإصدار 5.1 كما يدعم الـ A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive. يدعم الهاتف تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS كما يدعم أيضاً أنظمة الملاحة الأخرى مثل الـ Dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS. يدعم الهاتف وسائل الأمان والحماية حيث يدعم الهاتف مستشعر البصمة ويأتي مدمج بزر الباور, ويدعم أيضاً لخاصية الـ Face Unlock. الهاتف يدعم معظم المستشعرات الأخرى مثل التسارع والقرب والبوصلة والجيروسكوب والضغط الجوي. يأتي الهاتف بمنفذ الـ USB يأتي من النوع الأحدث الـ Type C مع دعمه لخاصية الـ OTG. تأتي بطارية الهاتف بسعة 5000 مللي أمبير مع دعمها للشحن السريع بقوة 33 واط. الهاتف يأتي بنظام تشغيل اندرويد 10 مع واجهة شاومي الـ MIUI 12. يتوفر من الهاتف اللون الأسود واللون الفضي.

مميزات هاتف Xiaomi Mi 10T

يحتوي هاتف Xiaomi Mi 10T علي بعض المميزات وهي كالتالي:-

يدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس الـ 5G.

الهاتف يدعم تصوير الفيديوهات بجودة الـ 8K.

الهاتف يدعم لمبة اشعارات.

يدعم الهاتف تصميم مميز وعصري جداً مع خامات ممتازة جداً.

يدعم الهاتف سماعات خارجية بصوت ستيريو لتقديم تجربة صوتية مميزة كعادة هواتف شاومي.

تقدم بطارية الهاتف أداء مميز وتحتفظ بالشاحن لفترة طويلة خلال اليوم ويمكن شحنة مرة واحدة.

يحتوي الهاتف على أحد أفضل وأرخص الشاشات التي تدعم الـ 144Hz لتقديم أداء ممتاز جداً.

يمكنك للهاتف التحكم في الأجهزة الكهربائية عن طريق الهاتف بفضل خاصية الـ IR Blaster.

يدعم الهاتف معالج لتقديم أداء مميز جداً خاصتاً في الألعاب الثقيلة فهو أفضل معالج لدى كوالكم حالياً وهو من أرخص الهواتف حالياً بهذا المعالج الممتاز.

سعر هاتف Xiaomi Mi 10T

سوف نتعرف على أسعار هاتف Xiaomi Mi 10T كالتالي:-

السعر الرسمي 6999 جنية لنسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام.

السعر في المملكة العربية السعودية 1908 ريال.

متوسط السعر عالمياً 480 دولار.

السعر في العراق 695525 دينار.

السعر في الهند 43040 روبية.