أعراض غير متوقعة للسرطان لدى الرجال
قد يشير استمرار آلام الظهر إلى الإصابة بسرطان البروستاتا المتقدم، وفقًا لتقارير Express ، نقلاً عن مؤسسة Macmillan Cancer Support.
يلاحظ أنه في المراحل المبكرة، تكون علامات هذا المرض مشابهة جدًا لتلك الخاصة بتضخم البروستاتا، وهو أمر شائع عند كبار السن. ومع ذلك، مع انتشار الورم، قد تظهر آلام معينة.
على سبيل المثال، يمكن أن يتسبب سرطان البروستاتا في الإصابة بسرطان ثانوي للعظام، ومن أعراضه الألم المستمر، خاصة في الظهر أو الوركين. تتفاقم الأحاسيس المؤلمة على مدى عدة أسابيع، وبالتالي يضعف المرض العظام ويجعل من الصعب تحريكها.
يشير الخبراء إلى أن هذا الألم في سرطان البروستاتا التدريجي قد يكون مصحوبًا بأعراض أخرى أكثر تميزًا، مثل الصعوبة وكثرة التبول أو الدم في البول.
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