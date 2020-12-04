نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فري فاير Free fire و بابجي PUBG والفرق بينهم المنافس الأقوى للعبة بابجي في المقال التالي

عمر شويل - جدة فري فاير Free fire و بابجي PUBG ، فري فاير Free fire المنافس الأقوى للعبة بابجي انتشرت في الفترة الأخيرة الكثير من الألعاب الإلكترونية التي تتميز بالسرعة والروعة في أدائها، مما جعلها تصبح جزء لا يتجزأ من اليوم في حياة الكثيرون، وأصبحت تنتشر هذه الألعاب بيننا بشكل واضح وملموس أصبحت تقريباً بجميع بيوتنا سواء صغاراً أو كباراً.

فري فاير Free fire و لعبه بابجي pubg

أصبحت فري فاير Free fire من أكثر الألعاب انتشاراً في الآونة الأخيرة وأصبحت ذات شعبية فائقة مما أعطاها الفرصة لأن تصبح المنافس الأول للعبة بابجي Pubg.

لعبة فري فاير Free fire أو ما تسمى بلعبة إطلاق النار فهي عبارة عن منافسة بين اللاعبين على جزيرة نائية من منهم الذي سيظل حياً على الجزيرة حتى النهاية، وهي من الألعاب التي تتوافر على أجهزة الأندرويد، ويسهل الحصول عليها وبالمجان، وبها بعض العناصر مدفوعة، أما بابجي تحتاج لتحميلها أجهزة فائقة السرعة للتحميل.

شحن جواهر فري فاير Free fire

لعبة فري فاير Free fire بها الكثير من المهام التي يقوم بها اللاعبون والاستكشافات المطلوبة لإنهاء المستويات، فكم بها من إثارة وتشويق وجذب اللاعبين لتخطي كل مستوى والوصول للأخر حتى إنهاء اللعبة.

فما يجعل فري فاير من أقوى منافسين بابجي Pubg هو أن كل دورة بها لا تستمر أكثر من 15 دقيقة مقارنةً بباجي التي تستمر الدورة بها إلى 30 دقيقة فهذا ما جعل فري فاير أكثر تشويقاً وسرعة من بابجي Pubg، وبذلك تخطت إيراداتها لعبة بابجي.

وذلك غير أن الشركة المالكة فري فاير تروج للعبة دائماً على أنها أفضل من بابجي Pubg.

نجاح فري فاير Free fire وتجاوزها بابجي جعل الشركة المصنعة لبابجي تقوم من القيام بعمل نسخة جديدة يتم تحميلها على أجهزة الأندرويد والتي لا تحتاج لسعة تخزينية كبيرة لتحميل التطبيق لتنافس بذلك فري فاير.

فري فاير تنافس بابجي PUBG Mobile

وما جعل أيضاً فري فاير تنافس بابجي PUBG Mobile أنها تضم فقط 50 لاعب أما عن بابجي يكون اللعب بين 100 لاعب مما يجعل فري فاير أكثر تشوقاً من لعبة pubg النسخة الصينية .

داخل لعبة فري فاير يمكنك اللعب بمفردك أمام اللاعبين الآخرين أو ان يكون مجموعة من 4 أفراد للعب معه، فذلك غير سهولة اللعبة وأدوات التحكم بها والعالم الافتراضي بها الذي يجعلك تعيش تجربة فريدة مع اللعبة على هاتفك الذكي.