نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل إصدارات شركة هواوي للهواتف الذكية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر شركة هواوي أحد أكبر الشركات المصنعة للتليفون المحمول أو ما يعرف بالهواتف الذكية بالإضافة إلى شركة سامسونج وغيرها من الشركات المعروفة حيث تستطيع شركة هواوي المنافسة من خلال تصنيع نماذج ممتازة من الأجهزة داخل السوق ولاحظ الكثير من العملاء ازدياد جودة هواتف شركة هواوي خلال العامين الماضيين.

الاختلافات بين الهواتف الذكية

يشعر الكثير منا بالحيرة والقلق عند أقباله على شراء تليفون محمول وذلك لكثرة الأنواع المطروحة في السوق وتنوعها في الأشكال والأحجام ولكن على أي أساس يكون اختيارك لهاتفك هنا نقول تكمن الاختلافات في سعة الذاكرة العشوائية وكذلك ذاكرة التخزين الداخلية ونوع الكاميرات الموجودة فيها من حيث كونها أمامية أو خلفية وكذلك قوة وقطر العدسات الداخلة في تركيب الكاميرا وكذلك الاختلاف في مساحة الشاشة وكذلك سعة البطارية بالإضافة إلى نوعية الأجزاء الداخلية المستخدمة في التركيب والشركة المصنعة لها.

أفضل هواتف هواوي في عام ٢٠٢٠م

هنا نذكر بعض أفضل الهواتف الذكية المنتجة من شركة هواوي

Huawei P30 Pro

ذو شاشة بقياس 6.47inch ويحتوي على معالج من إنتاج الشركة نفسها وكاميرا خلفية رباعية والكاميرا الرابعة منهم للتصوير ثلاثي الأبعاد وفلاش ثنائي ويحتوي على كاميرا أمامية وبطارية سعة 4200mAh

Huawei Mate 20 Pro

ذو شاشة بقياس 6.39inch وكاميرا خلفية ثلاثية وكاميرا أمامية وبطارية سعة 4200mAh

Huawei P 30

ذو شاشة بقياس 6.1inch وكاميرا خلفية ثلاثية وكاميرا أمامية وبطارية سعة 3650mAh.

Huawei P20 Pro

ذو شاشة بقياس 6.1inch وكاميرا خلفية ثلاثية وكاميرا أمامية وبطارية سعة 4000mAh.

Huawei P20

ذو شاشة بقياس 5.8inch وكاميرا خلفية مزدوجة وكاميرا أمامية وبطارية سعة 3400mAh.

Huawei Mate 20 X

ذو شاشة بقياس 7.2inch وكاميرا خلفية ثلاثية وكاميرا أمامية وبطارية سعة 5000mAh.

Huawei Mate 20

ذو شاشة بقياس 6.53inch وكاميرا خلفية ثلاثية وكاميرا أمامية وبطارية سعة 4000mAh.

Huawei Mate 20 Lite

ذو شاشة بقياس 6.3inch وكاميرا خلفية مزدوجة وكاميرا أمامية مزدوجة وبطارية سعة 3700mAh.

Huawei P Smart

ذو شاشة بقياس 5.65inch وكاميرا خلفية مزدوجة وكاميرا أمامية وبطارية سعة 3000mAh.

Huawei P 30 Lite

ذو شاشة بقياس 5.65inch وكاميرا خلفية ثلاثية وكاميرا أمامية وبطارية سعة3340mAh.