نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر واتساب وشروط جديدة للخدمة الخاصة بداية من عام 2021 مع الاستفادة من تحديث التطبيق في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع بدء العام الجديد 2021 يبدأ تطبيق آخر تحديث لتطبيق الواتساب، حيث أعلن تطبيق الواتساب منذ أيام عن صدور تحديث جديد للواتساب سوف يتم تطبيقه وفقاً لآخر تحديث أعلن عنه مارك، علماً بأن هذا التحديث يجبر كافة المستخدمين على الموافقة على قواعد الخصوصية الجديدة أو يفقدون الوصول إلى التطبيق، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكل متابعينا تفاصيل التحديث الأخير الذي سيتم تطبيقه مع بداية العام الجديد.

تحديث واتساب الجديد

ومن الجدير بالذكر شارك موقع wabetalnfo المختص بتتبع آخر التحديثات والميزات من خلال تطبيق المراسلة الفورية واتساب لقطات من ما أسماه بتحديثات الشروط وسياسة الخصوصية، وقد أوضح أن الشروط الجديدة تتعلق بكيفية معالجة تطبيق المراسلة الأكثر شهرة في العالم لبيانات المستخدم، علماً بأن هذا النص الذي يتعلق بالتحديث على أنه من خلال النقر على موافق agree فإنك تقبل البنود الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ في 8 فبراير 2021، وبعد هذا التاريخ ستحتاج إلى قبول البنود الجديدة لمواصلة استخدام التطبيق أو يمكنك دائما حذف حسابك، وعادة لا يعلق المسؤولين في واتساب على التحديثات التي لم يتم إصدارها ولكنهم أكدوا لصحيفة the independent البريطانية أنه يجب على جميع المستخدمين قبول الشروط الجديدة بحلول 8 فبراير 2021 إذا كانوا يريدون الاستمرار في استخدام التطبيق.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الشركة أن التغيرات الأخيرة التي تمت الإشارة إليها متعلقة بحماية بيانات المستخدمين للتطبيق، وكان قد واجه التطبيق انتقادات بشأن كيفية عمله منذ أن اشتراه فيسبوك في 2014 بصفقة قيمتها 19 مليار دولار، ومن الجدير بالذكر أنه في عام 2018 استقال مؤسس واتساب جان كوم من منصب الرئيس التنفيذي للشركة وسط مخاوف بشأن الخصوصية وأمن البيانات، حيث جاءت استقالته بعد صراع غير قابل للتوفيق بشأن قرار فيسبوك باستخدام البيانات الشخصية لغرض الإعلان، وقال الشريك المؤسس بريان أكتون والذي ترك التطبيق أيضاً في مقابلة مع فوربس بعد مغادرته: لقد قمت ببيع خصوصية المستخدمين ارتكبت هذا الخطأ وأعيش مع ذنب ذلك كل يوم، وفي العام الماضي أدعى مؤسس تطبيق المراسلة المنافس تيليجرام أن واتساب لن يكون أمناً أبداً بعد الكشف عن عيب أمني ضخم يهدد خصوصية 1.5 مليار مستخدم.