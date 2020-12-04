نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحميل فورت نايت Fortnite في خطوتين لجميع أنواع الجولات والكمبيوتر 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحميل فورت نايت Fortnite علي أجهزة الجوال والكمبيوتر بخطوات بسيطة، حيث تعتبر لعبة فورت نايت من أشهر الألعاب الإلكترونية الشهيرة والمعروفة لدي شباب الجيل الحالي، وهي من الألعاب المُسلية جداً كما ذكر لعيبيها، وهي من الألعاب التي حصلت علي عدد رهيب من التحميلات الي أجهزة البلايستيشن والكمبيوتر والجهاز اللوحي وأيضاً الجوالات الأندرويد والأيفون من خلال متجر جوجل بلاي من جميع دول العالم المختلفة منذ أن تم إطلاق لعبة فورت نايت عام 2017 ميلادياً، وتعتبر هذه اللعبة من ألعاب الأكشن ومغامرات القتال من النوع الذي يفضله الكثير ونالت إعجابهم، لذا فقد نقدم لكم عبر موقع موقعنا طريقة تحميل لعبة فورت نايت من خلال الهاتف الجوال والأيفون والكمبيوتر بخطوات بسيطة.

تحميل لعبة فورت نايت علي الأيفون

قم بالدخول الي الموقع الرسمي وهي صفحة get zeus الإلكترونية. قم بالضغط علي مربع التنزيل، واحصل علي رمز zeus من الصفحة. قم بسحب الرمز من يسار الصفحة الي الجنب اليمين حتي يتم تنزيل البرنامج. من إعدادات البرنامج قم بالضغط علي تبويب عام، ثم اختر الملف الشخصي. قم بتشغيل zeus بعد عملية التثبيت، قم قم بالبحث عن اللعبة وقم بتثبيتها وانتظر بضع دقائق حتي يتم التحميل. ابحث عن Fortnite من خلالEnterprise AP. قم بالبحث عن Fortnite عن طريق .Enterprise AP قم بتشغيل لعبة فورت نايت من خلال تطبيقات الهاتف وابدأ في اللعب مباشرةً.

تحميل فورت نايت Fortnite على الكمبيوتر

قم بالذهاب الي صفحة فورت نايت علي الإنترنت، ثم قم بالضغط علي تحميل اللعبة. سيأتيك استفتاء بتحميل اللعبة أم لا، قم بالموافقة علي التحميل وانتظر قليلاً حتي يتم عملية التحميل. قم بتثبيت اللعبة علي جهاز الكمبيوتر الخاص بك من خلال التشغيل يدوياً. قم بالضغط علي مربع التنزيل من خلال Epic Games. انتظر قليلاً حتي تنتهي عملية التثبيت تلقائياً. بعد الانتهاء من عملية التثبيت قم بتشغيل اللعبة وابدأ في اللعب مباشرةً.

تحمل لعبة فورت نايت عدد كبير من الشخصيات اللاعبين في اللعبة الواحدة ومن جنسيات مختلفة، وأكثر ما تتميز به لعبة فورت نايت أنها تجعلك تشعر بأنك تمارس تلك المغامرات والتحديات في الواقع، حيث تمتلك اللعبة اكثر من عشرين سلاح بها وتجعلك تقوم بالمهمات اليومية التي لا تنتهي.