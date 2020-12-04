نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وسعر اوبو رينو 5 فايف جي بالسعودية ومصر ومميزاته وعيوبه في المقال التالي

عمر شويل - جدة اوبو رينو 5 فايف جي ، هو من أحدث هواتف شركة اوبو، التي أعلنت عنها ومن المقرر طرحها بالأسواق يوم 12 ديسمبر القادم، وتضم هذه السلسلة من الهواتف الجديدة جوال Oppo Reno Pro 5G، وموبايل Oppo Reno 5 Pro Plus 5G، ويعتبر هاتف Oppo Reno 5 5G النسخة الأقل من حيث الإمكانيات والمواصفات، ومن أهم مواصفات هذا الجوال أنه يقوم بدعم تشغيل شبكات الجيل الخامس، كما يحتوي على كاميرات ذات مواصفات كبيرة وممتازة تعطينا صور وفيديوهات غاية في الروعة، وسوف نقوم من خلال موقع ثقفني الإخباري، بالتعرف على مواصفات ومميزات وعيوب وسعر الجوال في السعودية ومصر والدول العربية.

مواصفات اوبو رينو 5 فايف جي

يحتوي جوال Oppo Reno 5 5G الجديد على العديد من الإمكانيات الكبيرة والمواصفات الرائعة وهى كما يلي:-

يبلغ حجم شاشة الجوال الجديد من اوبو 6.43 بوصة، وهذا الحجم مناسب جداً لمشاهدة الصور والفيديوهات بكل وضوح. الهاتف يدعم أبعاد العرض الجديد 20:9. أبعاد الموبايل 159.1*73.4*7.9 ملم. شاشة الجوال مصنوعة من زجاج الـ Courting Gorilla، وهذا النوع من الزجاج مقاوم للكسر والخدوش وهو من الإصدار السادس. وزن جوال Oppo الجديد 172 جرام. التليفون لا يدعم تركيب كارت ذاكرة خارجية. يأتي الجوال مدعوم بتركيب عدد 2 شريحة اتصال من نوع Nano SIM. يحتوي الموبايل على مستشعر خاص بالبصمة ويوجد أسفل شاشة الهاتف. لم تعلن الشركة عن إمكانية دعم الهواتف لتشغيل راديو FM. الجوال لا يأتي مدعوم بمنفذ 3.5 مللي خاص بالسماعات الخارجية. شاشة الجوال تحتوي على 16 مليون لون، والشاشة من نوع AMOLED كابتسيف. دقة شاشة هاتف اوبو رينو 5 فايف جي الجديد 1080*2400 بكسل لكل بوصة. الشاشة تدعم اللمس المتعدد. يأتي الهاتف بنوعين من حيث حجم الذاكرة الصلبة، الأول يأتي بذاكرة صلبة حجمها 128 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت، والنوع الثاني يأتي بذاكرة صلبة حجمها 256 جيجابايت، مع ذاكرة عشوائية حجمها 12 جيجابايت.

مواصفات كاميرات Oppo Reno 5 5G

يأتي الجوال الجديد من اوبو بخمسة كاميرات، أربعة كاميرات خلفية، وكاميرا واحدة أمامية ومواصفاتهم كالآتي:-

الكاميرا الخلفية لهاتف اوبو رينو 5 فايف جي رباعية، دقة العدسة الأولى 64 ميجا بكسل، وفتحة الكاميرا 1.8/F وهى من النوع العريض، والكاميرا الثانية دقتها 8 ميجا بكسل، وفتحة عدسة دقتها 2.2/F وهى من النوع العريض جداً، والعدسة الثالثة دقتها 2 ميجا بكسل، وفتحة عدسة 2.4/F، والعدسة الرابعة دقتها 2 ميجا بكسل، وفتحة عدسة 2.4/F، وتستخدم في عملية البور تريه والعزل.

رباعية، دقة العدسة الأولى 64 ميجا بكسل، وفتحة الكاميرا 1.8/F وهى من النوع العريض، والكاميرا الثانية دقتها 8 ميجا بكسل، وفتحة عدسة دقتها 2.2/F وهى من النوع العريض جداً، والعدسة الثالثة دقتها 2 ميجا بكسل، وفتحة عدسة 2.4/F، والعدسة الرابعة دقتها 2 ميجا بكسل، وفتحة عدسة 2.4/F، وتستخدم في عملية البور تريه والعزل. الكاميرات الخلفية من أهم مميزاتها أنها تقوم بعملية الضبط التلقائي للصور.

الكاميرات الخلفية تقوم بعملية العنونة الجغرافية.

تحتوي الكاميرات الخلفية للجوال على فلاش LED أحادي يستخدم في التصوير الليلي.

الكاميرات الخلفية تحتوي على نظام الضبط باللمس.

جودة تصوير الفيديوهات 2160 بكسل لكل 30 إطار.

تدعم تصوير البانوراما، وتقنية الـ Face ID، كما تحتوي على تقنية الـ HDR.

الكاميرا الأمامية للهاتف أحادية، دقتها 32 ميجا بكسل، وفتحة عدسة 2.0/F.

تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 1080 بكسل، لكل 30 إطار في الثانية.

نظام تشغيل الجوال من جوجل Android 11.0.

معالج اوبو رينو 5 فايف جي ثماني النواة.

مواصفات بطارية هاتف اوبو رينو 5 فايف جي

يأتي الموبايل ببطارية ذات مواصفات عالية وإمكانيات كبيرة وتتميز بالآتي:-

يبلغ حجم بطارية هاتف Oppo Reno 5 5G حوالي 4300 مللي أمبير. البطارية تدعم الشحن السريع بقدرة 65 وات. بطارية الهاتف من نوع ليثيوم بوليمر، وهى غير قابلة للإزالة. لا تدعم بطارية الجوال الجديد من شركة اوبو الشحن اللاسلكي العكسي.

مميزات هاتف Oppo Reno 5 5G

الجوال يشتمل على مميزات عديدة رغم رخص ثمنه وإمكانياته الكبيرة وهى كما يلي:-

الهاتف يمتلك قدرة كبيرة في عملية الشحن السريع تصل إلى 65 وات.

شاشة الهاتف تأتي على شكل الثقب.

يدعم الجوال أحدث أنظمة التشغيل من خلال نظام تشغيل Android 11.0.

يحتوي على البصمة التي توجد أسفل شاشة العرض.

عيوب اوبو رينو 5 فايف جي

توجد بعض العيوب التي لا تؤثر على جودة الهاتف وهى كالآتي:-

لا يحتوي الموبايل على فتحة خاصة بسماعات الأذن الخارجية. لا نستطيع إزالة بطارية الهاتف من مكانها إلا من خلال مختص بالهواتف الذكية. الجوال لا يدعم تركيب كارت ميموري، مثل هاتف Oppo Reno Pro 5G، وهاتف Oppo Reno Pro Plus 5G، ولا يحتوي على فتحة خاصة بذلك.

سعر هاتف Oppo Reno 5 5G

هناك توقعات تقول أن سعر اوبو رينو 5 فايف جي الجديد لن يقل عن 295 دولار أمريكي، وهذا السعر يساوي بالجنية المصري 4600 جنيه، وتساوي بالريال السعودي 1100 ريال سعودي، لكن شركة اوبو لم تعلن عن سعر Oppo Reno 5 5G حتى الآن.