نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تسجيل الخروج من جوجل بلاي أو متجر غوغل بلاي دون الحاجة لإعادة ضبط المصنع في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تسجيل الخروج من تطبيق جوجل بلاي دون إعادة ضبط المصنع، حيث يرى كل منا أنه عند الدخول على جوجل بلاي ليس هناك فرصة أو إمكانية لتسجيل الخروج، والكثير من الأشخاص يحتاج إلى تسجيل الخروج من متجر غوغل بلاي عند عرض الجوال الخاص به للبيع، أو في حالة عدم الحاجة للتطبيق والرغبة في إزالته وبالتالي فهو بحاجة لتسجيل الخروج قبل إزالة التطبيق، وسوف نقوم بشرح خدمات غوغل بلاي وطريقة تسجيل الخروج من متجر غوغل بدون الحاجة لإعادة ضبط المصنع للجهاز، والذي قد يؤدي لحذف العديد من التطبيقات والصور وجهات الاتصال من على الجوال.

طريقة تسجيل الخروج من جوجل بلاي

عند الدخول على تطبيق Google Play أو متجر جوجل، واختيار القائمة ذات الخيارات المتعددة ومنها ( التطبيقات والألعاب – الإشعارات – نقاط التشغيل – الاشتراكات – قائمة المفضلات – الحساب – طرق الدفع –play للحماية – الإعدادات )، ثم اختيار الحساب، وسنلاحظ عدم توافر أي طريقة من الطرق المتعارف عليها لعمل تسجيل خروج من متجر غوغل، لذلك إذا رغبت في تسجيل الخروج من جوجل بلاي عليك اتباع الخطوات التالية بدقة:

يتم الدخول على قائمة الإعدادات الموجودة في الجوال. سنلاحظ قائمة متعددة تتضمن الكثير من الخيارات، يتم اختيار الحسابات والمزامنة، وفي بعض أنواع الجوالات تُسمى حسابات أُخرى، ثم يتم الضغط عليها. سنلاحظ ظهور جميع الحسابات التي قمت بالاشتراك فيها سواء كانت Telegram ،Google ،Messenger ،SHAREit ،WhatsAPP ،Facebook، ومتصفح PHX وغيرها من الحسابات. يتم اختيار حساب Google الذي تريد إلغاءه، وسيتم فتح الحساب الخاص بك. يتم الضغط على الثلاث نقاط المتتالية ، ثم الضغط على ( إزالة ) الموجودة أسفل الشاشة، وفي بعض الهواتف يتم الاختيار بين ( مزامنة الآن – إزالة حساب )، يتم اختيار ( إزالة حساب )، ثم يتم إظهار رسالة للتأكد من الخطوة وفور ذلك يتم إزالة الحساب تماما.

خدمات غوغل بلاي

google play هو عبارة عن تطبيق يرتبط مباشرة بنظام أندرويد تم تصميمه في الواقع لتطوير عدة خدمات، فمن خلال خدمات غوغل بلاي يمكنك الحصول على آخر تحديثات التطبيقات في جوالك دون تحديث نظام التشغيل نفسه، حيث تعمل على حوكمة عملية تنزيل التطبيقات وتحديثها وتمنع التطبيق من معرفة معلوماتك الشخصية، كما تعمل على ربط حساباتك على خدمات جوجل الأخرى مع التطبيق مثل قوقل ماب مثلاً، لذلك فإن خدمات غوغل بلاي لا يمكن الاستغناء عنها لجوالك للحصول على أحدث التطبيقات والألعاب الآمنة وآخر التحديثات الخاصة بها.

وفي نهاية موضوعنا نرجو أن نكون قد أفدنا سيادتكم وأجبنا على الاستفسار الخاص بطريقة تسجيل الخروج من جوجل بلاي، حيث أوضحنا بالخطوات كيفية تسجيل الخروج من متجر غوغل بلاي، كما استعرضنا معكم أهمية خدمات متجر غوغل بلاي والتي لا يمكن الاستغناء عنها لجوالك.