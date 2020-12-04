نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وعيوب اوبو رينو 5 برو وسعر الهاتف بالسعودية ومصر في المقال التالي

عمر شويل - جدة جوال اوبو رينو 5 برو هو من أحسن الهواتف الذكية التي تم الإعلان عنها في ديسمبر 2020 م، وسوف يتوفر في الأسواق في 12 ديسمبر 2020 م، وهو من الهواتف ذات الامكانيات العالية، وتتضمن هذه السلسلة من الهواتف، جوال Oppo Reno 5 5G، وموبايل Oppo Reno 5 Pro Plus، والذي شجع الشركة على انتاج هذه الجولات، هو النجاح الكبير الذي حققه هاتف Oppo Reno 4، وهاتف Oppo Reno 4 Pro، وتعتبر شركة اوبو الصينية من أحسن الشركات الرائدة في صناعة الهواتف الذكية، وحققت نجاحات كبيرة في مصر والدول العربية، وسوف نتناول معكم مواصفات وسعر هاتف Oppo Reno 5 Pro في مصر والوطن العربي.

مواصفات هاتف اوبو رينو 5 برو

هاتف Oppo Reno 5 Pro يأتي بمواصفات وامكانيات عالية سوف نتحدث عنها وهى كما يلي:-

الهاتف يأتي بأبعاد 159.7*73.2*7.6)). يحتوي الجوال على خامات عالية، والواجهة من الزجاج الغوريلا, والظهر زجاجي والهيكل من الألومنيوم. وزن الهاتف 175 جرام. ألوان الجوال جميلة الأسود والأبيض, وألوان أخرى كثيرة. الموبايل يحتوي على شاشة من نوع Super AMOLED,وحجم الشاشة 6.55 بوصة. تأتي شاشة الهاتف بدقة 2340×1080 بيكسل، وكثافة بكسلات 393 بكسل لكل بوصة. الهاتف يحتوي على معالج ثماني النواة ومعالج رسومي MaIi- G77 MC9. يحتوي الجوال على ذاكرة عشوائية 8 – 12 جيجا بايت, وذاكرة تخزين داخلي 128- 256 جيجا بايت. يحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4250 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة, ونوع البطارية ليثيوم بوليمر وشاحن سريع بقوة 65 وات. الهاتف يأتي بأربعة كاميرات أساسية من الخلف, الكاميرا الأولي بدق64 ميجا بكسل عريضة وفتحة عدسة F\1.8، والكاميرا الثانية تأتي بدقة 8 ميجا بكسل عريضة للغاية وفتحة عدسة F\2.2 ، والكاميرا الثالثة تأتي بدقة 2 ميجا بكسل عميقة جداً وفتحة عدسة F\2.4 ،والكاميرا الرابعة تأتي بدقة 2ميجا بيكسل وفتحة عدسة F\2.4. الكاميرا الأمامية التي تستخدم في التصوير السلفي أحادية ودقتها 32 ميجا بكسل عريضة وفتحة عدسة F\2.4.

عيوب جوال Oppo Reno 5 Pro

الهاتف يمتلك بعض العيوب البسيطة وهي كما يلي:-

بطارية الهاتف غير قابلة للإزالة.

لا يحتوي الجوال على منفذ لسماعات الأذن.

لا يحتوي الموبايل على مكان لتركيب الكارت الميموري.

سعر اوبو رينو 5 برو في مصر والسعودية والدول العربية

سوف نتعرف على سعر Oppo Reno 5 Pro في السعودية ومصر والدول العربية وهو كما يلي:-