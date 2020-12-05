نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قطعة الكترونية تساعدك في الحصول على الهاتف الضائع والمفقودات في المقال التالي

عمر شويل - جدة قطعة الكترونية تساعدك في الحصول على الهاتف الضائع والمفقودات، كثير من الأشخاص يعانون بسبب فقدان العديد من الأشياء أو وضع الهواتف المحمولة في أماكن ولا يعلمون أماكنها إلا بعد وقت طويل من البحث عنها، لهذا تم الإعلان بشكل رسمي من قبل المواقع المتخصصة في التقنيات الحديثة التابعة لشركة سامسونج

أن تقوم بتطوير قطع الكترونية تساعد العديد من الأشخاص من الحصول على الهواتف المفقودة والأشياء في نفس الوقت حيث حصلت سامسونج على بعض الموافقات والتراخيص التي تعمل على تطوير هذه القطعة el, t5300 وسوف يتم إطلاقها في الأسواق باسم جالكسي سمارت Galaxy Smart Tag.

جالكسي سمارت Galaxy Smart Tag

وهذه القطعة الجديدة سوف تكون مشابهة قطعة الميدالية الالكترونية يتم وضعها مع المفاتيح أو الهاتف أو يمكن وضعها أيضا في حقيبة اليد ويوجد في هذه الميدالية بعض الشرائح التي يمكنك معرفة مكانها من خلال الأقمار الصناعية

ويمكن استخدامها من خلال التطبيق الذي يوجد في الهاتف الذكي، وعند حدوث فقدان الهاتف يمكنك الرجوع الى التطبيق لمعرفة مكان وجودة أو يمكن توصيل أكثر من مديليا عبر هذا التطبيق لكي تعرف مكان الأشياء التي تفقدها لأن الميدالية تكون متصل بها في كل وقت

حيث تساعد هذه الميداليات Galaxy Smart Tag على تصميم إمكانية الاتصال مع الأجهزة الذكية من خلال البلوتوث ويمكنك أيضا في نفس الوقت ان تقوم بنقل البيانات من خلال تقنيات Ultra-Wideband أو شبكات LTE.

حيث يظن الجميع أن تقوم شركة سامسونج بالاعلان عن هذه التقنية الحديثه في شهر يناير القادم من خلال الحدث الجديد الذي يحدث في أول مرة في هواتف جالاكسي المنتظر .Galaxy S 21