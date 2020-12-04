نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات جوال هواوي ميت 40 برو وتقرير شامل عن Huawei Mate 40 pro في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركة هواوي للأجهزة الإلكترونية والهواتف الذكية عن أحدث سلاسل هواتفها الذكية، ومن بين هذه المجموعة جوال هواوي ميت 40 برو المميز الذي يعد النسخة المتطورة من هاتف Huawei Mate 30 pro، فالنسخة الجديدة تتميز بحجم أكبر للشاشة، وتطوير الكاميرات في الجوال بالإضافة إلى استخدام معالج أكثر قوة فضلاً عن التصميم الفريد والعديد من المزايا الأخرى.

تم إطلاق الهاتف الجديد في الصين في شهر أكتوبر الماضي، وقد أعلنت الشركة المصنعة عن إطلاقه في أسواق سنغافورة في 12 من شهر ديسمبر 2020، وسوف يتوفر الهاتف في جميع متاجر Huawei Concept، ومشغلي الاتصالات الرئيسيين في M1، Singtel و StarHub

كما سيكون متاحاً في المتاجر الإلكترونية عبر المتجر الرسمي الخاص بشركة هواوي على lazada و Shopee وفي Best Denki و Courts وHrvey Norman.

مواصفات جوال هواوي ميت 40 برو Huawei Mate 40 pro:

الهاتف متوفر بعدة ألوان كلاسيكية جذابة ومتميزة وهي اللون الفضي الصوفي، واللون الأخضر الزيتوني، والأبيض، والأسود، بالإضافة إلى اللون الأصفر لدوار الشمس.

الجهاز حاصل على تصنيف IP68 لمقاومة المطر والرذاذ والغبار فهو يتمتع بحماية جيدة تساعد على طول عمر الهاتف.

نظام الكاميرا في هواوي مات 40 برو Huawei Mate 40 Pro:

نظام كاميرا space Ring المبتكر يمنحك الفرصة لاكتشاف العالم من حولك بعين الإبداع، يتميز الهاتف بشكل الكاميرا الدائرية التي خرجت عن التصميمات المتداولة للكاميرا المستطيلة وهو أمر رائع.

المستشعر الرئيسي في ميت 40 برو من نوعية Ryyb بدرجة دقة 50 ميجا بكسل، وقد أزيل البكسل الأخضر وتم استبداله بالأصفر الأمر الذي أدى إلى زيادة الضوء بنسبة تصل إلى 40%، مما يمنحك رؤية أفضل في الليل، بالإضافة وجود مستشعر واسع جداً 20 ميجا بكسل وعدسة تكبير 12 ميجا بكسل × 5 مما يعطي استخدام أفضل لخاصية Zoom وهو أمر عملت هواوي على تحديثه مع مرور الوقت.

على الرغم من قوة المستشعر الرئيسي في التصوير الليلي إلا أن ميت 40 برو يمنحك أيضاً ميزة الوضع الليلي للكاميرا، فقد كانت هواوي أول من استخدم الوضع الليلي في هواتفها الذكية.

بالرغم من احتواء كلاً من هاتف هواوي ميت 40 برو وأيفون 12 برو ماكس التابع لشركة أبل على كاميرات رائعة حقاً إلا أنهما مختلفين تماماً أبل لا تهتم بشكل كبير بخاصية التكبير بدون فقدان لأي من مزايا الصورة فهي توفر عدسة تكبير 2.5x فقط، بينما توفر هواوي عدسة تكبير 5x، بالإضافة إلى احتوائها على مستشعر رئيسي بدقة عالية.

يحتوي الهاتف على كاميرا مقاس 6.76 بوصة، بدقة 1344 × 2772.

مواصفات الشاشة:

تتميز انحناءات الشاشة في جوال هواوي ميت 40 برو عن نظيرتها في هواوي ميت 30 برو بأنها موجودة فقط على الجانبين الأيمن والأيسر للجهاز، كما أنها ليست واضحة بنفس درجة وضوحها في Huawei Mate 30 pro.

يوجد بشاشة الجهاز فتحة مثقبة خاصة بالكاميرا الأمامية للهاتف بدقة 13 ميجا بكسل، كما تحتو على كاميرا ثلاثية الأبعاد لاستشعار العمق.

يبلغ قياس شاشة Horizon Display1 الخاصة بالهاتف 88 سم من الحافة إلى الحافة، كما توفر الزوايا الدائرية حماية للهاتف وسهولة في استخدامه وملمس مريح لليدين، وبفضل التحديثات الجديدة التي أجرتها الشركة على الشاشة مثل التحديث البالغ 90 ميجا هرتز، بالإضافة إلى معدل خاص بأخذ العينات الرائع الذي يعمل باللمس 240 هرتز الذي يحقق التزامن مع جميع الأوامر.

عمر البطارية ومستوى الأداء في هواوي ميت 40 برو الجديد: