نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر iphone 12 mini الأرخص سعراً من شركة أبل في المقال التالي

عمر شويل - جدة iphone 12 mini الذي أعلنت عنه شركة أبل والمعروف عنها بتميزها في مكونات الهواتف سواء في الهارد وير أو مكونات السوفت وير وأيضاً في شكل الهاتف المميز والجذاب في شكله الخارجي ويأتي هذا الهاتف في أصداره من حيث حجمه الصغير المميز ويعتبر التجربة الأولي من الشركة في تاريخ أنتاجها وأصدرته بتكلفة قليلة ليناسب فئة كبيرة من المستخدمين .

iphone 12 mini ومواصفاته المميزة :-

الهاتف الجديد يدعم خاصية الاتصال القريب المدي NFC . الهاتف يأتي بدعمه لشريحتي أتصال من نوعي E-SIM،NANO SIM . يدعم الهاتف جميع أنواع الشبكات للاتصال من أنواع الجيل الثاني 2G ، الجيل الثالث 3G ، الجيل الرابع 4G ، الجيل الخامس 5G. تأتي الخامات بجودة عالية التي استخدمت في تصنيع الهاتف والتي صنعت من الزجاج من هيكل وأطار يأتي من معدن الألومنيوم . أبعاد الهاتف ومقاساته هي 131.5 * 64.2 * 7.4 ملم ، ووزن الهاتف 135 جرام . مقاومة ضد الهاتف والغبار وذلك بشهادة IP-68 وتصل مقاومته لمدة ثلاثون دقيقة لعمق يصل لستة أمتار تحت الماء . الشاشة بتركيبتها تأتي من نوع NOTCH ونوعها من SUPER RETINA ومساحتها بالإنش هي 5.4 أنش بجودة FHD ودقة الشاشة 1080 * 2340 بكسل ومعدلات كثافتها تصل إلى 476 بكسل لكل واحد أنش كما تدعم الشاشة أيضاً أبعاد العرض الجديدة وذلك لعرض المحتوي بشكل أكبر على شاشة هذا الهاتف . هناك طبقة حماية على الشاشة التي تم تصنيعها من نوع OLEOPHOPIC ومضاف أليها زجاج لحمايتها من الخدش .

تم طرح الهاتف iphone 12 mini بنوعين من الذاكرة ذاكرة صلبة وذاكرة عشوائية :-

يتوفر الإصدار الأول من الهاتف بذاكرة صلبة وسعتها 64 GB ،من نوع NVME بالإضافة إلي 4 GB رام . يتوفر الإصدار الثاني من الهاتف بذاكرة صلبة وسعتها 128 GB من نوع NVME بالإضافة إلي 4 GB رام . يتوفر الإصدار الثالث من الهاتف بذاكرة صلبة وسعتها 256 GB من نوع NVME مع بالإضافة إلى 4 GB رام . ويعتبر هذه النسخة من الهاتف الأرخص من أصدارات الشركة ولكنها حريصة على أستخدام نفس المعالج القوي APPLE A14 BIONIC بتكنولوجيا 5 نانو والمعالج الرسومي نوعه APPLE GPU 4-CORE GRAPHIC . يحتوي الهاتف علي ميكروفون ثانوي يختص بعزل الضوضاء وأيضاً الضجيج أثناء أستخدام الهاتف .

مواصفات iphone 12 mini للكاميرا الأمامية :-

الكاميرا الأولي تأتي بدقة 12 ميجا بكسل وفتحة العدسة بها F2.2 . الكاميرا الثانية تأتي بدقة SL-3D وذلك لخاصية العزل ويتم عمل خاصية أغلاق الهاتف عن طريق الوجه وتسمي هذه الخاصية TRUE DEPTH .

الكاميرا الخلفية للهاتف :-

تحتوي على كاميرا مزدوجة والكاميرا الأولي به تأتي بدقة 12 ميجا بكسل وفتحة العدسة بها F-2.4 وبها خاصية التصوير الواسع والفلاش بها رباعي ونوعه LED FLASH .

الهاتف يدعم خاصية تصوير الفيديوهات بجودة 4K ودقتها 2160 بكسل ومعدل الالتقاط 60،30،24 أطار في الثانية الواحدة ويدعم تصوير FHD والدقة 1080 بكسل ومعدل الالتقاط 60،30 أطار في الثانية الواحدة ، كما يدعم الهاتف خاصية SLOW MOTION وجودة FHD .

وسائل الحماية والأمان بالهاتف :-

يحتوي الهاتف على خاصية FACE ID وتعمل هذه الخاصية بشكل به أمان وبدون أي مشكلة . يدعم الهاتف المستشعرات الأخري مثل القرب والتسارع والجير وسكوب والبوصلة والضغط الجوي .

السماعات الخارجية للهاتف :-

السماعات الخارجية للهاتف تأتي بخاصية ستيريو التي تدعم خاصية DOLBY ATOMS وذلك لتجربة صوتية تكون أفضل من المعتاد وبصوت أنقي مما سبق في تقنية السماعات التي تم تصنيعها سابقاً .

بطارية الهاتف :-

حجم بطارية الهاتف تصل إلي 2227 مللي أمبير ولها القدرة على العمل لمدة تصل إلي 15 ساعة في تشغيل الفيديوهات عن طريق الهاتف ، أما إذا تم تشغيل الفيديوهات عبر الأنترنت فتظل البطارية تعمل لمدة 10 ساعات ، أما إذا تم تشغيل الصوتيات وأيضاً الموسيقي تظل البطارية تعمل لمدة 50 ساعة .

الهاتف يدعم خاصية الشحن السريع وقوة الشحن تصل معدلها إلي 20 وات كما يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي وقوته تصل إلي 15 وات عن طريق MAG SAFE وهذه خصائص مميزه في أسلوب الشحن .

ألوان الهاتف :-

يأتي هذا الهاتف المميز بخصائصه وقوته تحمله وخاماته المميزة بخمسة ألوان ، اللون الأزرق ، واللون الأخضر ، واللون الأحمر ، واللون الأبيض ، واللون الأسود مما يتيح لك أختيار اللون المفضل لديك في أستخدامه .

iphone 12 mini المميز بالمعالج السداسي النواة وتكنولوجيا 5 نانو ومميزات كثيرة بهذا الهاتف المميز وسعره الذي حتماً سيلاقي أعجابك ويرضي ذوقك بألوانه الخمسة المميزة بمجرد ألقاء نظرتك علي هذا الهاتف تريد أن تمتلكه فوراً وهذا لتميز الهاتف بكل المواصفات والخامات العالية القيمة وملحقاته الرائعة .