نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر Xiaomi Mi 10T في السعودية والإمارات وأهم مواصفات الهاتف في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر Xiaomi Mi 10T في السعودية ،أصدرت شركة شاومي أحدث هواتفها شاومي مي 10 تي منذ أيام وتعتبر مواصفات الهاتف متميزة وتم تطوير الهاتف بأحدث الإصدارات والتصميمات، فقد تحدت شركة Xiaomi نفسها في هذا الهاتف العبقري، سوف نناقش سعر Xiaomi Mi 10T في السعودية والإمارات والدول العربية وسنتحدث عن أهم مواصفات الهاتف.

مواصفات هاتف شاومي مي 10 تي

يأتي الهاتف حجم 216 جرام وأبعاد 1×76.4×9.33 ملم. الهاتف يأتي مدعماً للإتصال على المدى القريب. الهاتف يأتي مدعما لشريحتي إتصال من نوع نانو سيم. يدعم الهاتف شبكة الجيل الخامس. الهاتف مصنوع من الألمونيوم من الفريم والزجاج من الخلف. الهاتف محمي بطبقة Corning Gorilla Glass. شاشة الهاتف حجمها 6.67 بوصة ودقتها 1080×2400 بكسل وبها ثقب أسود صغير عن ما تعهدناه في الهواتف الذكية الحديثة الآخرى ليصبح شكل الهاتف مميزاً. ذاكرة الهاتف الداخلية 128 جيجا بايت وذاكرة عشوائية 8 جيجا رام. معالج الهاتف من الكوالكم Snapdragon 865 7 نانو، ومعالج رسومي Adreno 650. كاميرا الهاتف الخلفية بارزة ثلاثية 64+13+5 وتدعم التصوير الواسع والمايكرو وبها فلاش من نوع الليد. الكاميرا الخلفية تدعم تصوير فيديوهات بجود 8K كما تدعم التصوير بجود 4K بدقة 2160 بكسل، وتدعم تصوير الـHD بدقة 720 بكسل. الكاميرا الأمامية للهاتف دقتها 20 ميجا بكسل، كما تدعم التصوير الـ FHD بدقة 1080 بكسل والـ HD بدقة 720 بكسل. يدعم الهاتف أيضاً التصوير بتقنية الـ Slow Motion بجودة FHD بدقة 1080 بكسل. سماعات الهاتف تتميز بتجسيم الصوت كما أنها أستيريو. يمكن من خلال الهاتف التحكم في الأجهزة الكهربائية بفضل الـ IR Blaster. يدعم الهاتف خاصية الأمان والحماية بمستشعر البصمة و الـ Face Unlock. الهاتف به منفذ الـ USB نوعه Type C. نظام تشغيل الهاتف أندرويد 10. بطارية الهاتف قوية حيث تأتي بسعة 5000 مللي أمبير مع دعمها للشحن السريع بقوة 33 وات. الهاتف متوافر بالأسواق باللون الأسود والفضي.

سعر Xiaomi Mi 10T في السعودية والإمارات

يأتي سعر الهاتف 585 دولار أمريكي.

أما سعر الهاتف في السعودية بـ 2.299 ريال سعودي بموقع أمازون.

بـ 2.299 ريال سعودي بموقع أمازون. بينما سعر الهاتف بالإمارات 1799 درهم.

سعر الهاتف في مصر بـ 6999 جنيه.

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ما هي محتويات علبه هاتف Xiaomi Mi 10T

هاتف شاومي مي 10 تي. رأس شاحن. سلك يو إس بي. تحويله منفذ للسماعات. جراب لحماية ظهر الهاتف. دبوس معدني للشرائح. أسكرينه لحفظ شاشة الهاتف. كتاب لتعليمات كيفية أستخدام الهاتف.