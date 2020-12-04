نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل لعبة فورت نايت Fortnite على الجوال والأيفون وجميع الأجهزة في المقال التالي
عمر شويل - جدة تحميل لعبة فورت نايت Fortnite أحدثت لعبة فورت نايت ضجة كبيرة بين محبي الألعاب الإلكترونية، ويسعى الكثيرون إلى التعرف على طريقة تحميلها لتجربتها، كونها تُعد من أفضل الألعاب الإلكترونية، وفي تقريرنا هذا سوف نقوم بتوضيح خطوات تحميلها بشكل مُفصل.
طريقة تحميل لعبة فورت نايت Fortnite
طريقة تحميل لعبة فورت نايت Fortnite لقد تم توفير إمكانية تحميل اللعبة بالامتداد Apk وذلك لأجهزة الاندرويد، وذلك من خلال الخطوات التالية:-
- الدخول إلى الصفحة الرئيسية الخاصة بلعبة فورت نايت https://fortnite.ar.uptodown.com/android/download
- قم بالضغط على الأيقونة الخاصة بالتحميل.
- انتظر القليل من الوقت حتى تكتمل عملية التحميل.
- عقب ذلك قم بتشغيل ملف Apk
- ليتم تثبيت اللعبة بشكل يدوي قم بإتباع التعليمات المطلوبة.
- وأخيرًا انتقل إلى القائمة الخاصة بالتطبيقات واستمتع بقضاء وقت ممتع مع اللعبة.
تحميل لعبة فورت نايت من المثبت الخاص بها
- تسجيل الدخول إلى موقع فورت نايت.
- تنزيل تطبيق Epic Games
- قم بالنقر على الموافقة، وانتظر بعض الوقت حتى يتم الانتهاء من التحميل.يتم التعامل يدويًا لتثبيت البرنامج.
- عقب ذلك يتم تشغيل برنامج Epic Games الذي تم تحميله، ومنه يتم تحميل لعبة فورت نايت.
- سيتم تثبيت اللعبة بشكل تلقائي.
- وأخيرًا قم بتشغيل اللعبة.
تحميل لعبة فورت نايت على أجهزة الأيفون
طريقة تحميل لعبة فورت نايت Fortnite يتم بكل سهولة تثبيت لعبة فورت نايت على أجهزة الأيفون، وذلك فقط من خلال بعض الخطوات البسيطة التالية:- download Fortnite
- قم بتسجيل الدخول إلى الموقع getzeus
- أنقر على الأيقونة الخاصة بالتنزيل، وعقب ذلك يتسنى لك الحصول على zeus من خلال الموقع.
- للقيام بتنزلين ما عليك سوى تحريكه من اليسار إلى يمين الشاشة.
- انقر فوق كلمة إعدادات لاختيار تبويب عام.
- اختر الملف الشخصي.
- قم بتشغيل zeus، وأبدأ رحلة البحث عن لعبة فورت نايت.
- اضغط على كلمة تثبيت، ومن ثم انتظر بضع دقائق حتى يكتمل التحميل.
- البحث عن فورت نايت يكون من خلال العلامة التبويبية Enterprise APP
- الخطوة الأخيرة من قائمة التطبيقات قم بتشغيل اللعبة والإستمتاع بها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة تحميل لعبة فورت نايت Fortnite على الجوال والأيفون وجميع الأجهزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.