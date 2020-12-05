نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هواتف iPhone 13 الجديدة التي ستطرح في الأسواق وتسريبات حولها في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع حلول العام الجديد تسائل العديد من الناس حول إصدارات شركة آبل الجديدة لهواتف المحمول وقد انتشرت عدة تسريبات على مختلف المواقع بأن شركة آبل تستعد لإصدار هواتف iPhone 13 الجديدة ولن يكون جهاز واحد فقط بل ستكون عدة هواتف جديدة للعام الجديد، تم تسريب العديد من المعلومات أيضاً حول خصائص الهواتف الجديدة والتعديلات الموجودة بها فتابعوا معنا في هذا المقال لتعرفوا تلك التسريبات.

هواتف iPhone 13

تسريبات حول الأجهزة الجديدة:

نشر موقع macrumors تصريح جديد حول أجهزة آبل الجديدة وهو موقع معروب بتسريباته حول شركة آبل موضحاً إلى أن آبل تستعد لإطلاق أربع إصدارات جديدة من أجهزة الأيفون وليس إصدار واحد فقط وهي iPhone 13، و13 mini، و13 Pro، و13 Pro Max.

أوضح الموقع أن الإصدارات الجديدة ستكون بعدة مميزات أهمها:

تتميز الإصدارات الجديدة باحتوئها على كاميرات فائقة العرض.

تتميز كاميرات الهواتف الجديدة بعدسات من النوع الدقيق بمقاس f/2.4.

تتيج لك تلك الكاميرات إلتقاط صور بتفاصيل أوضح كما ستتيح لك التصوير بسهولة خلال الليل أو في حالة تواجدك في أماكن منخفضة الإضاءة.

تتميز هواتف أيفون الجديدة باحتوائها على شاشات AMOLED وهي شاشات عالية الدقة بتردد يصل ‘لى 120 هيرتز.

عملت شركة آبل على تزويد الإصدارات الجديدة بمطور بطارية مما يجعل البطارية تعمل لوقت أكبر ويزيد من كفائتها.

تم نشر عدة توقعات أيضاً بأن شركة Largan Precision قد حصلت على عقود لتصنيع 70% من حساسات الكاميرات الخاصة بأجهزة آيفون الجديدة وهي الشركة نفسها التي قامت بتصنيع حساسلت الكاميرا للإصدار القديم.

أهم تعديلات هواتف iPhone 13 :

أشارت آخر التسريبات على الموقع أن أحدي إصدارات آيفون الجديدة ستتميز بأن الشاحن الخاص بها لن يكون مثل الشواحن العادية بأسلاك بل سيكون من الشواحن اللاسلكية وسيكون بدون المنفذ التقليدي للشحن.

أشارات التسريبات أيضاً أن شحن البطارية في إحدي الهواتف الجديدة سيعتمد على شاحن من نوع MagSafe اللاسلكي المغناطيسي، علماً بأن شركة آبل ستحاول تحويل جميع أجهزتها الهاتفية والأيباد إلى أجهزة تعمتد على الشواحن اللاسلكية لتسهيل وتسريع عملية الشحن وأن بعض أجهزة iPad و Mac القادمة ستحصل على منافذ USB-C.