نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات هاتف Xiaomi Mi 10 Ultra وسعره في السعودية وعالمياً في المقال التالي

عمر شويل - جدة Xiaomi Mi 10 Ultra، قامت شركة شاومي بالإعلان عن هاتفها الأحدث Xiaomi Mi 10 Ultra بعد أن حققت الكثير من النجاحات في الأسواق، وأهم ما يميز الهاتف أنه يحتوي على خامات خارجية من الزجاج ويأتي بمعالج كوالكوم سناب دراجون 865 ثماني النواة، ويحتوي الهاتف على مساحة تخزين 128 جيجا مع 8 جيجا رام او 256 جيجا مع 8 جيجا رام أو 12 جيجا رام، و 512 جيجا مع 16 جيجا رام وسوف نتعرف متابعينا على مواصفات وعيوب هاتف Xiaomi Mi 10 Ultra وسعره في السعودية وعالمياً.

مواصفات Xiaomi Mi 10 Ultra

سوف نتعرف متابعينا على العديد من مواصفات هاتف Xiaomi Mi 10 Ultra وهي كالتالي:-

يأتي وزن الهاتف 222 جرام. تأتي أبعاد الهاتف 162.4×75.1×9.5 مم. يحتوي الهاتف على خامات خارجية من الزجاج من الأمام والخلف مع فريم الومنيوم. يدعم الهاتف تركيب شريحتين اتصال من نوع نانو، ولا يدعم تركيب كارت ميموري خارجي. تأتي شاشة الهاتف من نوع OLED بقياس 6.67 بوصة بدقة 1080×2340 بيكسل وبجودة FHD+ مع كثافة بيكسلات 386 بيكسل لكل بوصة وأبعاد عرض 19.5:9. تدعم شاشة الهاتف معدل تحديث 120 هرتز، ويدعم ايضًا HDR10+. تأتي شاشة الهاتف بطبقة حماية Corning Gorilla Glass من الجيل الخامس. يأتي الهاتف بمعالج كوالكوم سناب دراجون 865 ثماني النواة الأقوى فيهم Kryo 585 بقوة 2.84 جيجا هيرتز ودقة تصنيع 7 نانومتر. تأتي واجهة شاومي MIUI 12 مبنية بنظام تشغيل اندرويد 10. يحتوي الهاتف على مساحة تخزين 128 جيجا مع 8 جيجا رام او 256 جيجا مع 8 جيجا رام أو 12 جيجا رام، و 512 جيجا مع 16 جيجا رام. تأتي الرامات في الهاتف من نوع DDR5 والذاكرة الداخلية تأتي من نوع UFS 3.1. تأتي الكاميرا الخلفية للهاتف رباعية، تأتي الكاميرا الأولى للهاتف بدقة 48 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.85 تدعم مُثبت بصري وتعتبر الأساسية، وتأتي الكاميرا الثانية بدقة 48 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/4.1 وهي Telephoto لعمل زوم 5X اوبتيكال و120X عن طريق السوفت وير وهي تدعم مثبت بصري، وتأتي الكاميرا الثالثة بدقة 12 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.0 وهي Telephoto لعمل زوم 2X للعزل، وتأتي الكاميرا الرابعة بدقة 20 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي Ultra Wide للتصوير العريض، بالإضافة إلي فلاش ثنائي من نوع ليد. لا يدعم الهاتف منفذ السماعات الـ3.5 مللي. تأتي السماعات الخارجية في الهاتف ستيريو لعزل الضوضاء. يدعم الهاتف ميزة الـ NFC. يدعم الهاتف الـ IR Blaster للتحكم في الأجهزة الكهربائية. تأتي بصمة الإصبع في الهاتف موجودة أسفل الشاشة. تأتي بطارية الهاتف بسعة 4500 مللي أمبير، كما انها تدعم الشحن السريع بقوة 120 واط عن طريق منفذ الـ USB Type C وتدعم أيضاً الشحن بقوة 50 واط عن طريق الشاحن الـ Wireless، كما تدعم الشحن العكسي بقوة 10 وات. يتوفر من الهاتف اللون الأسود والفضي والشفاف.

عيوب هاتف Xiaomi Mi 10 Ultra

سوف نتعرف متابعينا على عيوب هاتف Xiaomi Mi 10 Ultra كالتالي:-

يأتي الهاتف بوزن كبير مما يؤدي إلي صعوبة مسك الهاتف عند الاستخدام.

التصميم الزجاجي صعب الخدش إلا أنه جامع للبصمات بصورة كبيرة.

تأتي الكاميرات كعادة شاومي بارزة من الظهر.

الهاتف لا يدعم راديو FM.

لا يدعم الهاتف تشغيل أو تركيب كارت ميموري.

الهاتف لا يدعم مدخل الـ 3.5 مللي ولكن يوجد في علبة الهاتف مقبس لتشغيل سماعات الأذن.

سعر هاتف Xiaomi Mi 10 Ultra

سوف نتعرف على أسعار هاتف Xiaomi Mi 10 Ultra كالتالي:-