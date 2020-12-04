نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الحصول على سكن مجاني في لعبة فورت نايت “Fortnite” بكل سهولة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الحصول على سكن مجاني في فورت نايت لم يعد صعباً، حيث تعد اللعبة من افضل ألعاب الفيديو الحربية، تم تطوير لعبة فورت نايت بواسطة شركة Fortnite عام 2017، ويتوفر منها ثلاثة إصدارات مختلفة تشترك جميعا في الفكرة العامة وطريقة اللعب، كما تدور أحداث اللعبة في أرض المستقبلية حول حدوث عاصفة عالمية أدت إلى القضاء على 98% من سكان العالم والذين تحولوا إلى مخلوقات شبيهه بالزومبي تهاجم بقية البشر الموجودين، يسعى اللاعبون إلى التصدي لمخلوقات الزومبي وحماية الناجين ومحاربة أضرار العاصفة، وذلك عن طريق بناء الأسلحة والفخاخ والدخول في معارك المواجهة ضد هجمات الزومبي، وأثناء هذا يحصل اللاعبون على العديد من المكافآت والأدوات المجانية كلما استطاعوا إنجاز المهام والارتقاء في اللعبة.

لعبة فورت نايت



حيث تدور أحداث اللعبة حول إطلاق الهجمات التعاونية على مخلوقات الزومبي المخيفة ومحاولة البقاء أحياء، يمكن اللعب فيها بشكل جماعي للدفاع عن الأشياء باستخدام الفخاخ والتحصينات المختلفة والأدوات المتنوعة، وبالتالي نستعرض طريقة الحصول على سكن مجاني في فورت نايت بكل سهولة، حيث تتوفر لعبة Fortnite Battle Royale بشكل مجاني حيث يواجه فيها حوالي 100 لاعب معا ليبقى في النهاية لاعب واحد فقط، ويتاح للاعب استخدام أنواع متعددة من أدوات الهجوم وركوب مركبات مختلفة أثناء مواجهة كائنات الزومبي المخيفة

الحصول على سكن مجاني في فورت نايت

تحتوي لعبة فورت نايت على العديد من الأدوات المميزة، والبعض منها يكون مجاني، ولكن أكثرها تميزاً يكون بأموال حقيقية، من أكثر الأشياء التي يتهافت على شرائها اللاعبون هو أشكال السكن المختلفة مثل أشكال المحاربين وغيرها، والتي تتعرض للتجديد المستمر، ولكنها غالية الثمن مما يضطر اللاعبين البحث عن طريقة للحصول عليها مجاناً، ومن أهم الطرق للحصول على سكن مجاني في فورت نايت ونوضحها في الفقرات التالية.

الحصول على سكن مجاني فورت نايت من متابعة المواسم في بلدك

متابعة الأحداث الخاصة ببلدك: حيث تطلق Epic Games عادةً أحداثًا وتحديات حماسية، حتى يتمكنوا من المحافظة على قلوب معجبيها، لذلك يجب أن تكون مستعدًا في الأحداث الهامة حتى لا تفوت أي فرصة، بالإضافة إلى وجود مسابقات فريدة وممتعة ستتاح لك فرصة الفوز بعناصر نادرة وفريدة من نوعها، على سبيل المثال يمكنك الحصول على السكن المجانية التي تم إنشاؤها لهذا الحدث.

سكن مجاني فورت نايت من بطاقة المعركة

احصل على بطاقة المعركة: ترافق Battle Pass جميع مواسم Fortnite يمكن شراء هذه التصاريح بعملات V، حيث يتم مكافأة اللاعبين بعناصر جديدة بما في ذلك سكن جديدة مجانية، للحصول على هذه البطاقة تحتاج إلى استخدام أموال افتراضية أو حقيقية، لكن الحصول عليها يستحق كل هذا العناء،لأنها تمكنك من الفوز بالعديد من الجوائز.

الحصول على سكن مجاني فورت نايت من خدمة تويتش برايم

خدمة تويتش برايم: تتضمن الخدمة المتميزة Twitch أيضًا مجموعة من محتوى Fortnite وبالمثلPlayStation Plus، حيث غالبًا ما يضيف الأشخاص من Twitch Prime سكن جديدة مجانية، كل ما عليك فعله هو ربط حساب Epic Games الخاص بك بـ Twitch Prime، تنتمي هذه الخدمة إلى Amazon Prime، بهذه الطريقة ستتلقى في اللعبة السكن المجانية التي تقدمها خدمة البث.