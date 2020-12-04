نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات موبايل سامسونج S21 فى مصر والسعودية Samsung Galaxy S21 في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر ومواصفات موبايل سامسونج S21 فى مصر والسعودية Samsung Galaxy S21: أعلنت شركة سامسونج عن الهاتف الرائد المقبل لعام 2021، ويُعد الهاتف منافساً قوياً لموبايل أيفون 12 الذي تقدمة شركة أبل وأيضاً المنافس الأقوي لهاتف هواوي ميت 40 الذي تقدمة شركة هواوي الصينية. مواصفات موبايل سامسونج S21 يأتي هاتف Samsung Galaxy S21 بمواصفات قوية كعادة سامسونج ومواصفات الهاتف كالأتي: المعالج: يأتي الهاتف بمعالج من شركة كوالكوم من نوع سناب دراجون 875، او بمعالج من شركة سامسونج من نوع إكسينوس 995 ثماني النواة بتكنولوجيا تصنيع 7 نانوميتر.

يأتي الهاتف بمعالج من شركة كوالكوم من نوع سناب دراجون 875، او بمعالج من شركة سامسونج من نوع إكسينوس 995 ثماني النواة بتكنولوجيا تصنيع 7 نانوميتر. المعالج الرسومي: يأتي الهاتف بمعالج رسومي من نوع Mali-G77 MP11 لدول اوروبا والشرق الأوسط، وبمعالج رسومي من نوع أدرينو 650 لدولتي الصين وأمريكا.

يأتي الهاتف بمعالج رسومي من نوع Mali-G77 MP11 لدول اوروبا والشرق الأوسط، وبمعالج رسومي من نوع أدرينو 650 لدولتي الصين وأمريكا. الكاميرا الخلفية: يأتي الهاتف بكاميرا ثلاثية الكاميرا الاولي بدقة 64 ميجابكسل وهي الكاميرا الأساسية للهاتف، والكاميرا الثانية بدقة 12 ميجابكسل وخاصة للتصوير بصورة واسعة، والكاميرا الثالثة بدقة 12 ميجابكسل وهي لالتقاط صور واسعة جداً، بالإضافة الي فلاش ليد.

يأتي الهاتف بكاميرا ثلاثية الكاميرا الاولي بدقة 64 ميجابكسل وهي الكاميرا الأساسية للهاتف، والكاميرا الثانية بدقة 12 ميجابكسل وخاصة للتصوير بصورة واسعة، والكاميرا الثالثة بدقة 12 ميجابكسل وهي لالتقاط صور واسعة جداً، بالإضافة الي فلاش ليد. الكاميرا الأمامية: يأتي الهاتف بكاميرا أمامية علي شكل ثقب فى وسط الشاشة من أعلي وتأتي بدقة 10 ميجابكسل.

يأتي الهاتف بكاميرا أمامية علي شكل ثقب فى وسط الشاشة من أعلي وتأتي بدقة 10 ميجابكسل. الشاشة: تأتي شاشة الهاتف بمقاس 6.2 إنش من نوع Dynamic AMOLED 2X بدقة 3200×1440 بكسل، ومزودة بطبقة حماية من كورنينج جوريلا جلاس الاصدار السادس.

تأتي شاشة الهاتف بمقاس 6.2 إنش من نوع Dynamic AMOLED 2X بدقة 3200×1440 بكسل، ومزودة بطبقة حماية من كورنينج جوريلا جلاس الاصدار السادس. الذاكرة: يأتي الهانف بذاكرة تخزين صلبة بسعة 128 جيجا او 512 جيجا مع ذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 12 جيجا، ويدعم تركيب ذاكرة تخزين إضافية حتي سعة 256 جيجا.

يأتي الهانف بذاكرة تخزين صلبة بسعة 128 جيجا او 512 جيجا مع ذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 12 جيجا، ويدعم تركيب ذاكرة تخزين إضافية حتي سعة 256 جيجا. الواجهة ونظام التشغيل: يأتي الهاتف بنظام تشغيل من أندرويد الإصدار 10، مع واجهة تشغيل One UI 2.

يأتي الهاتف بنظام تشغيل من أندرويد الإصدار 10، مع واجهة تشغيل One UI 2. البطارية: يأتي الهاتف ببطارية بسعة 4200 ميللي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقوة 30 وات، وتدعم شحن لاسلكي بقوة 15 وات، وبها نظام مخصص لتوفير الطاقة.

يأتي الهاتف ببطارية بسعة 4200 ميللي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقوة 30 وات، وتدعم شحن لاسلكي بقوة 15 وات، وبها نظام مخصص لتوفير الطاقة. شبكات الإتصال: يدعم الهاتف شبكات الجيل الثاني 2G والجيل الثالث 3G والجيل الرابع 4G ويدعم تركيب شريحتين من نوع Nano Sim، ويتم تركيب الشريحة الثانية مكان الذاكرة الإضافية.

يدعم الهاتف شبكات الجيل الثاني 2G والجيل الثالث 3G والجيل الرابع 4G ويدعم تركيب شريحتين من نوع Nano Sim، ويتم تركيب الشريحة الثانية مكان الذاكرة الإضافية. ألوان الهاتف: يأتي الهاتف باللون الأبيض واللون الرمادي واللون الوردي واللون الأحمر.

يأتي الهاتف باللون الأبيض واللون الرمادي واللون الوردي واللون الأحمر. يدعم الهاتف ميكروفون إضافي لعزل الضوضاء والضجيج إثناء الإستخدام العام. سعر موبايل سامسونج جالاكسي S21 فى الخارج ومصر والسعودية. يأتي سعر موبايل سامسونج S21 العالمي بسعر 850 دولار أمريكي وهذا ليس سعر نهائياً. أما سعر الموبايل فى مصر والسعودية لم يتم إعلان سعر الهاتف فى الدول العربية، ولكن سوف نعلن عن سعرة فور نزولة فى الأسواق العربية.

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