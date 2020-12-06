نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تحصيل جواهر فرِي فاير مجانًا في 5 دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة جواهر فرِي فاير مجانًا الألعاب الإلكترونية وخاصةً ذات الطابع الملحمي والعسكري من أكثر أنواع انتشاراً بين الشباب والمراهقين، وذلك لأنها ألعاب مباشرة وحية وتعمل على التواصل ما بين الأفراد المستخدمين لهذه، فتُتيح لهم ميزة المشاركة في اللعب وتبادل الخبرات وحتى الأدوات المستخدمة في اللعبة، لذلك يحرص معظم اللاعبين على تحصيل جواهر فرِي فاير بكل طريقة ممكنة لتمكنهم من تجاوز مستويات متعددة داخل اللعبة ومشاركة باقي الأصدقاء.

جواهر فرِي فاير مجانًا

تحصيل جواهر فرِي فاير مجانًا عن طريق الـ ID تُختصر الخطوات في التالي:

الولوج لصفحة لعبة فرى فاير الرسمية. الضغط على الأيقونة المدون عليها كلمة جارينا(Garena). عمل أي دي جديد خاص بمستخدم اللعبة، وملئ ما يظهر من بيانات ومنها، اسم المستخدم والبريد الإلكتروني، وجنسية المستخدم، وكلمة المرور. الضغط على زر التسجيل الآن. بعد إتمام إنشاء الآي دي الجديد، يقوم المستخدم بالضغط على الزر المدون عليه كلمة لوج إن(Log IN)، للشروع في ممارسة اللعبة وتحصيل جواهر فرِي فاير.

الحصول على جواهر مجانية في فرى فاير

يوجد العديد من الوسائل لتحصيل جواهر فرِي فاير، يختار المستخدم منها ما يشاء.