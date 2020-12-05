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عمر شويل - جدة قواعد تحديث واتساب الجديد 2021 يعتبر تطبيق واتساب من أهم التطبيقات التي يتم استخدامها من قبل الملايين من الأشخاص وقد تم تحديث واتساب في الفترة الأخيرة ويوجد بعض الشروط المحددة لهذه الخدمة في عام 2021 وبالتالي ينبغي على جميع المستخدمين الموافقة على هذه القواعد الجديدة حتى يتمكن من الحصول على التطبيق واستخدامه بشكل أفضل.

تحديث واتساب الجديد 2021

يوجد بعض التحديثات الجديدة في الممثلة الفورية لهذا التطبيق وتم تسميتها في تحديثات الشروط وسياسة الخصوصية لامكانية معالجة تطبيق الممثلة باستخدام البيانات، حيث يشمل هذا التحديث من خلال الضغط على كلمة موافق أن على جميع البنود الجديدة التي سوف يتم تنفيذها في 8 فبراير 2021 وبالتالي ينبغي عليك أن موافقة لإمكانية استخدام هذا التطبيق سوف تقوم بحذف هذا الحساب بشكل دائم.

حيث أكد بعض المسؤولين أن تحديثات واتسآب الجديدة ينبغي على جميع مستخدمي هذا التطبيق الموافقة عليه قبل يوم ثمانية فبراير 2021 إذا كان يريد استخدام هذا التطبيق بشكل دائم وأكد متحدث باسم الشركة أن هذه الميزة الجديدة تقوم بحماية بيانات تجميع المستفيد المستخدمين.

واتساب الجديد 2021

حدث الكثير من الانتقادات حول كيفية استخدامه بعد الشراء تطبيق فيسبوك في 2014 قيمة 19 مليون دولار، وذلك كان في عام 2018 وبعدها من قام بتأسيس واكتساب قام بتقديم الاستقالة من منصب الرئيس التنفيذي لأنه يشعر بالقلق بسبب الخصوصية، وأمن البيانات لجميع المستخدمين ولكن هذه الميزة الجديدة في التطبيق سوف تحافظ على أن وخصوصية تطبيق واتساب لأن يوجد أكثر من مليون ونصف من الأشخاص يستخدمون تطبيق واتس اب على مستوى العالم كله.