نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الربح من خرائط قوقل احصل على راتب شهري 9000 دولار باستخدام خرائط جوجل فقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة الربح من خرائط قوقل هي عنوان لدورة تدريبية يمكنك دراستها ولكن ثمنها آلاف الدولارات، ولكن بسبب التكاليف الباهظة لا يقدم معظم مواطني الدول العربية على الالتحاق بالدورة، ومن هنا وعبر موقعكم ثقفني سنتحدث من الألف إلى الياء لنتعرف على طريقة تحصيل أكثر من 10.000 دولار كل شهر عن طريق Google maps، وذلك عن طريق تقديم بعض الخدمات بالأسلوب والاستراتيجية التي سنتحدث عنها وليس عن طريق الضغط على زر أو آخر، وسوف يكون بمثابة مشروع خاص بك تستطيع من خلاله الحصول على الراتب الشهري مدى الحياة من خرائط قوقل.

استراتيجية الربح من خرائط قوقل

قم بالدخول على جوجل ماب من خلال البحث في Google، ثم قم باختيار الدولة التي تكمُن فيها، ثم اختيار الدولة التي تريد التسويق من خلالها ولتكن لندن مثلا التي يتكلم سكانها اللغة الإنجليزية.

في البداية نحن نريد البحث عن المشاريع التجارية ذات الأرباح المرتفعة، أي عملية تجارية يكون من خلالها الربح عبر كل عميل ذو قيمة مرتفعة، وهذا يعني أن الهدف ليس المحال التجارية التي تربح من كل عميل ما يتراوح بين 5 إلى 10 دولار، إنما عن المحامي وطبيب الأسنان ومحال الأثاث المنزلي أو بيع المطابخ والعديد من الأغراض الأُخرى كمحلات تصنيع روف أو مسبح المنزل، فإن كلا منهم يربح مع كل عميل ما يتراوح بين 500 إلى 1000 دولار أو أكثر.

في حالة استهداف محال بيع المطابخ مثلا، يتم البحث في قوقل ماب عن kitchen shop، سنلاحظ ظهور عدد كبير من المحال الخاصة ببيع المطابخ في لندن، كل ما علينا هو الإطلاع على عدد من محال المطابخ التي سنقدم لها خدماتنا وهي الـ social media marketing.

يتم الدخول على إحدى المواقع الخاصة بالمحال الناتجة عن نتائج البحث، مع مراعاة اختيار المواقع ذات المراجعات القليلة التي لا تتميز بجودة الموقع والانتشار عبر السوشيال ميديا، ويتم إخبارهم أن لديهم منافسين يفوقونهم بكثير من حيث الانتشار عبر الإنترنت ولديهم العديد من خطوط البيع، كما أن كل عميل يقوم بزيارة الموقع ومشاهدة الصور قبل الذهاب للمحال بغرض الشراء، حيث أصبح اليوم التسويق عبر الإنترنت والسوشيال ميديا هو أهم أنواع التسويق.

آلية التسويق لخدماتك عبر الإنترنت

عن طريق إضافة Alexa chrome تستطيع معرفة ترتيب الموقع في مُحركات البحث وهل الموقع لديه زيارات بأعداد كبيرة أم لا ؟، وعند الدخول على الموقع يتم الضغط على زر أليكسا وسيبتم ظهور ترتيب الموقع والتفاصيل، حيث تستطيع إطلاع ذلك على العميل صاحب المحل مع اقتراح العديد من طرق الربح عبر إنشاء موقع كبير، وكذلك حساب على مواقع التواصل الاجتماعي من فيسبوك وتويتر وإنستجرام وربط كل هذا ببعضه، كل هذا مقابل راتب شهري تقوم بوضعه.

يمكن إضافة Facebook Ad Library والبحث فيه عن اسم صفحة الفيسبوك وسوف يتم ظهور هل هناك دعايات على الفيسبوك أم لا؟، وحتى إذا كنت لا تستطيع إنشاء موقع أو حساب على مواقع التواصل الاجتماعي من فيسبوك وتويتر وإنستجرام، يمكنك فعل كل هذا من خلال موقع خمسات، وطلب تسويق إلكتروني وعمل دعايا للمواقع وكذلك التسويق عبر محركات البحث، وكذلك التسويق عبر صفحة فيسبوك احترافية والتسويق عبر الإنستقرام والتسويق عبر سناب شات والتسويق عبر تويتر.

حيث أن راتبك مثلا إذا كان 5000 دولار تستطيع منح شخص 5 أو 10 دولار لفتح صفحة فيسبوك احترافية، ولعمل إعلان مُمول مثلا تكلفته 150 دولار، يمكنك فقط من خلال الإعلان الحصول على مبلغ شهري 1000 دولار وهكذا لباقي الخدمات، كل ما عليك هو التواصل مع صاحب الشركة أو المحال، وبهذه الطريقة تتمكن من الحصول على راتب شهري بشكل دائم فقط من خلال جوجل ماب.

يمكن التواصل مع شركة تهتم بالسوشيال ميديا ولكن عدد لايكات صفحة الفيسبوك قليلة حينها يمكنك التواصل معهم وإخبارهم أنك تستطيع إضافة 5000 لايك مقابل 100 دولار، ويتم التواصل أيضا مع موقع خمسات أو أي موقع مشابه لتقديم الخدمات، حيث تستطيع الحصول على طلبك بمقابل مبلغ 5 دولار، وسيكون ربحك من تلك الخدمة البسيطة هو 95 دولار.